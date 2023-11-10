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"Главное, что детям нравится". Львовских школьников обучают стрельбе
"Главное, что детям нравится". Львовских школьников обучают стрельбе - 10.11.2023 Украина.ру
"Главное, что детям нравится". Львовских школьников обучают стрельбе
В так называемых центрах национально-патриотического воспитания школьники проходят тактическую подготовку и учатся стрелять
2023-11-10T16:16
2023-11-10T16:16
2023-11-10T16:16
новости
львов
андрей садовый
школьники
стрельба
соревнования
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Во Львове уже работает семь центров национально-патриотического воспитания, в которых школьники учатся домедицинской и тактической подготовке и практикуются в стрельбе. Об этом 10 ноября в своем телеграм-канале сообщил мэр Львова Андрей Садовый.По его словам, во львовских школах на этой неделе стартовали стрелковые лиги – учащиеся 9-11 классов соревнуются в стрельбе из пневматической винтовки.Соревнования будут проходить в несколько этапов: между учениками школы, районные этапы и финальный, городской. Садовый не исключил, что со временем появятся региональные и национальные лиги."С помощью соревнований дети лучше усваивают эти навыки. Главное, что детям нравится", - подчеркнул мэр Львова.Ранее Садовый показал, как учеников львовских школах обучают управлять дронами с помощью программ симуляции полета.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, львов, андрей садовый, школьники, стрельба, соревнования
Новости, Львов, Андрей Садовый, школьники, стрельба, соревнования
"Главное, что детям нравится". Львовских школьников обучают стрельбе
В так называемых центрах национально-патриотического воспитания школьники проходят тактическую подготовку и учатся стрелять
Во Львове уже работает семь центров национально-патриотического воспитания, в которых школьники учатся домедицинской и тактической подготовке и практикуются в стрельбе. Об этом 10 ноября в своем телеграм-канале сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
По его словам, во львовских школах на этой неделе стартовали стрелковые лиги – учащиеся 9-11 классов соревнуются в стрельбе из пневматической винтовки.
Соревнования будут проходить в несколько этапов: между учениками школы, районные этапы и финальный, городской. Садовый не исключил, что со временем появятся региональные и национальные лиги.
"С помощью соревнований дети лучше усваивают эти навыки. Главное, что детям нравится", - подчеркнул мэр Львова.
Ранее Садовый показал, как учеников львовских школах обучают управлять дронами с помощью программ симуляции полета.