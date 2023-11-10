Фарион способствует Русскому миру в борьбе с украинством. Поэтому пусть продолжает в том же духе! - 10.11.2023 Украина.ру
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Фарион способствует Русскому миру в борьбе с украинством. Поэтому пусть продолжает в том же духе!
Фарион способствует Русскому миру в борьбе с украинством. Поэтому пусть продолжает в том же духе! - 10.11.2023 Украина.ру
Фарион способствует Русскому миру в борьбе с украинством. Поэтому пусть продолжает в том же духе!
Радикальная украинская националистка из Львова Ирина Фарион наехала на бойцов нацистского "Азова" за то, что те продолжают говорить на своем родном русском языке и отказала им на этом основании в украинскости. Ее заявления вызвали нешуточный скандал на Украине. Азовцы обиделись и в свою очередь наехали на Фарион
2023-11-10T05:59
2023-11-10T06:49
ирина фарион
"азов"
русский язык
эксклюзив
украинские националисты
галичина
малороссия
новороссия
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Если бы я был галичанином, то непременно поддержал бы Фарион. А какие к ней могут быть претензии? Всё ж самоочевидно и просто: если вы назвались украинцами – соответствуйте. А что не так, азовцы? Подойдите к любому русскоязычному азовцу (а таких в "Азове" всегда было большинство) и безотносительно скандала с нынешними заявлениями Фарион задайте ему вопрос: русский язык должен иметь "в Украине" государственный статус, либо на худой конец – официальный или региональный? Не сомневаюсь, от любого азовца сразу же последует ответ: нет, ни в коем случае! В Украине все должно быть только на украинском, скажет он.Сделайте уточнение: а школы и ВУЗы с русским языком обучения должны быть? Даю руку на отсечение: во всех ста случаях из ста последует такой же отрицательный ответ. Мало того, русскоязычный азовец еще и гражданина Украины, который будет требовать повысить статус русского языка или просто соблюдать Конституцию Украины, где гарантируется развитие языка Гоголя и Пушкина, назовет московским шпионом и агентом Кремля.Ну раз так, то в чем тогда Фарион, попрекающая вас, русскоязычные азовцы, за русский язык, не права? Она же требует от вас быть всего лишь последовательными. Тут нечего обижаться."В Украине" даже через 30 лет независимости большинство граждан национал-патриотической направленности русскоязычны, и как бы они не заявляли себя поборниками всего украинского и борцами против всего русского, они не перестают быть русскоязычными и отказываться от родного языка не собираются.Русскоязычные украинские патриоты ведут себя подобно советским патриотам 70-80-х годов. На публике на многочисленных собраниях те клялись в верности идеям Ленина, коммунизма и борьбе с тлетворным влиянием буржуазного Запада, а в реальной, непубличной жизни вели себя прямо противоположным образом: гонялись за западными шмотками, слушали западную поп-музыку и вражеские радиоголоса. То есть официальная позиция расходилась с реальным поведением. Так и у русскоязычных украинских патриотов. Фарион просто взяла на себя роль "комсомольского патруля" - ловит за руку "комсомольцев", нарушающих нормы и предписания своей организации.И дело тут не просто в русском языке. Тут глубже, тут в конфликте Фарион с азовцами мы видим продолжение раскола Украины. Все в курсе раскола, с одной стороны, на Западную/Центральную Украину, где всегда побеждали украинские национал-патриотические партии, а, с другой, на Юго-Восток (Новороссию), где побеждали пророссийские политические проекты.Я всегда еще до 2014 года говорил и писал, что такой раскол не последний. Как только от Украины отделится Новороссия, Украину снова ждет раскол: на этот раз между украиноязычной Западной Украиной и Центральной Украиной (Малороссией), которая также в большинстве своем русскоязычна, а в меньшинстве – суржикоязычна.Языковые и культурные конфликты в украинской национал-патриотической среде определяются региональной принадлежностью: Галичина и Западная Украина противостоит всей остальной Украине. При этом это было всегда, начиная со времени обретения незалежности.Так, например, украинская радикально-националистическая организация УНА-УНСО, гремевшая в 90-х и в начале нулевых по всему СНГ, сошла на нет после того, как перессорилось между собой ее руководство: вождь Дмитро Корчинский, киевлянин и выходец из русскоязычной семьи, разошелся во взглядах со своими замами, состоявшими сплошь из галичан типа Юрия Тымы и Андрея Шкиля.Те, будучи ортодоксальными украинскими националистами, не разделяли неортодоксальной с их точки зрения версии украинского национализма Корчинского.