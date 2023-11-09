https://ukraina.ru/20231109/1050903845.html

Министры обороны Украины и Франции обсудили производство оружия

Министры обороны Украины и Франции обсудили производство оружия - 09.11.2023 Украина.ру

Министры обороны Украины и Франции обсудили производство оружия

Производство оружия и дальнейшую поддержку Киева обсудил министр обороны Украины Рустем Умеров со своим французским коллегой. Об этом Умеров сообщил в Facebook*

2023-11-09T21:21

2023-11-09T21:21

2023-11-09T21:22

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Стороны также обсудили расширенное сотрудничество в оборонном секторе и локализации производства в Украине. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал эффективность оборонной промышленности Европейского союза и заявил, что блоку нужно создать сильный рынок в этой сфере для наращивания производства боеприпасов. Неотъемлемой его частью должна стать Украина. Тем временем, как отмечал Reuters, военно-промышленные предприятия стран Запада настороженно относятся к перспективам производства оружия для украинских войск, выражая готовность производить вооружение непосредственно на Украине только после окончания Специальной военной операции. * Соцсеть, признанная в России экстремистской

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, рустем умеров, производство, оружие, франция