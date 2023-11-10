Военный обозреватель о том, когда российские "Ланцеты" дотянутся до Авдеевки и что будет с Купянском - 10.11.2023 Украина.ру
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Военный обозреватель о том, когда российские "Ланцеты" дотянутся до Авдеевки и что будет с Купянском
Военный обозреватель о том, когда российские "Ланцеты" дотянутся до Авдеевки и что будет с Купянском - 10.11.2023 Украина.ру
Военный обозреватель о том, когда российские "Ланцеты" дотянутся до Авдеевки и что будет с Купянском
Окончательно окружить Авдеевку ВС РФ мешает недостаток средств контрбатарейной борьбы. Но российские подразделения могут уничтожать укрепрайоны ВСУ с помощью "Ланцетов". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2023-11-10T05:40
2023-11-10T05:40
новости
авдеевка
"ланцет"
купянск
днр
харьковская область
смерч
ураган
артиллерия
вс рф
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Ресурсы ВС РФ сконцентрированы именно на Авдеевке в том числе за счет Оскольского направления. Поэтому броска к Купянску в ближайшее время не будет. Будет только медленное продвижение, какой-то активизации можно ожидать только зимой, рассказал обозреватель.Окончательно окружить Авдеевку ВС РФ мешает дальнобойная украинская артиллерия, которая стоит на расстоянии в 30 километров, но российские подразделения смогут дотянуться до нее "Ланцетами", добавил он.Вопрос в том, чтобы российская разведка быстро обнаружила цели, после чего по ним нужно быстро отработать. Есть много подтверждений того, как ВС РФ уничтожают дальнобойные артустановки "Цезарь" и гаубицы М-777 противника, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231109/1050897238.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, "ланцет", купянск, днр, харьковская область, смерч, ураган, артиллерия, вс рф, всу, бои
Новости, Авдеевка, "Ланцет", Купянск, ДНР, Харьковская область, смерч, ураган, артиллерия, ВС РФ, ВСУ, бои

Военный обозреватель о том, когда российские "Ланцеты" дотянутся до Авдеевки и что будет с Купянском

05:40 10.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Окончательно окружить Авдеевку ВС РФ мешает недостаток средств контрбатарейной борьбы. Но российские подразделения могут уничтожать укрепрайоны ВСУ с помощью "Ланцетов". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Ресурсы ВС РФ сконцентрированы именно на Авдеевке в том числе за счет Оскольского направления. Поэтому броска к Купянску в ближайшее время не будет. Будет только медленное продвижение, какой-то активизации можно ожидать только зимой, рассказал обозреватель.
Окончательно окружить Авдеевку ВС РФ мешает дальнобойная украинская артиллерия, которая стоит на расстоянии в 30 километров, но российские подразделения смогут дотянуться до нее "Ланцетами", добавил он.
"Мы же видели, как "Ланцет" ударил по аэродрому возле Кривого Рога, который находится в 60 километрах от линии фронта. У нас есть "Смерчи" и "Ураганы". Мы ждем поступления "Торнадо-С". Так что 30 километров для наших средств поражения – это не такая большая проблема", - отметил Угольный.
Вопрос в том, чтобы российская разведка быстро обнаружила цели, после чего по ним нужно быстро отработать. Есть много подтверждений того, как ВС РФ уничтожают дальнобойные артустановки "Цезарь" и гаубицы М-777 противника, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Чадаев интервью
Вчера, 16:53
Алексей Чадаев: России для победы в СВО нужно лишь оставить ВСУ без дронов и трижды ударить по ЗападуВ основном ВСУ дали технику для наступления. А их способность держать оборону упадет несильно. По крайней мере, пока есть боекомплект к артиллерии, высокоточка и средства разведки
 
НовостиАвдеевка"Ланцет"КупянскДНРХарьковская областьсмерчураганартиллерияВС РФВСУбои
 
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