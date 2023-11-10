https://ukraina.ru/20231110/1050912484.html
СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины
СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины - 10.11.2023 Украина.ру
СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины
Постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур оценил роль членов СБ ООН в усилиях по урегулированию палестино-израильского конфликта, передает 10 ноября РИА Новости
2023-11-10T08:42
2023-11-10T08:42
2023-11-10T08:55
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"К сожалению, Совет Безопасности на текущий момент не оправдал наших ожиданий и всего человечества, на то, что он будет выступать гарантом поддержания мира и безопасности", - сказал Мансур.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.В октябре Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
https://ukraina.ru/20231110/1050909743.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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совет безопасности оон, новости, израиль, палестина, зарубежье
Совет Безопасности ООН, Новости, Израиль, Палестина, Зарубежье
СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины
08:42 10.11.2023 (обновлено: 08:55 10.11.2023)
Постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур оценил роль членов СБ ООН в усилиях по урегулированию палестино-израильского конфликта, передает 10 ноября РИА Новости
"К сожалению, Совет Безопасности на текущий момент не оправдал наших ожиданий и всего человечества, на то, что он будет выступать гарантом поддержания мира и безопасности", - сказал Мансур.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
В октябре Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.