https://ukraina.ru/20231110/1050921239.html

Глазами еврооптимистки. Украина действительно близка к вступлению в ЕС

Глазами еврооптимистки. Украина действительно близка к вступлению в ЕС - 10.11.2023 Украина.ру

Глазами еврооптимистки. Украина действительно близка к вступлению в ЕС

Иногда возникает впечатление, что евроинтеграцией Украины занимаются люди с, как модно говорить, альтернативным интеллектом. Нет, мы конечно понимаем, что вице-премьер Ольга Стефанишина во время пресс-конференции относительно результатов отчета Еврокомиссии о прогрессе Украины в рамках пакета расширения была в приподнятом настроении, но...

2023-11-10T14:06

2023-11-10T14:06

2023-11-10T14:45

эксклюзив

украина

ес

евроинтеграция

ольга стефанишина

венгрия

меньшинство

нацменьшинства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103366/05/1033660527_0:0:1560:878_1920x0_80_0_0_5b7e5d938cdfe7136a2cc7c9ffa56ceb.jpg

Стефанишину активно цитировали — и было почему. Сказанное ею создаёт впечатление неполной адекватности. Хотя вице-премьер по евроинтеграции по должности должен быть еврооптимистом. Даже если оптимизм этот на грани слабоумия. Однако при детальном рассмотрении вопроса можно сделать другие выводы.Соответствие критериям членстваУкраина готова к вступлению в Евросоюз. Критерии? Какие критерии? Тут всё просто: «Украина диктует правила».Соответственно: «Европа уже выбрала для себя то, что Европа будет расширена. К Европе, к Европейскому Союзу присоединятся восемь стран. И это, в комбинации с украинской победой на фронте, завершением войны, будет возвращением, — одним, ещё дополнительным пунктом к Формуле мира Зеленского, — возвращением в мирную Европу и закреплением мира в Европе».Правда, даже Стефанишина отдаёт себе отчёт в том, что сказанное ею — пропагандистская трескотня, не имеющая никакого отношения к реальности. Остаются (и, соответственно, задаются журналистами) содержательные вопросы, касающиеся выполнения конкретных условий относительно законодательства (в частности по вопросам НАБУ, лоббирования, обеспечения прав национальных меньшинств).Вот и приходится выкручиваться: «Эти четыре пункта не имеют никакой связи с политическим решением, которое будет приниматься в декабре», но «Еврокомиссия начнет работать, когда будет прогресс по этим четырём пунктам».То есть Украина может ничего не делать, но на политическое решение это никак не повлияет, однако и никакого юридического движения тоже не будет.Кстати, такое развитие событий полностью устроило бы и Украину, и ЕС. Украинскому руководству членство в ЕС нужно, в общем-то, как медаль. Выполнять условия ЕС для него некомфортно, а деньги можно и так получать. Терпение же украинцев относительно наступления «коммунизма» выглядит неисчерпаемым. Во всяком случае, на Зеленского хватит.Сроки вступленияТут всё чётко и понятно: «Членом ЕС Украина станет как только, так сразу. За нами задержки не будет».Выглядит издевательски, но на самом деле Стефанишина просто отшила заданный не по адресу вопрос — ну, действительно, разве откажется Украина, если ЕС решит её принять в свой состав? Повлиять же на решение ЕС Украина никак не может, сколько бы Стефанишина не надувала щёки, рассказывая о том, что он «диктует правила».Когда же ей напомнили о её собственном прогнозе относительно перспектив вступления в ЕС через два года, она тут же начала демонстрировать поведение ужа на сковородке:— отсчёт, дескать, пойдёт с момента начала переговоров (пока же есть только рекомендация ЕК их начать);— это время не на вступление в ЕС, а на выполнение «домашнего задания».То есть даже Стефанишиной понятно, что ни о каких двух годах речь не идёт.ВенгрияВенгрия блокирует вступление Украины в НАТО и обещает блокировать вступление в ЕС. По мнению Орбана, «переговоры о вступлении Украины в ЕС, которые, я думаю, не следует и начинать. Украина никоим образом не готова вести переговоры с амбициями о членстве в ЕС. Я бы сказал, что Украина так же далека от членства в ЕС, как Мако (город в Венгрии. — Авт.) от Иерусалима». Причина — неудовлетворительное положение с соблюдением прав венгерского этнического меньшинства на Украине.Что ответила Стефанишина? Как в анекдоте: во-первых, она была маленькая; во-вторых, я её не брал; в-третьих, я её назад положил.Насладитесь:1. Права венгерского нацменьшинства на Украине обеспечены. В частности, в вопросе финансирования школ и обеспечения учебниками.2. «Мы разделяем вопросы прав венгерского национального меньшинства… и разделяем вопрос венгерского правительства, которое его поднимает» (то есть обсуждать вопрос прав национальных меньшинств можно, но поднимать его нельзя — во всяком случае, если результатом окажется критика в адрес украинской власти).3. Права венгров «гораздо менее пострадали, чем, скажем, права греков Приазовья, оставшихся без места жительства» (если кто-то заметил противоречие между первым и третьим пунктами, тот «зрадник» и агент Путина).4. «Политически мы уверены, что этот вызов будет преодолен. Речь не идёт ни о каких уступках» (то есть права венгров будут нарушаться и дальше).На этом фоне заявления той же Стефанишиной, что никаких русских на Украине нет, выглядят несколько иначе. Это не для русских исключение, это она просто зиганула.***Хотя Стефанишина выглядит дурой, это не так. Всё она понимает и говорит вещи по-своему рациональные. Разумеется, рациональные с точки зрения украинского режима.В частности, она отлично понимает, что вступление Украины в ЕС может быть следствием отнюдь не выполнения Украиной каких-то критериев, а только и исключительно готовности ЕС закрыть глаза на их невыполнение.В какой-то мере это разумная постановка вопроса: не обращает же внимания ЕС на несоответствие критериям Румынии или Латвии? Почему она не должна закрыть глаза несоответствие этим критериям Украины?Для вступления Украины в ЕС нужны, на самом деле, два условия:— наличие политической воли у руководства США;— отсутствие политической воли у руководства ЕС.На настоящий момент эти условия выполнены, потому вероятность вступления Украины в ЕС очень высока.

https://ukraina.ru/20230718/1048079492.html

https://ukraina.ru/20231109/1050882101.html

https://ukraina.ru/20231109/1050897833.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

эксклюзив, украина, ес, евроинтеграция, ольга стефанишина, венгрия, меньшинство, нацменьшинства