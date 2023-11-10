https://ukraina.ru/20231110/1050922356.html

Что мы делаем не так: Малькевич о работе над ошибками и достоинствах пропаганды России

Что мы делаем не так: Малькевич о работе над ошибками и достоинствах пропаганды России - 10.11.2023 Украина.ру

Что мы делаем не так: Малькевич о работе над ошибками и достоинствах пропаганды России

Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру рассказал о битве Украины за медиапространство, а также об ошибках при формировании информационной повестки и положительных примерах в работе отечественных СМИ

2023-11-10T14:10

2023-11-10T14:10

2023-11-10T14:10

видео

александр малькевич

сми

медиа

пропаганда

украина

журналистика

россия

сво

информация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0a/1050921741_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9c8d6f798443ac6306a8c95987611991.jpg

00:42 - Битва Украины за информационное присутствие;09:53 - Процесс формирования информационной повестки: ошибки и методы;18:54 – О террористической инерции Украины;25:31 - Об идее введения кибервойск в России.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, александр малькевич, сми, медиа, пропаганда, украина, журналистика, россия, сво, информация, кибербезопасность, донбасс, молодежь, владимир зеленский, видео