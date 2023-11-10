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"Главное, что детям нравится". Львовских школьников обучают стрельбе

"Главное, что детям нравится". Львовских школьников обучают стрельбе - 10.11.2023 Украина.ру

"Главное, что детям нравится". Львовских школьников обучают стрельбе

В так называемых центрах национально-патриотического воспитания школьники проходят тактическую подготовку и учатся стрелять

2023-11-10T16:16

2023-11-10T16:16

2023-11-10T16:16

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львов

андрей садовый

школьники

стрельба

соревнования

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Во Львове уже работает семь центров национально-патриотического воспитания, в которых школьники учатся домедицинской и тактической подготовке и практикуются в стрельбе. Об этом 10 ноября в своем телеграм-канале сообщил мэр Львова Андрей Садовый.По его словам, во львовских школах на этой неделе стартовали стрелковые лиги – учащиеся 9-11 классов соревнуются в стрельбе из пневматической винтовки.Соревнования будут проходить в несколько этапов: между учениками школы, районные этапы и финальный, городской. Садовый не исключил, что со временем появятся региональные и национальные лиги."С помощью соревнований дети лучше усваивают эти навыки. Главное, что детям нравится", - подчеркнул мэр Львова.Ранее Садовый показал, как учеников львовских школах обучают управлять дронами с помощью программ симуляции полета.

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новости, львов, андрей садовый, школьники, стрельба, соревнования