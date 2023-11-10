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Песков рассказал, как Зеленский храбрится перед "донорами" Украины
Песков рассказал, как Зеленский храбрится перед "донорами" Украины - 10.11.2023 Украина.ру
Песков рассказал, как Зеленский храбрится перед "донорами" Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 ноября прокомментировал журналистам заявления Владимира Зеленского о неприемлемости компромисса
2023-11-10T13:46
2023-11-10T13:46
2023-11-10T13:46
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
новости
доноры
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"Зеленский и киевский режим, собственно, отчаянно обещают военные успехи на поле боя, обещают своим донорам. Их предыдущие обещания не сбылись. Доноры волнуются и начинают вибрировать, соответственно, Зеленскому ничего не остается, кроме как повышать градус своего красноречия, дабы убедить их в том, что эти успехи будут", - сказал Песков.Недавно Зеленский сказал, что компромисс неприемлем для Украины, которая по-прежнему не хочет, чтобы Россия была каким-то образом подключена к обсуждению потенциального урегулирования. Также он выражал надежду на "положительные для Украины изменения к концу года".
https://ukraina.ru/20231110/1050920554.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, дмитрий песков, украина, новости, доноры
Песков рассказал, как Зеленский храбрится перед "донорами" Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 ноября прокомментировал журналистам заявления Владимира Зеленского о неприемлемости компромисса