Более 20 тысяч автомобилей заблокированы на границе Польши с Украиной - 09.11.2023 Украина.ру
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Более 20 тысяч автомобилей заблокированы на границе Польши с Украиной
Более 20 тысяч автомобилей заблокированы на границе Польши с Украиной - 09.11.2023 Украина.ру
Более 20 тысяч автомобилей заблокированы на границе Польши с Украиной
Свыше 20-ти тысяч транспортных средств заблокированы по обе стороны КПП на границе Польши с Украиной. В очереди им предстоит провести около шести дней
2023-11-09T22:42
2023-11-09T22:42
новости
украина
польша
государственная граница
кпп
протесты
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Об огромной пробке на пунктах пропуска сообщил министр реконструкции Украины Александр Кубраков, передаёт телеграм-канал Readovka.Движение грузовиков на украинско-польской границе с 6 ноября осложнено в трёх направлениях из-за протеста польских дальнобойщиков, которые таким образом выражают недовольство в отношении транзита дешевого украинского зерна, недобросовестной конкуренции украинских компаний. Как сообщала ранее в этот же день Госпогранслужба Украины, на украино-польской границе на пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Гребенное" более 1700 грузовиков ожидают пересечения со стороны Польши.
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новости, украина, польша, государственная граница, кпп, протесты
Новости, Украина, Польша, государственная граница, КПП, протесты

Более 20 тысяч автомобилей заблокированы на границе Польши с Украиной

22:42 09.11.2023
 
© AGENCJA SE/EAST NEWS/РИА Новости / Перейти в фотобанк
© AGENCJA SE/EAST NEWS/РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Свыше 20-ти тысяч транспортных средств заблокированы по обе стороны КПП на границе Польши с Украиной. В очереди им предстоит провести около шести дней
Об огромной пробке на пунктах пропуска сообщил министр реконструкции Украины Александр Кубраков, передаёт телеграм-канал Readovka.

"Кошмары украинских дальнобойщиков начинают по-тихоньку сбываться — по обе стороны границы в очереди находятся более 20 тысяч машин (...) На КПП "Гребенное-Рава Русская" чтобы оказаться на территории Польши необходимо простоять шесть суток, а на двух других пунктах ожидание составляет 67 и 39 часов", – говорится в сообщении СМИ.

Движение грузовиков на украинско-польской границе с 6 ноября осложнено в трёх направлениях из-за протеста польских дальнобойщиков, которые таким образом выражают недовольство в отношении транзита дешевого украинского зерна, недобросовестной конкуренции украинских компаний.
Как сообщала ранее в этот же день Госпогранслужба Украины, на украино-польской границе на пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Гребенное" более 1700 грузовиков ожидают пересечения со стороны Польши.
 
НовостиУкраинаПольшагосударственная границаКППпротесты
 
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