Надежды на Patriot, диверсанты на Брянщине, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 ноября - 10.11.2023 Украина.ру
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Надежды на Patriot, диверсанты на Брянщине, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 ноября
Надежды на Patriot, диверсанты на Брянщине, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 ноября - 10.11.2023 Украина.ру
Надежды на Patriot, диверсанты на Брянщине, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 ноября
В Киеве заявили о желании получить ещё одну установку Patriot. СМИ сообщили о вылазке украинских диверсантов в Брянскую область. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
2023-11-10T13:00
2023-11-10T14:19
хроники
эксклюзив
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Украина рассчитывает в ближайшее время получить ещё одну, третью, установку ПВО Patriot, заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.«У нас есть Patriot, но сколько? У нас есть два дивизиона Patriot на боевом дежурстве, сейчас было объявлено, что Германия будет передавать еще один комплекс, поэтому Patriot, как и крылатых ракет много не бывает. Patriot хорош не только тем, что на расстоянии свыше 100 максимум 150 миль может сбивать ракеты и вертолёты — он ещё может сбивать баллистику», — отметил Игнат в ходе интервью каналу Новини.LIVE.До этого, в октябре Минобороны ФРГ заявило, что Германия готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины на один миллиард евро, в рамках которого Берлин поставит Киеву дополнительные средства ПВО Patriot, IRIS-T и ЗСУ Gepard.При этом после начала эскалации на Ближнем Востоке и запросов Израиля к США по поводу систем ПВО и ракет к ним, на Украине опасались, что поставки средств ПВО Киеву могут оказаться под угрозой.Диверсанты на БрянщинеПроект WarGonzo сообщил о нападении украинских диверсантов на автомобиль с полковником ФСБ.«Подполковник ФСБ погиб в результате нападения на его машину на окраине села Улица Брянской области. Нападение на УАЗ "Патриот" произошло около четырёх часов дня. Неизвестные сделали несколько выстрелов из автоматического оружия и скрылись. В результате нападения был ранен замначальника отдела материально-технического обеспечения подполковник..., который скончался на месте. Ведётся поиск нападавших», — сообщал проект в своём телеграм-канале.Эту информацию подтвердил и другой телеграм-канал — Baza.«Неизвестные расстреляли автомобиль погрануправления в Брянской области. В результате нападения погиб подполковник ФСБ. По данным "Базы" нападение на УАЗ "Патриот" произошло на окраине села Улица Брянской области. Около 4 часов дня неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись. В результате стрельбы ранения получил замначальника отдела материально-технического обеспечения, подполковник Сергей Ш. Он погиб на месте», — указывалось в публикации канала.Позже информация о нападении со ссылкой на эти телеграм-каналы появилась и в ряде федеральных СМИ.Официального сообщения о произошедшем нет.Примечательно, что в соцсетях запрещённой в РФ организации РДК* и её главаря Дениса Капустина утром 10 ноября появились фотографии. В подписях под ними и группировка, и её главарь утверждали, что сделаны фото на месте событий — в Брянской области.Тем временем утром местное издание «Брянская губерния» сообщило о том, что сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД провели оперативно-разыскные мероприятия в Брянском районе Брянской области и обнаружили там схрон боеприпасов.Как писало издание, неизвестные собрали целый арсенал взрывоопасных предметов, в котором находились 50 минометных мины калибра 82 мм. По оценке специалистов-взрывотехников, в них содержалось около 40 кг взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте.«Пресечена противоправная деятельность неустановленных лиц, причастных к незаконному обороту боеприпасов и взрывчатых веществ, добытых во время проведения несанкционированной поисковой деятельности в местах ведения боёв времён Великой Отечественной войны», — цитировало издание пресс-службу регионального управления ФСБ России.Опасный арсенал был обезврежен на месте обнаружения саперами Брянского пожарно-спасательного центра. В настоящее время УФСБ совместно с УМВД России по Брянской области устанавливает круг лиц, причастных к незаконному приобретению и хранению предметов незаконного оборота.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 34 удара по этому региону России.«На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на Горловском — 21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, выпущена 129 единиц различных боеприпасов», — указывалось в сообщении представительства.