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На Украине запретили 16 видеосервисов из-за российского контента
На Украине запретили 16 видеосервисов из-за российского контента - 09.11.2023 Украина.ру
На Украине запретили 16 видеосервисов из-за российского контента
Спустя более чем 1,5 года после начала российской Специальной военной операции, на Украине продолжили "закрывать" медиаплощадки РФ. В этот раз заблокировали 16 видеосервисов, которые позволяют смотреть российские телеканалы и фильмы, говорится на сайте национальной рады по вопросам телевидения и радио
2023-11-09T19:10
2023-11-09T19:10
2023-11-09T19:11
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Уточняется, что из-за российского контента в перечень запрещённых аудиовизуальных медиасервисов и их провайдеров попали онлайн-кинотеатры "Амедиатека", "Баскино", Filmix, "Киноточка", а также сервисы онлайн-телевидения "Лайм HD TV", "Триколор Кино и ТВ", "Смотрешка" и "Цифровое ТВ 20 каналов", Baskino, Kion, HD REZKA, KINOGO и другие. Ранее украинские СМИ сообщали, что Национальный банк Украины (НБУ) ввел запрет для украинских банков проводить оплату от граждан страны в адрес четырех российских онлайн-кинотеатров.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, украина, россия, фильмы, медиа, сво
Новости, Украина, Россия, Фильмы, медиа, СВО
На Украине запретили 16 видеосервисов из-за российского контента
19:10 09.11.2023 (обновлено: 19:11 09.11.2023)
Спустя более чем 1,5 года после начала российской Специальной военной операции, на Украине продолжили "закрывать" медиаплощадки РФ. В этот раз заблокировали 16 видеосервисов, которые позволяют смотреть российские телеканалы и фильмы, говорится на сайте национальной рады по вопросам телевидения и радио
"Национальный совет на заседании 9 ноября пополнил перечень аудиовизуальных медиа-сервисов по заказу и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора еще 16-ю сервисами. По результатам мониторинга и изучения материалов регулятор пришел к выводу, что они не соответствуют требованиям раздела ХІ Закона Украины "о медиа" и не могут транслироваться на Украине", – сказано в сообщении.
Уточняется, что из-за российского контента в перечень запрещённых аудиовизуальных медиасервисов и их провайдеров попали онлайн-кинотеатры "Амедиатека", "Баскино", Filmix, "Киноточка", а также сервисы онлайн-телевидения "Лайм HD TV", "Триколор Кино и ТВ", "Смотрешка" и "Цифровое ТВ 20 каналов", Baskino, Kion, HD REZKA, KINOGO и другие.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Национальный банк Украины (НБУ) ввел запрет для украинских банков проводить оплату от граждан страны в адрес четырех российских онлайн-кинотеатров.