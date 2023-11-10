Военный эксперт объяснил, как "Кинжалы" и "Калибры" защищают Крым и бьют по объектам ВВС Украины
Ракеты "Кинжал" являются практически неуязвимыми, потому что могут поражать цели со скоростью 9 махов. Носителями "Калибров" являются истребители МиГ-31, которые круглосуточно дежурят над Черным морем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
"Кинжал" — это производная от ракеты "Оникс", которой стреляют российские "Искандеры". Когда она набирает высоту, то во время полета идет со скоростью 9 махов. То есть практически это несбиваемая ракета, рассказал эксперт.
Носителями "Калибров" являются истребители МиГ-31. Эти истребители-перехватчики по приказу президента РФ Владимира Путина круглосуточно дежурят над Черным морем и могут наносить удары по объектам ВВС Украины, добавил он.
"Калибр" — это тоже надежная ракета, которая хорошо себя зарекомендовала еще в Сирии. Она бьет на 1500 километров по наземным целям. У "Оникса" дальность стрельбы меньше, хотя они тоже сверхзвуковые. Хотя на ракетных кораблях типа "Каракурт" предусматриваются ракеты "Циркон", - подчеркнул Дандыкин.
Пока основным носителем для "Цирконов" является фрегат типа "Адмирал Горшков". Эти комплексы - очень серьезное и дорогое изделие. Но не исключено, что скоро у России их станет больше, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 06:00Военный эксперт объяснил, почему Израиль не затмит Украину и нужно ли России готовиться к "вечной войне"Если США потеряют Украину как плацдарм для войны с Россией, то они возьмутся за Польшу и Прибалтику. Никаких послаблений в отношении РФ у Запада никогда не будет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин