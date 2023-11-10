https://ukraina.ru/20231110/1050916638.html

"Не предмет торга": Венгрия не согласится увязать тему Украины и замороженных денег из фондов

"Не предмет торга": Венгрия не согласится увязать тему Украины и замороженных денег из фондов - 10.11.2023 Украина.ру

"Не предмет торга": Венгрия не согласится увязать тему Украины и замороженных денег из фондов

Венгрия никогда не согласится увязать вопрос выплаты Украине из бюджета ЕС и ее прием в сообщество с возвращением Будапешту замороженных денег из европейских фондов. Об этом 10 ноября заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth

2023-11-10T11:48

2023-11-10T11:48

2023-11-10T11:48

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Он напомнил, что Евросоюз "должен Венгрии много денег - три-четыре, может, уже пять миллиардов евро", которые не отдает "по разным причинам".По его словам, весь круг вопросов по Украине - выплату ей денег из европейского бюджета, начало переговоров о вступлении в ЕС - "нельзя связывать с возвращением Венгрии денег"."Подчеркиваю, что какая бы увязка (этих вопросов) ни началась, мы ее не инициируем, не будем инициировать и не примем со стороны Брюсселя. Две темы надо решать по-разному", - отметил Орбан.

https://ukraina.ru/20231109/1050903102.html

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венгрия, новости, виктор орбан, ес, деньги, украина, зарубежье