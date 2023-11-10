Глазами еврооптимистки. Украина действительно близка к вступлению в ЕС - 10.11.2023 Украина.ру
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Глазами еврооптимистки. Украина действительно близка к вступлению в ЕС
Глазами еврооптимистки. Украина действительно близка к вступлению в ЕС - 10.11.2023 Украина.ру
Глазами еврооптимистки. Украина действительно близка к вступлению в ЕС
Иногда возникает впечатление, что евроинтеграцией Украины занимаются люди с, как модно говорить, альтернативным интеллектом. Нет, мы конечно понимаем, что вице-премьер Ольга Стефанишина во время пресс-конференции относительно результатов отчета Еврокомиссии о прогрессе Украины в рамках пакета расширения была в приподнятом настроении, но...
2023-11-10T14:06
2023-11-10T14:45
эксклюзив
украина
ес
евроинтеграция
ольга стефанишина
венгрия
меньшинство
нацменьшинства
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Стефанишину активно цитировали — и было почему. Сказанное ею создаёт впечатление неполной адекватности. Хотя вице-премьер по евроинтеграции по должности должен быть еврооптимистом. Даже если оптимизм этот на грани слабоумия. Однако при детальном рассмотрении вопроса можно сделать другие выводы.Соответствие критериям членстваУкраина готова к вступлению в Евросоюз. Критерии? Какие критерии? Тут всё просто: «Украина диктует правила».Соответственно: «Европа уже выбрала для себя то, что Европа будет расширена. К Европе, к Европейскому Союзу присоединятся восемь стран. И это, в комбинации с украинской победой на фронте, завершением войны, будет возвращением, — одним, ещё дополнительным пунктом к Формуле мира Зеленского, — возвращением в мирную Европу и закреплением мира в Европе».Правда, даже Стефанишина отдаёт себе отчёт в том, что сказанное ею — пропагандистская трескотня, не имеющая никакого отношения к реальности. Остаются (и, соответственно, задаются журналистами) содержательные вопросы, касающиеся выполнения конкретных условий относительно законодательства (в частности по вопросам НАБУ, лоббирования, обеспечения прав национальных меньшинств).Вот и приходится выкручиваться: «Эти четыре пункта не имеют никакой связи с политическим решением, которое будет приниматься в декабре», но «Еврокомиссия начнет работать, когда будет прогресс по этим четырём пунктам».То есть Украина может ничего не делать, но на политическое решение это никак не повлияет, однако и никакого юридического движения тоже не будет.Кстати, такое развитие событий полностью устроило бы и Украину, и ЕС. Украинскому руководству членство в ЕС нужно, в общем-то, как медаль. Выполнять условия ЕС для него некомфортно, а деньги можно и так получать. Терпение же украинцев относительно наступления «коммунизма» выглядит неисчерпаемым. Во всяком случае, на Зеленского хватит.Сроки вступленияТут всё чётко и понятно: «Членом ЕС Украина станет как только, так сразу. За нами задержки не будет».Выглядит издевательски, но на самом деле Стефанишина просто отшила заданный не по адресу вопрос — ну, действительно, разве откажется Украина, если ЕС решит её принять в свой состав? Повлиять же на решение ЕС Украина никак не может, сколько бы Стефанишина не надувала щёки, рассказывая о том, что он «диктует правила».Когда же ей напомнили о её собственном прогнозе относительно перспектив вступления в ЕС через два года, она тут же начала демонстрировать поведение ужа на сковородке:— отсчёт, дескать, пойдёт с момента начала переговоров (пока же есть только рекомендация ЕК их начать);— это время не на вступление в ЕС, а на выполнение «домашнего задания».То есть даже Стефанишиной понятно, что ни о каких двух годах речь не идёт.ВенгрияВенгрия блокирует вступление Украины в НАТО и обещает блокировать вступление в ЕС. По мнению Орбана, «переговоры о вступлении Украины в ЕС, которые, я думаю, не следует и начинать. Украина никоим образом не готова вести переговоры с амбициями о членстве в ЕС. Я бы сказал, что Украина так же далека от членства в ЕС, как Мако (город в Венгрии. — Авт.) от Иерусалима». Причина — неудовлетворительное положение с соблюдением прав венгерского этнического меньшинства на Украине.Что ответила Стефанишина? Как в анекдоте: во-первых, она была маленькая; во-вторых, я её не брал; в-третьих, я её назад положил.Насладитесь:1. Права венгерского нацменьшинства на Украине обеспечены. В частности, в вопросе финансирования школ и обеспечения учебниками.2. «Мы разделяем вопросы прав венгерского национального меньшинства… и разделяем вопрос венгерского правительства, которое его поднимает» (то есть обсуждать вопрос прав национальных меньшинств можно, но поднимать его нельзя — во всяком случае, если результатом окажется критика в адрес украинской власти).3. Права венгров «гораздо менее пострадали, чем, скажем, права греков Приазовья, оставшихся без места жительства» (если кто-то заметил противоречие между первым и третьим пунктами, тот «зрадник» и агент Путина).4. «Политически мы уверены, что этот вызов будет преодолен. Речь не идёт ни о каких уступках» (то есть права венгров будут нарушаться и дальше).На этом фоне заявления той же Стефанишиной, что никаких русских на Украине нет, выглядят несколько иначе. Это не для русских исключение, это она просто зиганула.***Хотя Стефанишина выглядит дурой, это не так. Всё она понимает и говорит вещи по-своему рациональные. Разумеется, рациональные с точки зрения украинского режима.В частности, она отлично понимает, что вступление Украины в ЕС может быть следствием отнюдь не выполнения Украиной каких-то критериев, а только и исключительно готовности ЕС закрыть глаза на их невыполнение.В какой-то мере это разумная постановка вопроса: не обращает же внимания ЕС на несоответствие критериям Румынии или Латвии? Почему она не должна закрыть глаза несоответствие этим критериям Украины?Для вступления Украины в ЕС нужны, на самом деле, два условия:— наличие политической воли у руководства США;— отсутствие политической воли у руководства ЕС.На настоящий момент эти условия выполнены, потому вероятность вступления Украины в ЕС очень высока.
https://ukraina.ru/20230718/1048079492.html
https://ukraina.ru/20231109/1050882101.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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эксклюзив, украина, ес, евроинтеграция, ольга стефанишина, венгрия, меньшинство, нацменьшинства
Эксклюзив, Украина, ЕС, евроинтеграция, Ольга Стефанишина, Венгрия, меньшинство, Нацменьшинства

