Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону – Песков - 10.11.2023 Украина.ру
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Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону – Песков
Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону – Песков - 10.11.2023 Украина.ру
Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону – Песков
Президент России Владимир Путин после визита в Казахстан заехал в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа, заслушал доклады о ходе спецоперации и ознакомился с новыми образцами военной техники. Об этом 10 ноября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
2023-11-10T04:09
2023-11-10T04:10
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"Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов, где посетил штаб Южного военного округа", - сказал Песков.В штабе округа Верховного главнокомандующего сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники.По словам Пескова, президент заслушал доклады о ходе спецоперации и ознакомился с новыми образцами военной техники.Президент России регулярно посещает штаб группировки войск, участвующих в СВО. Последний приезд Путина в штаб округа в Ростове состоялся в середине октября, по возвращении из рабочей поездки в Китай и Пермь.
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новости, россия, владимир путин, ростов-на-дону, минобороны рф, сво
Новости, Россия, Владимир Путин, Ростов-на-Дону, Минобороны РФ, СВО

Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону – Песков

04:09 10.11.2023 (обновлено: 04:10 10.11.2023)
 
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Президент РФ В. Путин встретился с новым составом Общественной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин после визита в Казахстан заехал в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа, заслушал доклады о ходе спецоперации и ознакомился с новыми образцами военной техники. Об этом 10 ноября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
"Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов, где посетил штаб Южного военного округа", - сказал Песков.
В штабе округа Верховного главнокомандующего сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники.
По словам Пескова, президент заслушал доклады о ходе спецоперации и ознакомился с новыми образцами военной техники.
Президент России регулярно посещает штаб группировки войск, участвующих в СВО. Последний приезд Путина в штаб округа в Ростове состоялся в середине октября, по возвращении из рабочей поездки в Китай и Пермь.
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