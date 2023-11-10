Захарова назвала ситуацию вокруг хранения радиоактивных отходов на Украине ужасающей - 10.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231110/1050924393.html
Захарова назвала ситуацию вокруг хранения радиоактивных отходов на Украине ужасающей
Захарова назвала ситуацию вокруг хранения радиоактивных отходов на Украине ужасающей - 10.11.2023 Украина.ру
Захарова назвала ситуацию вокруг хранения радиоактивных отходов на Украине ужасающей
Киев не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности объектов, на которых хранятся эти отходы
2023-11-10T15:13
2023-11-10T15:13
новости
мария захарова
мид рф
отходы
окружающая среда
украина
днепродзержинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102312/91/1023129186_0:51:3074:1780_1920x0_80_0_0_c96c3735ebcce67be73797a8311359b3.jpg
Ужасающей назвала ситуацию с хранением опасных радиоактивных отходов на Украине официальный представитель МИД России Мария Захарова.Так Захарова 10 ноября ответила на просьбу СМИ прокомментировать информацию о том, что на украинском Приднепровском химическом заводе опасные радиоактивные отходы хранятся ненадлежащим образом.По информации официальной представителя МИД РФ, на сегодняшний день общее количество отходов, образовавшихся от переработки урановых руд, на Приднепровском химическом заводе в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) составляет 42 млн тонн.Для их хранения на предприятии и за его пределами существует несколько хранилищ и цеха для получения закиси-окиси урана, занимающих общую площадь около 600 га, отметила дипломат."Эти отходы являются значительным и опасным источником загрязнения окружающей среды. Высока вероятность попадания около 12 млн тонн отходов в Днепр и грунтовые воды в результате возможного подмыва дамбы одного из хранилищ, расположенного в 800 метрах от реки и ее притока Коноплянка. Около 14 тонн радиоактивной пыли ежегодно разносится по окрестностям, в том числе попадает на сельскохозяйственные угодья", - рассказала Мария Захарова.При этом Киев не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности объектов Приднепровского химического завода, добавила она. Это может привести к экологической катастрофе не только на подконтрольной киевскому режиму территории, но и за ее пределами, предупредила официальный представитель МИД России.
https://ukraina.ru/20231025/1050489574.html
днепродзержинск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102312/91/1023129186_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_21be99aa76a89fdcf99be4c395a025b1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мария захарова, мид рф, отходы, окружающая среда, украина, днепродзержинск
Новости, Мария Захарова, МИД РФ, отходы, окружающая среда, Украина, Днепродзержинск

Захарова назвала ситуацию вокруг хранения радиоактивных отходов на Украине ужасающей

15:13 10.11.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
Киев не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности объектов, на которых хранятся эти отходы
Ужасающей назвала ситуацию с хранением опасных радиоактивных отходов на Украине официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так Захарова 10 ноября ответила на просьбу СМИ прокомментировать информацию о том, что на украинском Приднепровском химическом заводе опасные радиоактивные отходы хранятся ненадлежащим образом.
По информации официальной представителя МИД РФ, на сегодняшний день общее количество отходов, образовавшихся от переработки урановых руд, на Приднепровском химическом заводе в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) составляет 42 млн тонн.
Для их хранения на предприятии и за его пределами существует несколько хранилищ и цеха для получения закиси-окиси урана, занимающих общую площадь около 600 га, отметила дипломат.
"Эти отходы являются значительным и опасным источником загрязнения окружающей среды. Высока вероятность попадания около 12 млн тонн отходов в Днепр и грунтовые воды в результате возможного подмыва дамбы одного из хранилищ, расположенного в 800 метрах от реки и ее притока Коноплянка. Около 14 тонн радиоактивной пыли ежегодно разносится по окрестностям, в том числе попадает на сельскохозяйственные угодья", - рассказала Мария Захарова.
При этом Киев не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности объектов Приднепровского химического завода, добавила она. Это может привести к экологической катастрофе не только на подконтрольной киевскому режиму территории, но и за ее пределами, предупредила официальный представитель МИД России.
химическое оружие ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 21:55
Дипломат Гаврилов: Украина при поддержке США готовит химпровокации против ВС РФКиевский режим при поддержке Вашингтона осуществляет подготовку и реализацию химических провокаций против российской армии. Москва требует от государств-участников ОБСЕ дать решительную оценку таким действиям, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
 
НовостиМария ЗахароваМИД РФотходыокружающая средаУкраинаДнепродзержинск
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:59Нелепые оправдания: в США отреагировали на предвыборные метания Зеленского
10:39Politico: Байден приготовил для Си Цзиньпина "жесткий разговор" о России
10:27"Главное, чтобы не украли" – волонтер, везущий из Финляндии на Украину холодильники для груза 200
10:08Херсонская ВГА заявила о повреждении завода в подконтрольной Киеву части региона
09:59Атаки на Подмосковье и Смоленщину. спорные миллиарды. Главное на Украине на утро 11 ноября
09:58"В результате вмешательства посторонних лиц": в Рязанской области произошел сход вагонов
09:42В Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, прогремели мощные взрывы – Кличко
09:38В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника
09:26Маск дал Зеленскому демографический совет
09:17Украинские каратели за 40 минут обрушили на Горловку 15 снарядов натовского калибра - СЦКК
09:03Украинские каратели обстреляли Донецк из РСЗО и Горловку из натовского калибра
08:46Расчёты гаубиц "Мста-Б" ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении - МО
08:30Миномётчики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на Артёмовском направлении - МО
08:00Столетие украинской истории вокруг "Гиппо-паласа"
07:59Литва готова поделиться с Киевом советниками по реформам - минобороны Украины
07:27При падении сбитого беспилотника ВСУ в Смоленской области никто не пострадал - губернатор
07:09В больнице "Аль-Кудс" в Газе через три часа могут начать умирать пациенты - PRCS
06:48Спецназовец рассказал о разнице в уничтожении "мясных" и подготовленных групп ВСУ
06:19Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось всего на 7 минут – Инфоцентр
06:00Политолог рассказал, почему "посыпалась" гегемония США, а идеология Запада оказалась "пустоцветом"
Лента новостейМолния