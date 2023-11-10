https://ukraina.ru/20231110/1050913310.html

Ермак и мясо, меньше миллиардеров. Главное на Украине на утро 10 ноября

Ермак и мясо, меньше миллиардеров. Главное на Украине на утро 10 ноября - 10.11.2023 Украина.ру

Ермак и мясо, меньше миллиардеров. Главное на Украине на утро 10 ноября

Украинские СМИ рассказали о выводе денег с Украины компанией, близкой к главе Офиса президента Андрею Ермаку. На Украине осталось всего два долларовых миллиардера

2023-11-10T09:47

2023-11-10T09:47

2023-11-10T10:17

эксклюзив

хроники

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Издание BIHUS.Info опубликовало расследование, утверждающее, что бывший партнёр главы Офиса президента Украины Ермака по кинобизнесу, а ныне глава Совета по государственной поддержке кинематографии Артём Колюбаев смог вывести из страны валюту в эквиваленте 37,5 млн грн (около 95,6 млн руб. — Ред.) после начала СВО, когда украинский Кабмин ввёл ограничения на импорт, чтобы предотвратить вывод валюты за границу. Деньги выводились под предлогом закупки мяса как товара критического импорта.«Деньги в виде процентной ссуды ушли с инвестфонда "Урбан" на счета связанной на тот момент с ним частной фирмы, а далее должны быть перечислены арабскому контрагенту. Мясная продукция на Украину так и не приехала. Разрешение на вывод валюты под предлогом закупки мяса просила компания по управлению активами "Эссетс файненшл групп", где одним из совладельцев является Артём Колюбаев», — писало издание.Совладельцем и директором компании «Урбан» на тот момент числился Владимир Метелица, ныне руководящий другой компанией по управлению активами Колюбаева.Ссуда предоставлялась фирме «Царица полей» которая должна была закупать мясо. В тот момент среди ее основателей оказались фонд «Урбан» и ещё два инвестиционных фонда — «Викерс», который также контролировал менеджер компании Колюбаева по фамилии Метелица, и «Апеллиот», где до 2021 директором и совладельцем был сам Колюбаев.«Пока известно, что 37,5 млн грн (около 95,6 млн руб. — Ред.) со счетов "Урбана" ещё в июле 2022 года пошли на счета "Царицы полей". По состоянию на сентябрь 2022 эти деньги не были переведены в валюту и не отправлены за границу. Однако согласно финансовой отчетности "Царицы полей" за весь 2022 год, с её счетов они тоже вероятнее всего ушли. Но пока неизвестно, куда именно. При этом, по данным редакции, ни в 2022, ни в 2023 годах эта компания ничего не завозила из-за границы. Так же компания, у которой должны были закупить мясо, — дубайская фирма Al Dmani Livestock Trading в течение 2022 — части 2023 годов ничего не импортировала на Украину. Сама компания из ОАЭ была создана в 2016 году, имеет несколько старых роликов на Youtube, а её страница в Facebook* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) в последний раз обновлялась в 2021 году», — указывалось в публикации издания.На запросы журналистов дубайская компания не ответила.В свою очередь в компании по управлению активами Колюбаева заявили, что последний ей не руководит.«Компанией по управлению активами управляет руководитель, а не собственник. Компания по управлению активами и корпоративный фонд являются разными юридическими лицами. Компания по управлению активами и корпоративный фонд не могут требовать от третьих лиц (в том числе заёмщиков) предоставления каких-либо документов по их хозяйственным операциям», — указывалось в ответе.По мнению журналистов, под заёмщиками в ответе могли подразумевать компанию «Царица полей».Примечательно, что разрешение на вывод денег за границу связанным с партнёром Ермака компаниям предоставила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Одним из внештатных советников этой комиссии является Эльнур Мехтиев — бизнес-партнер Колюбаева по новой компании по управлению активами и финансовый директор девелоперской компании ENSO. Также Мехтиев сейчас значится конечным бенефициаром фонда «Урбан», из которого и вывели 37,5 млн грн на закупку мяса.Кроме того, глава Нацкомиссии Руслан Магомедов одновременно также является внештатным советником Ермака.Сам Колюбаев в ответ на вопрос журналистки BIHUS.Info по поводу поставки мяса заявил, что вообще не понимает, о чём идёт речь. Также он опроверг какие-либо бизнес-отношения с компаниями и фондами, и, в конечном итоге, отказался говорить с журналистами.Ранее это же издание сообщало о том, что Колюбаев в последние годы начал активно входить в связанные с избранным от "Оппозиционной платформы — За жизнь" народным депутатом Вадимом Столаром и бывшим нардепом Виктором Медведчуком компании, в качестве соучредителя. Кроме того, осенью 2023 года Колюбаев стал совладельцем компании-производителя БПЛА, которая сотрудничает с государственным проектом «Армия дронов». При этом все бизнесы, которыми стал владеть Колюбаев, не связаны с кино — его основной сферой деятельности. Журналисты подозревали, что такое масштабирование предпринимательской деятельности бизнесмена могло быть связано с его отношениями с главой Офиса президента.Ахметов да ПинчукНа Украине осталось всего два долларовых миллиардера — это олигархи Ринат Ахметов и Виктор Пинчук, сообщило издание NV.По информации издания, ситуации, когда на Украине осталось всего два миллиардера, не было как минимум с 2006 года, с тех пор когда журналисты (издание NV было создано редакцией популярного на Украине издания «Корреспондент» после конфликта, связанного с собственником) анализировали и каждую осень публиковали список самых богатых бизнесменов.Примечательно также, что в этом году журнал представил не сотню, а всего лишь тридцать самых богатых украинцев. Рейтинг составляли с помощью экспертов IT-компании YouControl.На первом месте Ринат Ахметов (СКМ) с состоянием $ 6,59 млрд — по сравнению с 2022 годом его активы упали в цене на 43%.Вторую строчку в рейтинге занял Виктор Пинчук (EastOne) с состоянием в $ 1,72 млрд. Его активы снизились по сравнению с предыдущим годом на 34%.Третью строчку рейтинга заняли Пётр и Алексей Порошенко (Roshen) с $ 954 млн (–37%). Кроме того, в пятёрку богатейших украинцев вошли: Галина и Александр Гереги («Эпицентр-К») — $ 907 млн (–38%) и Влад Яценко (Revolut) — $ 894 млн (–30%).Годом ранее издание NV не публиковало рейтинг топ-100 богатейших украинцев, однако, по данным рейтинга издания Forbes, состояние более чем в один миллиард долларов США на декабрь 2022 года имели девять украинских бизнесменов.

https://ukraina.ru/20231109/1050902243.html

https://ukraina.ru/20231109/1050887771.html

https://ukraina.ru/20231109/1050882440.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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