Глазами еврооптимистки. Украина действительно близка к вступлению в ЕС

14:06 10.11.2023 (обновлено: 14:45 10.11.2023)
 
© kmu.gov.uaОльга Стефанишина
Ольга Стефанишина
© kmu.gov.ua
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Иногда возникает впечатление, что евроинтеграцией Украины занимаются люди с, как модно говорить, альтернативным интеллектом. Нет, мы конечно понимаем, что вице-премьер Ольга Стефанишина во время пресс-конференции относительно результатов отчета Еврокомиссии о прогрессе Украины в рамках пакета расширения была в приподнятом настроении, но...
Стефанишину активно цитировали — и было почему. Сказанное ею создаёт впечатление неполной адекватности.
Хотя вице-премьер по евроинтеграции по должности должен быть еврооптимистом. Даже если оптимизм этот на грани слабоумия. Однако при детальном рассмотрении вопроса можно сделать другие выводы.
Соответствие критериям членства
Украина готова к вступлению в Евросоюз. Критерии? Какие критерии? Тут всё просто: «Украина диктует правила».
Соответственно: «Европа уже выбрала для себя то, что Европа будет расширена. К Европе, к Европейскому Союзу присоединятся восемь стран. И это, в комбинации с украинской победой на фронте, завершением войны, будет возвращением, — одним, ещё дополнительным пунктом к Формуле мира Зеленского, — возвращением в мирную Европу и закреплением мира в Европе».
Правда, даже Стефанишина отдаёт себе отчёт в том, что сказанное ею — пропагандистская трескотня, не имеющая никакого отношения к реальности.
Остаются (и, соответственно, задаются журналистами) содержательные вопросы, касающиеся выполнения конкретных условий относительно законодательства (в частности по вопросам НАБУ, лоббирования, обеспечения прав национальных меньшинств).
- РИА Новости, 1920, 18.07.2023
18 июля, 10:50
Украина против Европы: "мины" на путях безальтернативной евроинтеграцииВ последнее время внимание общественности было приковано к попыткам Владимира Зеленского хоть тушкой, хоть чучелом попасть в НАТО. Он, как говорится в мультике про Винни Пуха, не то, чтобы совсем не попал… Однако, другое направление интеграции, в ЕС, тоже остаётся проблемным. Причём сигнал к этому пришёл, как ни удивительно, не из Европы, а из США
Вот и приходится выкручиваться: «Эти четыре пункта не имеют никакой связи с политическим решением, которое будет приниматься в декабре», но «Еврокомиссия начнет работать, когда будет прогресс по этим четырём пунктам».
То есть Украина может ничего не делать, но на политическое решение это никак не повлияет, однако и никакого юридического движения тоже не будет.
Кстати, такое развитие событий полностью устроило бы и Украину, и ЕС. Украинскому руководству членство в ЕС нужно, в общем-то, как медаль. Выполнять условия ЕС для него некомфортно, а деньги можно и так получать.
Терпение же украинцев относительно наступления «коммунизма» выглядит неисчерпаемым. Во всяком случае, на Зеленского хватит.
Сроки вступления
Тут всё чётко и понятно: «Членом ЕС Украина станет как только, так сразу. За нами задержки не будет».
Выглядит издевательски, но на самом деле Стефанишина просто отшила заданный не по адресу вопрос — ну, действительно, разве откажется Украина, если ЕС решит её принять в свой состав? Повлиять же на решение ЕС Украина никак не может, сколько бы Стефанишина не надувала щёки, рассказывая о том, что он «диктует правила».
Когда же ей напомнили о её собственном прогнозе относительно перспектив вступления в ЕС через два года, она тут же начала демонстрировать поведение ужа на сковородке:
— отсчёт, дескать, пойдёт с момента начала переговоров (пока же есть только рекомендация ЕК их начать);
