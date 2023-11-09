https://ukraina.ru/20231109/1050903003.html

Россия прекращает сотрудничество с Японией по ликвидации ядерного оружия

Россия прекращает сотрудничество с Японией по ликвидации ядерного оружия - 09.11.2023 Украина.ру

Россия прекращает сотрудничество с Японией по ликвидации ядерного оружия

Россия выходит из соглашения с Японией о сотрудничестве в целях ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин

2023-11-09T20:24

2023-11-09T20:24

2023-11-09T20:25

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Соглашение России и Японии действовало 30 лет, его подписали в Токио 13 октября 1993 года. Уточняется, что МИДу России полагается уведомить Японскую Сторону о принятом решении. Ранее Россия завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Как проинформировали в МИД РФ, это произошло в 00:00 часов 7 ноября.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, япония, ядерное оружие