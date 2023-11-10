"Нет избирателей": Bloomberg объяснил, почему власти Украины отменили выборы

Три боксёра и один бывший актёр. Как на Украине начинают готовиться к выборам президента

Будут выборы на Украине или нет - пока точно неизвестно. Но подготовка, в любом случае, идёт полным ходом. Особенно в информационной сфере. Первым делом, конечно, начался сезон "селфи" и промо-роликов.