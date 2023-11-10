Рогов назвал слова Зеленского о наступлении отчаянием - 10.11.2023 Украина.ру
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Рогов назвал слова Зеленского о наступлении отчаянием
Рогов назвал слова Зеленского о наступлении отчаянием - 10.11.2023 Украина.ру
Рогов назвал слова Зеленского о наступлении отчаянием
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал отчаяньем заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах продолжить контрнаступление украинских войск, передает 10 ноября РИА Новости
2023-11-10T13:29
2023-11-10T13:29
владимир зеленский
наступление
владимир рогов
новости
всу
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"Зеленскому не стоит говорить про 2024 год, ему бы еще 2023-й прожить. Он сейчас в отчаяньи и загнан в угол. На Украине назревает серьезный политический кризис, в котором Зеленского никто кроме британских служб и небольшой кучки подельников не поддержит", - сказал Рогов.По его словам, Запад понемногу начинает брать курс на снижение уровня оказания финансовой помощи киевскому режиму.На днях Зеленский заявил о планах ВСУ предпринять новые попытки наступления в этом и следующих годах по конкретным направлениям.
https://ukraina.ru/20231110/1050914585.html
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владимир зеленский, наступление, владимир рогов, новости, всу
Владимир Зеленский, наступление, Владимир Рогов, Новости, ВСУ

Рогов назвал слова Зеленского о наступлении отчаянием

13:29 10.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал отчаяньем заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах продолжить контрнаступление украинских войск, передает 10 ноября РИА Новости
"Зеленскому не стоит говорить про 2024 год, ему бы еще 2023-й прожить. Он сейчас в отчаяньи и загнан в угол. На Украине назревает серьезный политический кризис, в котором Зеленского никто кроме британских служб и небольшой кучки подельников не поддержит", - сказал Рогов.
По его словам, Запад понемногу начинает брать курс на снижение уровня оказания финансовой помощи киевскому режиму.
На днях Зеленский заявил о планах ВСУ предпринять новые попытки наступления в этом и следующих годах по конкретным направлениям.
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Вчера, 10:33
Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на УкраинеОтмена парламентских и президентских выборов на Украине означает захват власти Владимиром Зеленским, написал 9 ноября лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X (бывший Twitter)
 
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