https://ukraina.ru/20231110/1050924393.html

Захарова назвала ситуацию вокруг хранения радиоактивных отходов на Украине ужасающей

Захарова назвала ситуацию вокруг хранения радиоактивных отходов на Украине ужасающей - 10.11.2023 Украина.ру

Захарова назвала ситуацию вокруг хранения радиоактивных отходов на Украине ужасающей

Киев не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности объектов, на которых хранятся эти отходы

2023-11-10T15:13

2023-11-10T15:13

2023-11-10T15:13

новости

мария захарова

мид рф

отходы

окружающая среда

украина

днепродзержинск

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Ужасающей назвала ситуацию с хранением опасных радиоактивных отходов на Украине официальный представитель МИД России Мария Захарова.Так Захарова 10 ноября ответила на просьбу СМИ прокомментировать информацию о том, что на украинском Приднепровском химическом заводе опасные радиоактивные отходы хранятся ненадлежащим образом.По информации официальной представителя МИД РФ, на сегодняшний день общее количество отходов, образовавшихся от переработки урановых руд, на Приднепровском химическом заводе в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) составляет 42 млн тонн.Для их хранения на предприятии и за его пределами существует несколько хранилищ и цеха для получения закиси-окиси урана, занимающих общую площадь около 600 га, отметила дипломат."Эти отходы являются значительным и опасным источником загрязнения окружающей среды. Высока вероятность попадания около 12 млн тонн отходов в Днепр и грунтовые воды в результате возможного подмыва дамбы одного из хранилищ, расположенного в 800 метрах от реки и ее притока Коноплянка. Около 14 тонн радиоактивной пыли ежегодно разносится по окрестностям, в том числе попадает на сельскохозяйственные угодья", - рассказала Мария Захарова.При этом Киев не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности объектов Приднепровского химического завода, добавила она. Это может привести к экологической катастрофе не только на подконтрольной киевскому режиму территории, но и за ее пределами, предупредила официальный представитель МИД России.

https://ukraina.ru/20231025/1050489574.html

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новости, мария захарова, мид рф, отходы, окружающая среда, украина, днепродзержинск