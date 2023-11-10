https://ukraina.ru/20231110/1050900654.html

Военный обозреватель о том, когда российские "Ланцеты" дотянутся до Авдеевки и что будет с Купянском

Военный обозреватель о том, когда российские "Ланцеты" дотянутся до Авдеевки и что будет с Купянском - 10.11.2023 Украина.ру

Военный обозреватель о том, когда российские "Ланцеты" дотянутся до Авдеевки и что будет с Купянском

Окончательно окружить Авдеевку ВС РФ мешает недостаток средств контрбатарейной борьбы. Но российские подразделения могут уничтожать укрепрайоны ВСУ с помощью "Ланцетов". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2023-11-10T05:40

2023-11-10T05:40

2023-11-10T05:40

новости

авдеевка

"ланцет"

купянск

днр

харьковская область

смерч

ураган

артиллерия

вс рф

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Ресурсы ВС РФ сконцентрированы именно на Авдеевке в том числе за счет Оскольского направления. Поэтому броска к Купянску в ближайшее время не будет. Будет только медленное продвижение, какой-то активизации можно ожидать только зимой, рассказал обозреватель.Окончательно окружить Авдеевку ВС РФ мешает дальнобойная украинская артиллерия, которая стоит на расстоянии в 30 километров, но российские подразделения смогут дотянуться до нее "Ланцетами", добавил он.Вопрос в том, чтобы российская разведка быстро обнаружила цели, после чего по ним нужно быстро отработать. Есть много подтверждений того, как ВС РФ уничтожают дальнобойные артустановки "Цезарь" и гаубицы М-777 противника, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231109/1050897238.html

купянск

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новости, авдеевка, "ланцет", купянск, днр, харьковская область, смерч, ураган, артиллерия, вс рф, всу, бои