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырех населённых пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Зайцево, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Советский район).«Поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц в Петровском и Кировском районах Донецка, Советском районе Макеевки», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения в Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 11 снарядов калибром 155 мм, по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка — 8 ракет из РСЗО, по Верхнеторецкому — 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала «Таврия. Новости Херсонской области», вчера ВСУ выпустили по этому региону России 69 снарядов.«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 69 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Песчановка — 10; Днепряны — 11; Крынки — 15; Новая Маячка — 6; Саги — 7; Казачьи Лагеря — 8; Алёшки — 12», — указывалось в сообщении.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Кардашинка, Раденск, Крынки, Алешки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 10 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России.«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 20 артиллерийских снарядов. В селе Журавлевка и хуторе Варишкин сброшено по одному взрывному устройству с БПЛА. &lt;...&gt; В Волоконовском районе под миномётный обстрел попала окраина хутора Старый — установлено 4 прилёта», — писал губернатор.Во всех вышеуказанных случаях пострадавших и повреждений не было.Кроме того, в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка было выпущено 5 миномётных снарядов и 2 снаряда из гранатомёта СПГ-9 «Копье», по хутору Панков — 5 миномётных снарядов. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет.Утром 11 ноября Минобороны России сообщило о сбитых украинских дронах над разными регионами РФ.«В течение ночи 10 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Республики Крым. Ещё один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области», — указывалось в сообщении.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.
https://ukraina.ru/20231110/1050913310.html
https://ukraina.ru/20231109/1050902243.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Надежды на Patriot, диверсанты на Брянщине, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 ноября

13:00 10.11.2023 (обновлено: 14:19 10.11.2023)
 
© Twitter / Oleksii ReznikovЗРК Patriot
ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Twitter / Oleksii Reznikov
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Киеве заявили о желании получить ещё одну установку Patriot. СМИ сообщили о вылазке украинских диверсантов в Брянскую область. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Украина рассчитывает в ближайшее время получить ещё одну, третью, установку ПВО Patriot, заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«У нас есть Patriot, но сколько? У нас есть два дивизиона Patriot на боевом дежурстве, сейчас было объявлено, что Германия будет передавать еще один комплекс, поэтому Patriot, как и крылатых ракет много не бывает. Patriot хорош не только тем, что на расстоянии свыше 100 максимум 150 миль может сбивать ракеты и вертолёты — он ещё может сбивать баллистику», — отметил Игнат в ходе интервью каналу Новини.LIVE.
До этого, в октябре Минобороны ФРГ заявило, что Германия готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины на один миллиард евро, в рамках которого Берлин поставит Киеву дополнительные средства ПВО Patriot, IRIS-T и ЗСУ Gepard.
При этом после начала эскалации на Ближнем Востоке и запросов Израиля к США по поводу систем ПВО и ракет к ним, на Украине опасались, что поставки средств ПВО Киеву могут оказаться под угрозой.
Украинские бизнесмены Ринат Ахметов и Виктор Пинчук - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Вчера, 09:47
Ермак и мясо, меньше миллиардеров. Главное на Украине на утро 10 ноябряУкраинские СМИ рассказали о выводе денег с Украины компанией, близкой к главе Офиса президента Андрею Ермаку. На Украине осталось всего два долларовых миллиардера
Диверсанты на Брянщине
Проект WarGonzo сообщил о нападении украинских диверсантов на автомобиль с полковником ФСБ.
«Подполковник ФСБ погиб в результате нападения на его машину на окраине села Улица Брянской области. Нападение на УАЗ "Патриот" произошло около четырёх часов дня. Неизвестные сделали несколько выстрелов из автоматического оружия и скрылись. В результате нападения был ранен замначальника отдела материально-технического обеспечения подполковник..., который скончался на месте. Ведётся поиск нападавших», — сообщал проект в своём телеграм-канале.
Эту информацию подтвердил и другой телеграм-канал — Baza.
