https://ukraina.ru/20231110/1050921140.html

Песков рассказал, как Зеленский храбрится перед "донорами" Украины

Песков рассказал, как Зеленский храбрится перед "донорами" Украины - 10.11.2023 Украина.ру

Песков рассказал, как Зеленский храбрится перед "донорами" Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 ноября прокомментировал журналистам заявления Владимира Зеленского о неприемлемости компромисса

2023-11-10T13:46

2023-11-10T13:46

2023-11-10T13:46

владимир зеленский

дмитрий песков

украина

новости

доноры

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"Зеленский и киевский режим, собственно, отчаянно обещают военные успехи на поле боя, обещают своим донорам. Их предыдущие обещания не сбылись. Доноры волнуются и начинают вибрировать, соответственно, Зеленскому ничего не остается, кроме как повышать градус своего красноречия, дабы убедить их в том, что эти успехи будут", - сказал Песков.Недавно Зеленский сказал, что компромисс неприемлем для Украины, которая по-прежнему не хочет, чтобы Россия была каким-то образом подключена к обсуждению потенциального урегулирования. Также он выражал надежду на "положительные для Украины изменения к концу года".

https://ukraina.ru/20231110/1050920554.html

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владимир зеленский, дмитрий песков, украина, новости, доноры