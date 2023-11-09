Россия прекращает сотрудничество с Японией по ликвидации ядерного оружия - 09.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231109/1050903003.html
Россия прекращает сотрудничество с Японией по ликвидации ядерного оружия
Россия прекращает сотрудничество с Японией по ликвидации ядерного оружия - 09.11.2023 Украина.ру
Россия прекращает сотрудничество с Японией по ликвидации ядерного оружия
Россия выходит из соглашения с Японией о сотрудничестве в целях ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин
2023-11-09T20:24
2023-11-09T20:25
новости
россия
япония
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038913150_0:14:550:323_1920x0_80_0_0_c02247e6774993484df1e53a1857d8ef.jpg
Соглашение России и Японии действовало 30 лет, его подписали в Токио 13 октября 1993 года. Уточняется, что МИДу России полагается уведомить Японскую Сторону о принятом решении. Ранее Россия завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Как проинформировали в МИД РФ, это произошло в 00:00 часов 7 ноября.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038913150_68:0:519:338_1920x0_80_0_0_6661b89ae2b17f98b890c2a846867dc3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, япония, ядерное оружие
Новости, Россия, Япония, Ядерное оружие

Россия прекращает сотрудничество с Японией по ликвидации ядерного оружия

20:24 09.11.2023 (обновлено: 20:25 09.11.2023)
 
© topwar.ru
© topwar.ru
Читать в
Россия выходит из соглашения с Японией о сотрудничестве в целях ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин
"В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации” прекратить действие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия и создании Комитета по сотрудничеству в этих целях", – говорится в документе.
Соглашение России и Японии действовало 30 лет, его подписали в Токио 13 октября 1993 года. Уточняется, что МИДу России полагается уведомить Японскую Сторону о принятом решении.
Ранее Россия завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Как проинформировали в МИД РФ, это произошло в 00:00 часов 7 ноября.
 
НовостиРоссияЯпонияЯдерное оружие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Ко дню рождения Михаила Калашникова. Как крестьянский сын изобрел самый прибыльный автомат
11:12Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России
10:57Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США
10:48Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный
10:47Пентагон просит Конгресс выделить почти $12 млрд Украине
10:34Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС
10:33Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на Украине
10:33Германия развернет масштабную научно-исследовательскую деятельность на Украине
10:32"Нет избирателей": Bloomberg объяснил, почему власти Украины отменили выборы
10:15Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима
10:12ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков
09:47"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek
09:47Ермак и мясо, меньше миллиардеров. Главное на Украине на утро 10 ноября
09:42"Ростех" покажет в Дубае зарекомендовавшую себя в СВО ракету для вертолётов
09:10Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене
08:42СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины
08:30"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение
08:12Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи
08:00Леонид Брежнев и "днепропетровский клан"
07:56Россия обескровила ВСУ и нацелилась на Одессу – немецкий генерал
Лента новостейМолния