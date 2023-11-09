Министры обороны Украины и Франции обсудили производство оружия - 09.11.2023 Украина.ру
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Министры обороны Украины и Франции обсудили производство оружия
Министры обороны Украины и Франции обсудили производство оружия - 09.11.2023 Украина.ру
Министры обороны Украины и Франции обсудили производство оружия
Производство оружия и дальнейшую поддержку Киева обсудил министр обороны Украины Рустем Умеров со своим французским коллегой. Об этом Умеров сообщил в Facebook*
2023-11-09T21:21
2023-11-09T21:22
новости
украина
рустем умеров
производство
оружие
франция
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Стороны также обсудили расширенное сотрудничество в оборонном секторе и локализации производства в Украине. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал эффективность оборонной промышленности Европейского союза и заявил, что блоку нужно создать сильный рынок в этой сфере для наращивания производства боеприпасов. Неотъемлемой его частью должна стать Украина. Тем временем, как отмечал Reuters, военно-промышленные предприятия стран Запада настороженно относятся к перспективам производства оружия для украинских войск, выражая готовность производить вооружение непосредственно на Украине только после окончания Специальной военной операции. * Соцсеть, признанная в России экстремистской
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новости, украина, рустем умеров, производство, оружие, франция
Новости, Украина, Рустем Умеров, производство, оружие, Франция

Министры обороны Украины и Франции обсудили производство оружия

21:21 09.11.2023 (обновлено: 21:22 09.11.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем УмєровРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
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Производство оружия и дальнейшую поддержку Киева обсудил министр обороны Украины Рустем Умеров со своим французским коллегой. Об этом Умеров сообщил в Facebook*
"Провел переговоры с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню о продлении военной помощи Украине. Это укрепит обороноспособность Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", – написал он.
Стороны также обсудили расширенное сотрудничество в оборонном секторе и локализации производства в Украине.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал эффективность оборонной промышленности Европейского союза и заявил, что блоку нужно создать сильный рынок в этой сфере для наращивания производства боеприпасов. Неотъемлемой его частью должна стать Украина.
Тем временем, как отмечал Reuters, военно-промышленные предприятия стран Запада настороженно относятся к перспективам производства оружия для украинских войск, выражая готовность производить вооружение непосредственно на Украине только после окончания Специальной военной операции.
* Соцсеть, признанная в России экстремистской
 
НовостиУкраинаРустем УмеровпроизводствооружиеФранция
 
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