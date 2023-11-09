Более 20 тысяч автомобилей заблокированы на границе Польши с Украиной
© AGENCJA SE/EAST NEWS/РИА Новости
Свыше 20-ти тысяч транспортных средств заблокированы по обе стороны КПП на границе Польши с Украиной. В очереди им предстоит провести около шести дней
Об огромной пробке на пунктах пропуска сообщил министр реконструкции Украины Александр Кубраков, передаёт телеграм-канал Readovka.
"Кошмары украинских дальнобойщиков начинают по-тихоньку сбываться — по обе стороны границы в очереди находятся более 20 тысяч машин (...) На КПП "Гребенное-Рава Русская" чтобы оказаться на территории Польши необходимо простоять шесть суток, а на двух других пунктах ожидание составляет 67 и 39 часов", – говорится в сообщении СМИ.
Движение грузовиков на украинско-польской границе с 6 ноября осложнено в трёх направлениях из-за протеста польских дальнобойщиков, которые таким образом выражают недовольство в отношении транзита дешевого украинского зерна, недобросовестной конкуренции украинских компаний.
Как сообщала ранее в этот же день Госпогранслужба Украины, на украино-польской границе на пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Гребенное" более 1700 грузовиков ожидают пересечения со стороны Польши.