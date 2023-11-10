https://ukraina.ru/20231110/1050909470.html

Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону – Песков

Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону – Песков - 10.11.2023 Украина.ру

Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону – Песков

Президент России Владимир Путин после визита в Казахстан заехал в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа, заслушал доклады о ходе спецоперации и ознакомился с новыми образцами военной техники. Об этом 10 ноября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

2023-11-10T04:09

2023-11-10T04:09

2023-11-10T04:10

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"Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов, где посетил штаб Южного военного округа", - сказал Песков.В штабе округа Верховного главнокомандующего сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники.По словам Пескова, президент заслушал доклады о ходе спецоперации и ознакомился с новыми образцами военной техники.Президент России регулярно посещает штаб группировки войск, участвующих в СВО. Последний приезд Путина в штаб округа в Ростове состоялся в середине октября, по возвращении из рабочей поездки в Китай и Пермь.

https://ukraina.ru/20231109/1050891427.html

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новости, россия, владимир путин, ростов-на-дону, минобороны рф, сво