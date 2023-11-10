Администрация США одобрила продажу Румынии 54 танков Abrams – Пентагон - 10.11.2023 Украина.ру
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Администрация США одобрила продажу Румынии 54 танков Abrams – Пентагон
Администрация США одобрила продажу Румынии 54 танков Abrams – Пентагон - 10.11.2023 Украина.ру
Администрация США одобрила продажу Румынии 54 танков Abrams – Пентагон
Госдепартамент США одобрил продажу Румынии 54 танков Abrams на сумму 2,53 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство по оборонному сотрудничеству США
2023-11-10T07:15
2023-11-10T07:16
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"Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Румынии основных боевых танков M1A2 Abrams и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 2,53 миллиарда долларов", - говорится в сообщении ведомства.По мнению американских властей, эти танки помогут союзнику по североатлантическому альянсу противодействовать "существующим и будущим угрозам", расширят возможности Румынии для "сдерживания противников и участия в операциях" НАТО.В сообщении отмечается, что поставляемая бронетехника "не меняет баланса военных сил в регионе", и в Румынии не должно возникнуть сложностей с её освоением.Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в структуру Пентагона, направило в Конгресс США соответствующее уведомление.
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новости, сша, госдеп сша, посольство сша, пентагон, румыния, m1 abrams, нато
Новости, США, Госдеп США, посольство США, Пентагон, Румыния, M1 Abrams, НАТО

Администрация США одобрила продажу Румынии 54 танков Abrams – Пентагон

07:15 10.11.2023 (обновлено: 07:16 10.11.2023)
 
© Фото : Zweiter Golfkrieg М1 Abrams tank
М1 Abrams tank - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Zweiter Golfkrieg
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Госдепартамент США одобрил продажу Румынии 54 танков Abrams на сумму 2,53 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство по оборонному сотрудничеству США
"Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Румынии основных боевых танков M1A2 Abrams и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 2,53 миллиарда долларов", - говорится в сообщении ведомства.
По мнению американских властей, эти танки помогут союзнику по североатлантическому альянсу противодействовать "существующим и будущим угрозам", расширят возможности Румынии для "сдерживания противников и участия в операциях" НАТО.
В сообщении отмечается, что поставляемая бронетехника "не меняет баланса военных сил в регионе", и в Румынии не должно возникнуть сложностей с её освоением.
Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в структуру Пентагона, направило в Конгресс США соответствующее уведомление.
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
8 ноября, 10:51
Эксперты США назвали критичные недостатки танков Abrams - Business InsiderОсновной танк армии США M1 Abrams не вполне соответствует современным требованиям к ведению боевых действий как на Тихом океане, так и на Украине. Об этом говорится в опубликованном 8 ноября материале Business Insider, рассматривающем перспективы создания танка следующего поколения
 
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