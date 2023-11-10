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Администрация США одобрила продажу Румынии 54 танков Abrams – Пентагон
Администрация США одобрила продажу Румынии 54 танков Abrams – Пентагон - 10.11.2023 Украина.ру
Администрация США одобрила продажу Румынии 54 танков Abrams – Пентагон
Госдепартамент США одобрил продажу Румынии 54 танков Abrams на сумму 2,53 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство по оборонному сотрудничеству США
2023-11-10T07:15
2023-11-10T07:15
2023-11-10T07:16
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"Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Румынии основных боевых танков M1A2 Abrams и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 2,53 миллиарда долларов", - говорится в сообщении ведомства.По мнению американских властей, эти танки помогут союзнику по североатлантическому альянсу противодействовать "существующим и будущим угрозам", расширят возможности Румынии для "сдерживания противников и участия в операциях" НАТО.В сообщении отмечается, что поставляемая бронетехника "не меняет баланса военных сил в регионе", и в Румынии не должно возникнуть сложностей с её освоением.Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в структуру Пентагона, направило в Конгресс США соответствующее уведомление.
https://ukraina.ru/20231108/1050846899.html
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новости, сша, госдеп сша, посольство сша, пентагон, румыния, m1 abrams, нато
Новости, США, Госдеп США, посольство США, Пентагон, Румыния, M1 Abrams, НАТО
Администрация США одобрила продажу Румынии 54 танков Abrams – Пентагон
07:15 10.11.2023 (обновлено: 07:16 10.11.2023)
Госдепартамент США одобрил продажу Румынии 54 танков Abrams на сумму 2,53 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство по оборонному сотрудничеству США
"Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Румынии основных боевых танков M1A2 Abrams и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 2,53 миллиарда долларов", - говорится в сообщении ведомства.
По мнению американских властей, эти танки помогут союзнику по североатлантическому альянсу противодействовать "существующим и будущим угрозам", расширят возможности Румынии для "сдерживания противников и участия в операциях" НАТО.
В сообщении отмечается, что поставляемая бронетехника "не меняет баланса военных сил в регионе", и в Румынии не должно возникнуть сложностей с её освоением.
Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в структуру Пентагона, направило в Конгресс США соответствующее уведомление.