— это время не на вступление в ЕС, а на выполнение «домашнего задания».
То есть даже Стефанишиной понятно, что ни о каких двух годах речь не идёт.
П/к на тему: Пятая годовщина победы Майдана - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября, 09:00
Азаров указал на несоответствие Украины критериям вступления в ЕСЭкономическая ситуация, продолжающийся конфликт, а также нарушение фундаментальных прав и свобод делают Украину страной, не соответствующей критериям для вступления в ЕС. Таким мнением поделился в соцсетях бывший украинский премьер Николай Азаров
Венгрия
Венгрия блокирует вступление Украины в НАТО и обещает блокировать вступление в ЕС. По мнению Орбана, «переговоры о вступлении Украины в ЕС, которые, я думаю, не следует и начинать. Украина никоим образом не готова вести переговоры с амбициями о членстве в ЕС. Я бы сказал, что Украина так же далека от членства в ЕС, как Мако (город в Венгрии. — Авт.) от Иерусалима».
Причина — неудовлетворительное положение с соблюдением прав венгерского этнического меньшинства на Украине.
Что ответила Стефанишина? Как в анекдоте: во-первых, она была маленькая; во-вторых, я её не брал; в-третьих, я её назад положил.
Насладитесь:
1. Права венгерского нацменьшинства на Украине обеспечены. В частности, в вопросе финансирования школ и обеспечения учебниками.
2. «Мы разделяем вопросы прав венгерского национального меньшинстваи разделяем вопрос венгерского правительства, которое его поднимает» (то есть обсуждать вопрос прав национальных меньшинств можно, но поднимать его нельзя — во всяком случае, если результатом окажется критика в адрес украинской власти).
3. Права венгров «гораздо менее пострадали, чем, скажем, права греков Приазовья, оставшихся без места жительства» (если кто-то заметил противоречие между первым и третьим пунктами, тот «зрадник» и агент Путина).
4. «Политически мы уверены, что этот вызов будет преодолен. Речь не идёт ни о каких уступках» (то есть права венгров будут нарушаться и дальше).
На этом фоне заявления той же Стефанишиной, что никаких русских на Украине нет, выглядят несколько иначе. Это не для русских исключение, это она просто зиганула.
Акция националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября, 17:11
Денацификация по-европейски. Евросоюз просит свернуть фашизм на Украине, а фашистам это не нравитсяНаряду с усилением органов внешнего управления Украиной, Еврокомиссия требует от Киева демократизации законов о нацменьшинствах и языке. Украинские власти сопротивляются, заявляя, что демократизировать нечего, поскольку на Украине нет никакого русского нацменьшинства
***
Хотя Стефанишина выглядит дурой, это не так. Всё она понимает и говорит вещи по-своему рациональные. Разумеется, рациональные с точки зрения украинского режима.
В частности, она отлично понимает, что вступление Украины в ЕС может быть следствием отнюдь не выполнения Украиной каких-то критериев, а только и исключительно готовности ЕС закрыть глаза на их невыполнение.
В какой-то мере это разумная постановка вопроса: не обращает же внимания ЕС на несоответствие критериям Румынии или Латвии? Почему она не должна закрыть глаза несоответствие этим критериям Украины?
Для вступления Украины в ЕС нужны, на самом деле, два условия:
— наличие политической воли у руководства США;
— отсутствие политической воли у руководства ЕС.
На настоящий момент эти условия выполнены, потому вероятность вступления Украины в ЕС очень высока.
 
ЭксклюзивУкраинаЕСевроинтеграцияОльга СтефанишинаВенгрияменьшинствоНацменьшинства
 
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