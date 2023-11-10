"Не предмет торга": Венгрия не согласится увязать тему Украины и замороженных денег из фондов - 10.11.2023 Украина.ру
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"Не предмет торга": Венгрия не согласится увязать тему Украины и замороженных денег из фондов
"Не предмет торга": Венгрия не согласится увязать тему Украины и замороженных денег из фондов - 10.11.2023 Украина.ру
"Не предмет торга": Венгрия не согласится увязать тему Украины и замороженных денег из фондов
Венгрия никогда не согласится увязать вопрос выплаты Украине из бюджета ЕС и ее прием в сообщество с возвращением Будапешту замороженных денег из европейских фондов. Об этом 10 ноября заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
2023-11-10T11:48
2023-11-10T11:48
венгрия
новости
виктор орбан
ес
деньги
украина
зарубежье
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Он напомнил, что Евросоюз "должен Венгрии много денег - три-четыре, может, уже пять миллиардов евро", которые не отдает "по разным причинам".По его словам, весь круг вопросов по Украине - выплату ей денег из европейского бюджета, начало переговоров о вступлении в ЕС - "нельзя связывать с возвращением Венгрии денег"."Подчеркиваю, что какая бы увязка (этих вопросов) ни началась, мы ее не инициируем, не будем инициировать и не примем со стороны Брюсселя. Две темы надо решать по-разному", - отметил Орбан.
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венгрия, новости, виктор орбан, ес, деньги, украина, зарубежье
Венгрия, Новости, Виктор Орбан, ЕС, деньги, Украина, Зарубежье

"Не предмет торга": Венгрия не согласится увязать тему Украины и замороженных денег из фондов

11:48 10.11.2023
 
© CC0, Pixabayфлаг Венгрия
флаг Венгрия
© CC0, Pixabay
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Венгрия никогда не согласится увязать вопрос выплаты Украине из бюджета ЕС и ее прием в сообщество с возвращением Будапешту замороженных денег из европейских фондов. Об этом 10 ноября заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
Он напомнил, что Евросоюз "должен Венгрии много денег - три-четыре, может, уже пять миллиардов евро", которые не отдает "по разным причинам".
"Я хотел бы очень четко подчеркнуть, что несогласие Венгрии на начало переговоров о членстве Украины в ЕС - это не предмет торга. Нельзя связывать это с какими-либо денежными вопросами. Что должны, надо отдать", - сказал Орбан.
По его словам, весь круг вопросов по Украине - выплату ей денег из европейского бюджета, начало переговоров о вступлении в ЕС - "нельзя связывать с возвращением Венгрии денег".
"Подчеркиваю, что какая бы увязка (этих вопросов) ни началась, мы ее не инициируем, не будем инициировать и не примем со стороны Брюсселя. Две темы надо решать по-разному", - отметил Орбан.
флаг Венгрия Украина - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября, 20:41
Венгрия предложила Украине не членство, а партнёрство в ЕСВенгрия предложила предоставить Украине "привилегированное партнёрство" вместо членства в Евросоюзе. Будапешт считает, что ЕС не должен начинать переговоры с Украиной, заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, которого цитирует издание Telex
 
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