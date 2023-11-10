Что мы делаем не так: Малькевич о работе над ошибками и достоинствах пропаганды России - 10.11.2023 Украина.ру
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Что мы делаем не так: Малькевич о работе над ошибками и достоинствах пропаганды России
Что мы делаем не так: Малькевич о работе над ошибками и достоинствах пропаганды России - 10.11.2023 Украина.ру
Что мы делаем не так: Малькевич о работе над ошибками и достоинствах пропаганды России
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру рассказал о битве Украины за медиапространство, а также об ошибках при формировании информационной повестки и положительных примерах в работе отечественных СМИ
2023-11-10T14:10
2023-11-10T14:10
видео
александр малькевич
сми
медиа
пропаганда
украина
журналистика
россия
сво
информация
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00:42 - Битва Украины за информационное присутствие;09:53 - Процесс формирования информационной повестки: ошибки и методы;18:54 – О террористической инерции Украины;25:31 - Об идее введения кибервойск в России.
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видео, александр малькевич, сми, медиа, пропаганда, украина, журналистика, россия, сво, информация, кибербезопасность, донбасс, молодежь, владимир зеленский, видео
Видео, Александр Малькевич, СМИ, медиа, пропаганда, Украина, журналистика, Россия, СВО, информация, кибербезопасность, Донбасс, молодежь, Владимир Зеленский

Что мы делаем не так: Малькевич о работе над ошибками и достоинствах пропаганды России

14:10 10.11.2023
 
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Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру рассказал о битве Украины за медиапространство, а также об ошибках при формировании информационной повестки и положительных примерах в работе отечественных СМИ
00:42 - Битва Украины за информационное присутствие;
09:53 - Процесс формирования информационной повестки: ошибки и методы;
18:54 – О террористической инерции Украины;
25:31 - Об идее введения кибервойск в России.
 
ВидеоАлександр МалькевичСМИмедиапропагандаУкраинажурналистикаРоссияСВОинформациякибербезопасностьДонбассмолодежьВладимир Зеленский
 
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