https://ukraina.ru/20231110/1040609418.html

Ко дню рождения Михаила Калашникова. Как крестьянский сын изобрел самый прибыльный автомат

Ко дню рождения Михаила Калашникова. Как крестьянский сын изобрел самый прибыльный автомат - 10.11.2023 Украина.ру

Ко дню рождения Михаила Калашникова. Как крестьянский сын изобрел самый прибыльный автомат

Украина.ру, 10.11.2023

2023-11-10T11:29

2023-11-10T11:29

2023-11-10T12:30

эксклюзив

михаил калашников

автомат

ссср

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В пятницу, 10 ноября, исполняется 104 года со дня рождения Михаила Калашникова. Его творение попало на банкноты, монеты и даже гербы нескольких государств и флаг одной из стран. При этом мысль, что крестьянский сын смог придумать столь совершенное оружие, до сих пор не дает покоя многим.Осенью неспокойного 1919 года в селе Курья на Алтае в крестьянской семье родился семнадцатый ребенок. Всего в той семье родилось девятнадцать детей, но выжило лишь восемь из них. Одним из них и был Михаил Калашников.Его биография — история о том, как сын кулака стал одним из ведущих советских конструкторов — описана во многих источниках. Талантливый самоучка в конечном итоге создал стрелковое оружие, равного которому мир не знал.Этого Калашникову простить не смогли.Символическое оружиеВ вышедшем в 2005 году американском фильме «Оружейный барон» одна из сцен посвящена стрелковому оружию.«Среди всего оружия из бывших советских арсеналов не было ничего более прибыльного, чем автомат Калашникова модели 1947 года, более известный как АК-47, или калашников. Это самая известная в мире штурмовая винтовка. Оружие, которое любят все бойцы.Элегантно простой союз штампованной стали и фанеры весом в девять фунтов — он не ломается, не заедает, не перегревается. Он будет стрелять, покрыт ли он грязью или полон ли он песка. Он так прост, что даже дети могут его использовать, и они это делают.Советы разместили его на монетах, Мозамбик — на своем флаге. После окончания холодной войны автомат Калашникова стал самым массовым экспортным товаром русских. После него идут водка, икра и суицидальные писатели», — описывает главный герой один из своих товаров.Это не просто бравада или расхваливание своего товара. Даже американцы, которые не любят конкурентов, признают: в том, что касается автоматического стрелкового оружия, СССР их обошел.Впрочем, еще во время войны во Вьетнаме американцы старались завладеть советскими автоматами: они были куда надежнее, чем американская штурмовая винтовка М-16.Как указывал американский историк Кевин Докери в книге «Специальное оружие специального назначения», скоро АК приобрел статус престижного оружия. А после американские военные даже стали модернизировать захваченное у вьетнамцев советское оружие.К примеру, они разработали свой глушитель для калашникова.Впрочем, с окончанием войны во Вьетнаме американские военные не перестали иметь дело с этим советским оружием.«Американские отношения с АК-47 на полях сражений не окончились. Сегодня, когда холодная война закончилась, а винтовка до сих пор широко распространена по всему земному шару, Пентагон снова покупает это оружие на открытом рынке, чтобы поставлять союзникам Вашингтона — в частности, на Ближнем Востоке», — указывал американский портал Waris boring в 2015 году, когда в Сирии в самом разгаре была война.Что же касается символики, то американский фильм 2005 года даже преуменьшил популярность АК-47. Это оружие было не только на флаге Мозамбика, но и на гербе этого государства, а также на гербах таких государств, как Зимбабве и Буркина-Фасо. Правда, последний был изменен в 1994 году и автомат с герба этого государства пропал.Однако в 2007 году он появился на гербе Восточного Тимора.Но и это еще не все. АК можно увидеть в символике ряда силовых подразделений. Так, АК есть на гербе Корпуса Стражей Исламской революции, флаге «Хезболлы».Но что самое поразительное — для АК нашлось место на эмблемах таких формирований, как «Добровольческий украинский корпус», «Правый сектор» (запрещен в РФ) и «Украинская добровольческая армия». Эти формирования всегда декларировали непримиримую борьбу с Россией, а также с советским прошлым. И несмотря на это, украинские националисты все же использовали АК в своей символике.Неудивительно, что такая популярность приводит к желанию ненавистников России доказать, что легендарный автомат не имеет к Михаилу Калашникову никакого отношения.«Немецкая выдумка»Миф о немецком происхождении АК распространяют те, кто свято уверен: русские не способны придумать что-то новое и прорывное.Выдумка гласит: настоящим автором АК был Шмайссер, который в 1946 году был принудительно вывезен в СССР. Мол, именно он вместе с другими конструкторами в Ижевске и разработал легендарный калашников, а для пропаганды автомату присвоили имя советского конструктора.Одной из причин популярности этой легенды является внешняя схожесть АК-47 и Sturmgewehr 44. Однако на самом деле эти автоматы разительно отличаются друг от друга.Но сторонникам и пропагандистам этой версии главное доказать: выходец из крестьянской семьи в варварской России не мог создать оружие, которое будут производить не только в России, но и по всему миру: и на заводах вроде киевского «Маяка», и в кустарных мастерских в горах Афганистана.Михаил Калашников ушел из жизни 23 декабря 2013 года. Но и после смерти он и его оружие вызывают ненависть у врагов России и добрые слова от тех, чья жизнь зависит от надежности оружия.

https://ukraina.ru/20220719/1036637732.html

https://ukraina.ru/20221104/1040502450.html

https://ukraina.ru/20210221/1030638603.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, михаил калашников, автомат, ссср