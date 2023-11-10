Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на Украине - 10.11.2023 Украина.ру
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Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на Украине
Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на Украине - 10.11.2023 Украина.ру
Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на Украине
Отмена парламентских и президентских выборов на Украине означает захват власти Владимиром Зеленским, написал 9 ноября лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X (бывший Twitter)
2023-11-10T10:33
2023-11-10T10:37
новости
украина
владимир зеленский
франция
флориан филиппо
контрнаступление
захват
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Филиппо объясняет это тем, что Зеленского всё чаще подвергают критике за "самоубийственное контрнаступление, потерпевшее полный провал"."Зеленский, все чаще подвергаемый критике за свое самоубийственное контрнаступление, потерпевшее полный провал, вероятно, был бы отправлен украинцами в отставку! Весь миф о "новом Черчилле" или о том, что от него осталось, рухнул бы в одночасье", — написал он.Французский политик добавил, что НАТО желает сохранить Зеленского в качестве своей марионетке, чтобы самостоятельно определять, когда от него избавиться.В понедельник, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выступил против проведения выборов на Украине, заявив, что они сейчас "не ко времени". По его словам, президентские выборы не нужны демократичной Украине, но выгодны "только России".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, франция, флориан филиппо, контрнаступление, захват
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Франция, Флориан Филиппо, контрнаступление, захват

Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на Украине

10:33 10.11.2023 (обновлено: 10:37 10.11.2023)
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкФлориан Филиппо
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Отмена парламентских и президентских выборов на Украине означает захват власти Владимиром Зеленским, написал 9 ноября лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X (бывший Twitter)

"Невероятный захват власти Зеленским, который отменяет выборы президента Украины в марте 2024 года, и уже отменил парламентские выборы в прошлом месяце", - написал политик.

Филиппо объясняет это тем, что Зеленского всё чаще подвергают критике за "самоубийственное контрнаступление, потерпевшее полный провал".
"Зеленский, все чаще подвергаемый критике за свое самоубийственное контрнаступление, потерпевшее полный провал, вероятно, был бы отправлен украинцами в отставку! Весь миф о "новом Черчилле" или о том, что от него осталось, рухнул бы в одночасье", — написал он.
Французский политик добавил, что НАТО желает сохранить Зеленского в качестве своей марионетке, чтобы самостоятельно определять, когда от него избавиться.
В понедельник, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выступил против проведения выборов на Украине, заявив, что они сейчас "не ко времени". По его словам, президентские выборы не нужны демократичной Украине, но выгодны "только России".
- РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийФранцияФлориан Филиппоконтрнаступлениезахват
 
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