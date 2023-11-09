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На Украине запретили 16 видеосервисов из-за российского контента

На Украине запретили 16 видеосервисов из-за российского контента - 09.11.2023 Украина.ру

На Украине запретили 16 видеосервисов из-за российского контента

Спустя более чем 1,5 года после начала российской Специальной военной операции, на Украине продолжили "закрывать" медиаплощадки РФ. В этот раз заблокировали 16 видеосервисов, которые позволяют смотреть российские телеканалы и фильмы, говорится на сайте национальной рады по вопросам телевидения и радио

2023-11-09T19:10

2023-11-09T19:10

2023-11-09T19:11

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Уточняется, что из-за российского контента в перечень запрещённых аудиовизуальных медиасервисов и их провайдеров попали онлайн-кинотеатры "Амедиатека", "Баскино", Filmix, "Киноточка", а также сервисы онлайн-телевидения "Лайм HD TV", "Триколор Кино и ТВ", "Смотрешка" и "Цифровое ТВ 20 каналов", Baskino, Kion, HD REZKA, KINOGO и другие. Ранее украинские СМИ сообщали, что Национальный банк Украины (НБУ) ввел запрет для украинских банков проводить оплату от граждан страны в адрес четырех российских онлайн-кинотеатров.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, фильмы, медиа, сво