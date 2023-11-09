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Более 20 тысяч автомобилей заблокированы на границе Польши с Украиной

Более 20 тысяч автомобилей заблокированы на границе Польши с Украиной - 09.11.2023 Украина.ру

Более 20 тысяч автомобилей заблокированы на границе Польши с Украиной

Свыше 20-ти тысяч транспортных средств заблокированы по обе стороны КПП на границе Польши с Украиной. В очереди им предстоит провести около шести дней

2023-11-09T22:42

2023-11-09T22:42

2023-11-09T22:42

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Об огромной пробке на пунктах пропуска сообщил министр реконструкции Украины Александр Кубраков, передаёт телеграм-канал Readovka.Движение грузовиков на украинско-польской границе с 6 ноября осложнено в трёх направлениях из-за протеста польских дальнобойщиков, которые таким образом выражают недовольство в отношении транзита дешевого украинского зерна, недобросовестной конкуренции украинских компаний. Как сообщала ранее в этот же день Госпогранслужба Украины, на украино-польской границе на пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Гребенное" более 1700 грузовиков ожидают пересечения со стороны Польши.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, государственная граница, кпп, протесты