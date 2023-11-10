https://ukraina.ru/20231110/1050914468.html
"Нет избирателей": Bloomberg объяснил, почему власти Украины отменили выборы
"Нет избирателей": Bloomberg объяснил, почему власти Украины отменили выборы - 10.11.2023 Украина.ру
"Нет избирателей": Bloomberg объяснил, почему власти Украины отменили выборы
Проведение президентских выборов на Украине во время СВО несет слишком много рисков. Об этом пишут 10 ноября журналисты Bloomberg
2023-11-10T10:32
2023-11-10T10:32
2023-11-10T10:32
выборы
украина
владимир зеленский
новости
коррупция
сво
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"Даже если бы подобие предвыборной кампании было возможно, сам акт голосования мог бы создать неприемлемые риски. <...> мины делают поездки к избирательным участкам чрезвычайно опасными. Безопасность наблюдателей за выборами не может быть гарантирована”, - говорится в материале.Там также указывается, что примерно из 32 миллионов избирателей, имеющих право голоса, которые были на Украине до СВО, четверть сейчас находится за границей. Считается, что около семи миллионов избирателей — более 20% населения страны — проживают на новых российских территориях, еще около двух миллионов — в самой России.Оно также подчеркнуло, что самую большую угрозу демократическому будущему Украины представляет не перенос выборов, а коррупция.
https://ukraina.ru/20231110/1050904722.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
выборы, украина, владимир зеленский, новости, коррупция, сво
выборы, Украина, Владимир Зеленский, Новости, коррупция, СВО
"Нет избирателей": Bloomberg объяснил, почему власти Украины отменили выборы
Проведение президентских выборов на Украине во время СВО несет слишком много рисков. Об этом пишут 10 ноября журналисты Bloomberg
"Даже если бы подобие предвыборной кампании было возможно, сам акт голосования мог бы создать неприемлемые риски. <...> мины делают поездки к избирательным участкам чрезвычайно опасными. Безопасность наблюдателей за выборами не может быть гарантирована”, - говорится в материале.
Там также указывается, что примерно из 32 миллионов избирателей, имеющих право голоса, которые были на Украине до СВО, четверть сейчас находится за границей. Считается, что около семи миллионов избирателей — более 20% населения страны — проживают на новых российских территориях, еще около двух миллионов — в самой России.
"Выборы в таких обстоятельствах не укрепят демократию. <...> По всем этим причинам перенос выборов – правильный поступок. Однако Зеленский должен гарантировать, что такая мера будет временной. Неопределенная отсрочка подорвет его легитимность и со временем сделает его объектом дальнейшей критики", - предупредило агентство.
Оно также подчеркнуло, что самую большую угрозу демократическому будущему Украины представляет не перенос выборов, а коррупция.