Помню киевский офис последнего на Леонтовича в начале нулевых после ухода из УНА-УНСО. Корчинский тогда только-только создал новую организацию - "Братство". На стенах висели портреты аятоллы Хомейни и коммуниста Че Гевары, чего нельзя себе представить на стенах у украинских националистов из среды галичан. У Корчинского была жена из России, а почти вся организация состояла из русскоязычных типа Алексея Арестовича. Последний вместе с Корчинским во второй половине нулевых к тому же принимали активное участие в евразийском движении Александра Дугина. Представить себе украинских националистов из галичан на московских евразийских митингах невозможно.Когда после убийства журналиста Георгия Гонгадзе в Западной Украине и Киеве начались антикучмовские митинги, то галичане категорически воспротивились присоединяться к созданному в Киеве движению "Украина без Кучмы", отказывая ему в подлинной украинскости, так как среди организаторов УБК были их идейные противники - социалисты Александра Мороза. Галичане во главе с львовянами Тарасом Стецькивым, Тарасом Черноволом, Олегом Тягнибоком создали свое движение – "За правду", программу которого среди прочих писал тогдашний львовянин - историк и политолог Кость Бондаренко.И вот это региональное противостояние между галичанами и всеми остальными украинскими национал-патриотами, вне всякого сомнения, играет на руку русскому движу, потому что вносит существенный раскол в украинские ряды, тем самым ослабляя политическое и идеологическое украинство. Еще нам играет на руку то, что такой раскол будет существовать всегда, так как русскоязычные никогда не откажутся от русского языка, а галичане никогда не примут такого конформизма и всегда будут жестко критиковать руускоязычных национал-патриотов вне зависимости от того воюют ли они героически с "москалями" в Донбассе или нет.Да, скандал с Фарион, наверное, замнут, или он попросту сойдет на нет, но возможно кто-то из русскоязычных азовцев, сидя под постоянными обстрелами российской артиллерии в залитых осенними дождями окопах, задумается над тем, а стоит ли ему воевать за то, чтобы в итоге в своей родной стране быть гражданином второго сорта. Может, когда-то он сделает из этих размышлений правильные выводы. И такая перспектива меня не может не радовать.
https://ukraina.ru/20231107/1050835003.html
https://ukraina.ru/20231108/1050847032.html
https://ukraina.ru/20231109/1050882440.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ирина фарион, "азов", русский язык, эксклюзив, украинские националисты, галичина, малороссия, новороссия
Ирина Фарион, "Азов", Русский язык, Эксклюзив, украинские националисты, Галичина, Малороссия, Новороссия

Фарион способствует Русскому миру в борьбе с украинством. Поэтому пусть продолжает в том же духе!

05:59 10.11.2023 (обновлено: 06:49 10.11.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной Рады Украины
Заседание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Радикальная украинская националистка из Львова Ирина Фарион наехала на бойцов нацистского "Азова" за то, что те продолжают говорить на своем родном русском языке и отказала им на этом основании в украинскости. Ее заявления вызвали нешуточный скандал на Украине. Азовцы обиделись и в свою очередь наехали на Фарион
Если бы я был галичанином, то непременно поддержал бы Фарион. А какие к ней могут быть претензии? Всё ж самоочевидно и просто: если вы назвались украинцами – соответствуйте. А что не так, азовцы?
Подойдите к любому русскоязычному азовцу (а таких в "Азове" всегда было большинство) и безотносительно скандала с нынешними заявлениями Фарион задайте ему вопрос: русский язык должен иметь "в Украине" государственный статус, либо на худой конец – официальный или региональный?
Не сомневаюсь, от любого азовца сразу же последует ответ: нет, ни в коем случае! В Украине все должно быть только на украинском, скажет он.
Сделайте уточнение: а школы и ВУЗы с русским языком обучения должны быть? Даю руку на отсечение: во всех ста случаях из ста последует такой же отрицательный ответ. Мало того, русскоязычный азовец еще и гражданина Украины, который будет требовать повысить статус русского языка или просто соблюдать Конституцию Украины, где гарантируется развитие языка Гоголя и Пушкина, назовет московским шпионом и агентом Кремля.
Ирина Фарион
7 ноября, 18:35
Неонацистка Фарион: "Учите украинский язык, или мы вас расстреляем!"Бывший депутат Верховной Рады предложила биться о стенку головой, чтобы выучить украинский язык. Краткую инструкцию она опубликовала в своем Телеграм-канале
Ну раз так, то в чем тогда Фарион, попрекающая вас, русскоязычные азовцы, за русский язык, не права? Она же требует от вас быть всего лишь последовательными. Тут нечего обижаться.
"В Украине" даже через 30 лет независимости большинство граждан национал-патриотической направленности русскоязычны, и как бы они не заявляли себя поборниками всего украинского и борцами против всего русского, они не перестают быть русскоязычными и отказываться от родного языка не собираются.
