СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины - 10.11.2023 Украина.ру
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СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины
СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины - 10.11.2023 Украина.ру
СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины
Постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур оценил роль членов СБ ООН в усилиях по урегулированию палестино-израильского конфликта, передает 10 ноября РИА Новости
2023-11-10T08:42
2023-11-10T08:55
совет безопасности оон
новости
израиль
палестина
зарубежье
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"К сожалению, Совет Безопасности на текущий момент не оправдал наших ожиданий и всего человечества, на то, что он будет выступать гарантом поддержания мира и безопасности", - сказал Мансур.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.В октябре Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
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совет безопасности оон, новости, израиль, палестина, зарубежье
Совет Безопасности ООН, Новости, Израиль, Палестина, Зарубежье

СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины

08:42 10.11.2023 (обновлено: 08:55 10.11.2023)
 
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- РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости
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Постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур оценил роль членов СБ ООН в усилиях по урегулированию палестино-израильского конфликта, передает 10 ноября РИА Новости
"К сожалению, Совет Безопасности на текущий момент не оправдал наших ожиданий и всего человечества, на то, что он будет выступать гарантом поддержания мира и безопасности", - сказал Мансур.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
В октябре Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
04:49
Жертвами удара ВВС Израиля по территории у больницы "Аш-Шифа" стали шесть человек - SNAШесть человек погибли в результате удара израильских ВВС по территории, прилегающей к больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом со ссылкой на директора больницы 10 ноября сообщает телеканал Sky News Arabiya
 
Совет Безопасности ООННовостиИзраильПалестинаЗарубежье
 
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