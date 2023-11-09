Россия прекращает сотрудничество с Японией по ликвидации ядерного оружия
20:24 09.11.2023 (обновлено: 20:25 09.11.2023)
© topwar.ru
© topwar.ru
Россия выходит из соглашения с Японией о сотрудничестве в целях ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин
"В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации” прекратить действие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия и создании Комитета по сотрудничеству в этих целях", – говорится в документе.
Соглашение России и Японии действовало 30 лет, его подписали в Токио 13 октября 1993 года. Уточняется, что МИДу России полагается уведомить Японскую Сторону о принятом решении.
Ранее Россия завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Как проинформировали в МИД РФ, это произошло в 00:00 часов 7 ноября.