Русскоязычные украинские патриоты ведут себя подобно советским патриотам 70-80-х годов. На публике на многочисленных собраниях те клялись в верности идеям Ленина, коммунизма и борьбе с тлетворным влиянием буржуазного Запада, а в реальной, непубличной жизни вели себя прямо противоположным образом: гонялись за западными шмотками, слушали западную поп-музыку и вражеские радиоголоса. То есть официальная позиция расходилась с реальным поведением. Так и у русскоязычных украинских патриотов. Фарион просто взяла на себя роль "комсомольского патруля" - ловит за руку "комсомольцев", нарушающих нормы и предписания своей организации.
И дело тут не просто в русском языке. Тут глубже, тут в конфликте Фарион с азовцами мы видим продолжение раскола Украины. Все в курсе раскола, с одной стороны, на Западную/Центральную Украину, где всегда побеждали украинские национал-патриотические партии, а, с другой, на Юго-Восток (Новороссию), где побеждали пророссийские политические проекты.
Фарион - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября, 11:59
Пачка Фарион в сельском нужнике, или Как нацисты обвинили нацистов в нацизмеЧестно говоря, я не понял, что вдруг случилось на Украине в связи с заявлениями Фарион. Реакция какая-то анормальная. Ничего не предвещало скандала по языковому вопросу и стране, объединённой противостоянию "российской агрессии", и вот те на…
Я всегда еще до 2014 года говорил и писал, что такой раскол не последний. Как только от Украины отделится Новороссия, Украину снова ждет раскол: на этот раз между украиноязычной Западной Украиной и Центральной Украиной (Малороссией), которая также в большинстве своем русскоязычна, а в меньшинстве – суржикоязычна.
Языковые и культурные конфликты в украинской национал-патриотической среде определяются региональной принадлежностью: Галичина и Западная Украина противостоит всей остальной Украине. При этом это было всегда, начиная со времени обретения незалежности.
Так, например, украинская радикально-националистическая организация УНА-УНСО, гремевшая в 90-х и в начале нулевых по всему СНГ, сошла на нет после того, как перессорилось между собой ее руководство: вождь Дмитро Корчинский, киевлянин и выходец из русскоязычной семьи, разошелся во взглядах со своими замами, состоявшими сплошь из галичан типа Юрия Тымы и Андрея Шкиля.
Те, будучи ортодоксальными украинскими националистами, не разделяли неортодоксальной с их точки зрения версии украинского национализма Корчинского.
Помню киевский офис последнего на Леонтовича в начале нулевых после ухода из УНА-УНСО. Корчинский тогда только-только создал новую организацию - "Братство". На стенах висели портреты аятоллы Хомейни и коммуниста Че Гевары, чего нельзя себе представить на стенах у украинских националистов из среды галичан.
У Корчинского была жена из России, а почти вся организация состояла из русскоязычных типа Алексея Арестовича. Последний вместе с Корчинским во второй половине нулевых к тому же принимали активное участие в евразийском движении Александра Дугина. Представить себе украинских националистов из галичан на московских евразийских митингах невозможно.
Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Вчера, 09:53
Продолжение скандала с Фарион. Главное на Украине на утро 9 ноябряСтуденты и аспиранты Львовской политехники призвали проверить заявления филолога Ирины Фарион на соответствие уголовному законодательству Украины
Когда после убийства журналиста Георгия Гонгадзе в Западной Украине и Киеве начались антикучмовские митинги, то галичане категорически воспротивились присоединяться к созданному в Киеве движению "Украина без Кучмы", отказывая ему в подлинной украинскости, так как среди организаторов УБК были их идейные противники - социалисты Александра Мороза. Галичане во главе с львовянами Тарасом Стецькивым, Тарасом Черноволом, Олегом Тягнибоком создали свое движение – "За правду", программу которого среди прочих писал тогдашний львовянин - историк и политолог Кость Бондаренко.
И вот это региональное противостояние между галичанами и всеми остальными украинскими национал-патриотами, вне всякого сомнения, играет на руку русскому движу, потому что вносит существенный раскол в украинские ряды, тем самым ослабляя политическое и идеологическое украинство.
Еще нам играет на руку то, что такой раскол будет существовать всегда, так как русскоязычные никогда не откажутся от русского языка, а галичане никогда не примут такого конформизма и всегда будут жестко критиковать руускоязычных национал-патриотов вне зависимости от того воюют ли они героически с "москалями" в Донбассе или нет.
Да, скандал с Фарион, наверное, замнут, или он попросту сойдет на нет, но возможно кто-то из русскоязычных азовцев, сидя под постоянными обстрелами российской артиллерии в залитых осенними дождями окопах, задумается над тем, а стоит ли ему воевать за то, чтобы в итоге в своей родной стране быть гражданином второго сорта. Может, когда-то он сделает из этих размышлений правильные выводы. И такая перспектива меня не может не радовать.
 
Ирина Фарион"Азов"Русский языкЭксклюзивукраинские националистыГаличинаМалороссияНовороссия
 
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