«Неизвестные расстреляли автомобиль погрануправления в Брянской области. В результате нападения погиб подполковник ФСБ. По данным "Базы" нападение на УАЗ "Патриот" произошло на окраине села Улица Брянской области. Около 4 часов дня неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись. В результате стрельбы ранения получил замначальника отдела материально-технического обеспечения, подполковник Сергей Ш. Он погиб на месте», — указывалось в публикации канала.
Позже информация о нападении со ссылкой на эти телеграм-каналы появилась и в ряде федеральных СМИ.
Официального сообщения о произошедшем нет.
Примечательно, что в соцсетях запрещённой в РФ организации РДК* и её главаря Дениса Капустина утром 10 ноября появились фотографии. В подписях под ними и группировка, и её главарь утверждали, что сделаны фото на месте событий — в Брянской области.
Тем временем утром местное издание «Брянская губерния» сообщило о том, что сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД провели оперативно-разыскные мероприятия в Брянском районе Брянской области и обнаружили там схрон боеприпасов.
Как писало издание, неизвестные собрали целый арсенал взрывоопасных предметов, в котором находились 50 минометных мины калибра 82 мм. По оценке специалистов-взрывотехников, в них содержалось около 40 кг взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте.
«Пресечена противоправная деятельность неустановленных лиц, причастных к незаконному обороту боеприпасов и взрывчатых веществ, добытых во время проведения несанкционированной поисковой деятельности в местах ведения боёв времён Великой Отечественной войны», — цитировало издание пресс-службу регионального управления ФСБ России.
Опасный арсенал был обезврежен на месте обнаружения саперами Брянского пожарно-спасательного центра. В настоящее время УФСБ совместно с УМВД России по Брянской области устанавливает круг лиц, причастных к незаконному приобретению и хранению предметов незаконного оборота.
DM51 - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября, 18:42
Минобразования против Фарион, подозрение помощнику Залужного. Итоги 9 ноября на УкраинеМинистерство образования Украины высказалось по поводу скандала с русофобскими высказываниями филолога Ирины Фарион. Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении полковнику Андрею Тимченко, который подарил помощнику главкома ВСУ Геннадию Частякову немецкие гранаты
Обстрелы
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 34 удара по этому региону России.
«На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на Горловском — 21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, выпущена 129 единиц различных боеприпасов», — указывалось в сообщении представительства.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырех населённых пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Зайцево, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Советский район).
«Поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц в Петровском и Кировском районах Донецка, Советском районе Макеевки», — сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения в Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.
На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 11 снарядов калибром 155 мм, по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка — 8 ракет из РСЗО, по Верхнеторецкому — 3 снаряда калибром 155 мм.
По информации канала «Таврия. Новости Херсонской области», вчера ВСУ выпустили по этому региону России 69 снарядов.
«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 69 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Песчановка — 10; Днепряны — 11; Крынки — 15; Новая Маячка — 6; Саги — 7; Казачьи Лагеря — 8; Алёшки — 12», — указывалось в сообщении.
митрополит Лонгин общается с представителем украинских силовиков - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября, 13:00
Обыск в Банченском монастыре, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 ноябряУкраинские силовики нагрянули с обыском в Свято-Вознесенский Банченский монастырь. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Кардашинка, Раденск, Крынки, Алешки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Утром 10 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России.
«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 20 артиллерийских снарядов. В селе Журавлевка и хуторе Варишкин сброшено по одному взрывному устройству с БПЛА. <...> В Волоконовском районе под миномётный обстрел попала окраина хутора Старый — установлено 4 прилёта», — писал губернатор.
Во всех вышеуказанных случаях пострадавших и повреждений не было.
Кроме того, в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка было выпущено 5 миномётных снарядов и 2 снаряда из гранатомёта СПГ-9 «Копье», по хутору Панков — 5 миномётных снарядов. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
Утром 11 ноября Минобороны России сообщило о сбитых украинских дронах над разными регионами РФ.
«В течение ночи 10 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Республики Крым. Ещё один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области», — указывалось в сообщении.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.
 
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