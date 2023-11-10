Военный эксперт объяснил, как "Кинжалы" и "Калибры" защищают Крым и бьют по объектам ВВС Украины - 10.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231110/1050887574.html
Военный эксперт объяснил, как "Кинжалы" и "Калибры" защищают Крым и бьют по объектам ВВС Украины
Военный эксперт объяснил, как "Кинжалы" и "Калибры" защищают Крым и бьют по объектам ВВС Украины - 10.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как "Кинжалы" и "Калибры" защищают Крым и бьют по объектам ВВС Украины
Ракеты "Кинжал" являются практически неуязвимыми, потому что могут поражать цели со скоростью 9 махов. Носителями "Калибров" являются истребители МиГ-31, которые круглосуточно дежурят над Черным морем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-11-10T04:45
2023-11-10T04:45
новости
"кинжал"
"калибр"
ракеты
черное море
миг-31
истребитель
россия
вооружение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037929253_0:226:3185:2018_1920x0_80_0_0_1506bd0bc8f0663674690b0fb646729b.jpg
"Кинжал" — это производная от ракеты "Оникс", которой стреляют российские "Искандеры". Когда она набирает высоту, то во время полета идет со скоростью 9 махов. То есть практически это несбиваемая ракета, рассказал эксперт.Носителями "Калибров" являются истребители МиГ-31. Эти истребители-перехватчики по приказу президента РФ Владимира Путина круглосуточно дежурят над Черным морем и могут наносить удары по объектам ВВС Украины, добавил он.Пока основным носителем для "Цирконов" является фрегат типа "Адмирал Горшков". Эти комплексы - очень серьезное и дорогое изделие. Но не исключено, что скоро у России их станет больше, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231109/1050871028.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037929253_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_5cfbd3877d0234f12a445bcf77f35dc1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, "кинжал", "калибр", ракеты, черное море, миг-31, истребитель, россия, вооружение
Новости, "Кинжал", "Калибр", ракеты, Черное море, МиГ-31, истребитель, Россия, вооружение

Военный эксперт объяснил, как "Кинжалы" и "Калибры" защищают Крым и бьют по объектам ВВС Украины

04:45 10.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Армия-2022"
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
Ракеты "Кинжал" являются практически неуязвимыми, потому что могут поражать цели со скоростью 9 махов. Носителями "Калибров" являются истребители МиГ-31, которые круглосуточно дежурят над Черным морем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
"Кинжал" — это производная от ракеты "Оникс", которой стреляют российские "Искандеры". Когда она набирает высоту, то во время полета идет со скоростью 9 махов. То есть практически это несбиваемая ракета, рассказал эксперт.
Носителями "Калибров" являются истребители МиГ-31. Эти истребители-перехватчики по приказу президента РФ Владимира Путина круглосуточно дежурят над Черным морем и могут наносить удары по объектам ВВС Украины, добавил он.
"Калибр" — это тоже надежная ракета, которая хорошо себя зарекомендовала еще в Сирии. Она бьет на 1500 километров по наземным целям. У "Оникса" дальность стрельбы меньше, хотя они тоже сверхзвуковые. Хотя на ракетных кораблях типа "Каракурт" предусматриваются ракеты "Циркон", - подчеркнул Дандыкин.
Пока основным носителем для "Цирконов" является фрегат типа "Адмирал Горшков". Эти комплексы - очень серьезное и дорогое изделие. Но не исключено, что скоро у России их станет больше, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Боевая работа РСЗО Град на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Вчера, 06:00
Военный эксперт объяснил, почему Израиль не затмит Украину и нужно ли России готовиться к "вечной войне"Если США потеряют Украину как плацдарм для войны с Россией, то они возьмутся за Польшу и Прибалтику. Никаких послаблений в отношении РФ у Запада никогда не будет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин
 
Новости"Кинжал""Калибр"ракетыЧерное мореМиГ-31истребительРоссиявооружение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Ко дню рождения Михаила Калашникова. Как крестьянский сын изобрел самый прибыльный автомат
11:12Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России
10:57Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США
10:48Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный
10:47Пентагон просит Конгресс выделить почти $12 млрд Украине
10:34Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС
10:33Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на Украине
10:33Германия развернет масштабную научно-исследовательскую деятельность на Украине
10:32"Нет избирателей": Bloomberg объяснил, почему власти Украины отменили выборы
10:15Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима
10:12ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков
09:47"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek
09:47Ермак и мясо, меньше миллиардеров. Главное на Украине на утро 10 ноября
09:42"Ростех" покажет в Дубае зарекомендовавшую себя в СВО ракету для вертолётов
09:10Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене
08:42СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины
08:30"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение
08:12Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи
08:00Леонид Брежнев и "днепропетровский клан"
07:56Россия обескровила ВСУ и нацелилась на Одессу – немецкий генерал
Лента новостейМолния