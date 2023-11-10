https://ukraina.ru/20231110/1050920554.html

Рогов назвал слова Зеленского о наступлении отчаянием

Рогов назвал слова Зеленского о наступлении отчаянием - 10.11.2023 Украина.ру

Рогов назвал слова Зеленского о наступлении отчаянием

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал отчаяньем заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах продолжить контрнаступление украинских войск, передает 10 ноября РИА Новости

2023-11-10T13:29

2023-11-10T13:29

2023-11-10T13:29

владимир зеленский

наступление

владимир рогов

новости

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045644863_0:102:2903:1735_1920x0_80_0_0_8ed7c21f0c51e4d8ae1a78f53eff8c08.jpg

"Зеленскому не стоит говорить про 2024 год, ему бы еще 2023-й прожить. Он сейчас в отчаяньи и загнан в угол. На Украине назревает серьезный политический кризис, в котором Зеленского никто кроме британских служб и небольшой кучки подельников не поддержит", - сказал Рогов.По его словам, Запад понемногу начинает брать курс на снижение уровня оказания финансовой помощи киевскому режиму.На днях Зеленский заявил о планах ВСУ предпринять новые попытки наступления в этом и следующих годах по конкретным направлениям.

https://ukraina.ru/20231110/1050914585.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, наступление, владимир рогов, новости, всу