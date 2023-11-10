Рогов назвал слова Зеленского о наступлении отчаянием
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал отчаяньем заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах продолжить контрнаступление украинских войск, передает 10 ноября РИА Новости
"Зеленскому не стоит говорить про 2024 год, ему бы еще 2023-й прожить. Он сейчас в отчаяньи и загнан в угол. На Украине назревает серьезный политический кризис, в котором Зеленского никто кроме британских служб и небольшой кучки подельников не поддержит", - сказал Рогов.
По его словам, Запад понемногу начинает брать курс на снижение уровня оказания финансовой помощи киевскому режиму.
На днях Зеленский заявил о планах ВСУ предпринять новые попытки наступления в этом и следующих годах по конкретным направлениям.