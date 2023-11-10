https://ukraina.ru/20231110/1050911332.html

Администрация США одобрила продажу Румынии 54 танков Abrams – Пентагон

Администрация США одобрила продажу Румынии 54 танков Abrams – Пентагон - 10.11.2023 Украина.ру

Администрация США одобрила продажу Румынии 54 танков Abrams – Пентагон

Госдепартамент США одобрил продажу Румынии 54 танков Abrams на сумму 2,53 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство по оборонному сотрудничеству США

2023-11-10T07:15

2023-11-10T07:15

2023-11-10T07:16

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"Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Румынии основных боевых танков M1A2 Abrams и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 2,53 миллиарда долларов", - говорится в сообщении ведомства.По мнению американских властей, эти танки помогут союзнику по североатлантическому альянсу противодействовать "существующим и будущим угрозам", расширят возможности Румынии для "сдерживания противников и участия в операциях" НАТО.В сообщении отмечается, что поставляемая бронетехника "не меняет баланса военных сил в регионе", и в Румынии не должно возникнуть сложностей с её освоением.Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в структуру Пентагона, направило в Конгресс США соответствующее уведомление.

https://ukraina.ru/20231108/1050846899.html

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новости, сша, госдеп сша, посольство сша, пентагон, румыния, m1 abrams, нато