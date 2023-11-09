На Украине запретили 16 видеосервисов из-за российского контента - 09.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231109/1050902628.html
На Украине запретили 16 видеосервисов из-за российского контента
На Украине запретили 16 видеосервисов из-за российского контента - 09.11.2023 Украина.ру
На Украине запретили 16 видеосервисов из-за российского контента
Спустя более чем 1,5 года после начала российской Специальной военной операции, на Украине продолжили "закрывать" медиаплощадки РФ. В этот раз заблокировали 16 видеосервисов, которые позволяют смотреть российские телеканалы и фильмы, говорится на сайте национальной рады по вопросам телевидения и радио
2023-11-09T19:10
2023-11-09T19:11
новости
украина
россия
фильмы
медиа
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103244/81/1032448199_0:45:701:439_1920x0_80_0_0_970b4e4ec87ad9bfa82c84841c17da8c.jpg
Уточняется, что из-за российского контента в перечень запрещённых аудиовизуальных медиасервисов и их провайдеров попали онлайн-кинотеатры "Амедиатека", "Баскино", Filmix, "Киноточка", а также сервисы онлайн-телевидения "Лайм HD TV", "Триколор Кино и ТВ", "Смотрешка" и "Цифровое ТВ 20 каналов", Baskino, Kion, HD REZKA, KINOGO и другие. Ранее украинские СМИ сообщали, что Национальный банк Украины (НБУ) ввел запрет для украинских банков проводить оплату от граждан страны в адрес четырех российских онлайн-кинотеатров.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103244/81/1032448199_20:0:605:439_1920x0_80_0_0_5b39c0ecf39002b8bc741ca298dfc197.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, фильмы, медиа, сво
Новости, Украина, Россия, Фильмы, медиа, СВО

На Украине запретили 16 видеосервисов из-за российского контента

19:10 09.11.2023 (обновлено: 19:11 09.11.2023)
 
© Открытые источникиребенок смотрит телевизор
ребенок смотрит телевизор
© Открытые источники
Читать в
Спустя более чем 1,5 года после начала российской Специальной военной операции, на Украине продолжили "закрывать" медиаплощадки РФ. В этот раз заблокировали 16 видеосервисов, которые позволяют смотреть российские телеканалы и фильмы, говорится на сайте национальной рады по вопросам телевидения и радио

"Национальный совет на заседании 9 ноября пополнил перечень аудиовизуальных медиа-сервисов по заказу и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора еще 16-ю сервисами. По результатам мониторинга и изучения материалов регулятор пришел к выводу, что они не соответствуют требованиям раздела ХІ Закона Украины "о медиа" и не могут транслироваться на Украине", – сказано в сообщении.

Уточняется, что из-за российского контента в перечень запрещённых аудиовизуальных медиасервисов и их провайдеров попали онлайн-кинотеатры "Амедиатека", "Баскино", Filmix, "Киноточка", а также сервисы онлайн-телевидения "Лайм HD TV", "Триколор Кино и ТВ", "Смотрешка" и "Цифровое ТВ 20 каналов", Baskino, Kion, HD REZKA, KINOGO и другие.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Национальный банк Украины (НБУ) ввел запрет для украинских банков проводить оплату от граждан страны в адрес четырех российских онлайн-кинотеатров.
 
НовостиУкраинаРоссияФильмымедиаСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Ко дню рождения Михаила Калашникова. Как крестьянский сын изобрел самый прибыльный автомат
11:12Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России
10:57Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США
10:48Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный
10:47Пентагон просит Конгресс выделить почти $12 млрд Украине
10:34Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС
10:33Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на Украине
10:33Германия развернет масштабную научно-исследовательскую деятельность на Украине
10:32"Нет избирателей": Bloomberg объяснил, почему власти Украины отменили выборы
10:15Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима
10:12ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков
09:47"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek
09:47Ермак и мясо, меньше миллиардеров. Главное на Украине на утро 10 ноября
09:42"Ростех" покажет в Дубае зарекомендовавшую себя в СВО ракету для вертолётов
09:10Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене
08:42СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины
08:30"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение
08:12Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи
08:00Леонид Брежнев и "днепропетровский клан"
07:56Россия обескровила ВСУ и нацелилась на Одессу – немецкий генерал
Лента новостейМолния