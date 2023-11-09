https://ukraina.ru/20231109/1050902243.html

Минобразования против Фарион, подозрение помощнику Залужного. Итоги 9 ноября на Украине

Минобразования против Фарион, подозрение помощнику Залужного. Итоги 9 ноября на Украине - 09.11.2023 Украина.ру

Минобразования против Фарион, подозрение помощнику Залужного. Итоги 9 ноября на Украине

Министерство образования Украины высказалось по поводу скандала с русофобскими высказываниями филолога Ирины Фарион. Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении полковнику Андрею Тимченко, который подарил помощнику главкома ВСУ Геннадию Частякову немецкие гранаты

2023-11-09T18:42

2023-11-09T18:42

2023-11-09T18:42

эксклюзив

хроники

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Министерство образования и науки Украины поддержало требования студентов университета "Львовская политехника" не сотрудничать с людьми, "которые не уважают защитников и защитниц Украины". Об этом сообщило издание "Суспільне", которое получило ответ от Минобразования и науки в ответ на свой запрос.В МОН подчеркнули, что кроме образовательной функции университеты имеют задачу формировать личность и мировоззрение студента. Поэтому преподаватели должны не только передавать знания молодежи, но и воспитывать уважение к фундаментальным ценностям. Для этого вузы должны выбирать в штат тех педагогов, которые сами являются носителями таких идей."Министерство поддерживает требования студентов к вузу не сотрудничать с людьми, которые не разделяют фундаментальные ценности, такие как достоинство человека и уважение к нашим защитникам и защитницам", - указывалось в ответ запрос.В министерстве образования и науки добавили, что именно вузы самостоятельно назначают и увольняют с должности преподавателей и работников образования. Именно поэтому университеты несут ответственность за то, чтобы эти люди были "не только квалифицированными специалистами, но и людьми высоких ценностных ориентиров и моральных убеждений".В Национальном университете "Львовская политехника" в комментарии "Суспільне" заявили, что не поменяли свою позицию с 7 ноября. В тот день университет выпустил заявление, в котором отметил, что не отвечает за позицию высказывания преподавателей, высказанные вне университета."Безусловно, каждый воин, который защищает нашу землю и наш народ, независимо от вероисповедания или языка общения, заслуживает наивысшего уважения и благодарности. И это — незыблемая позиция нашего университета. Во "Львовской политехнике" действует кодекс корпоративной культуры, который определяет моральные принципы, правила и нормы общения и поведения участников академического сообщества нашего университета. Однако "Львовская политехника" не несёт ответственности за высказывания работников и студентов вне университета", — отмечалось в заявлении университета.После этого студенты и аспиранты "Львовской политехники" обратились к украинским правоохранительным органам"У нас не могут быть допустимы оскорбления их (военнослужащих. — Ред.) чести и достоинства. Подыгрывание врагу и медийное распространение оскорбительных нарративов о русскоязычных военнослужащих не совпадает с ценностями и той волонтёрской поддержкой, которую делают наши студенты единолично, мы как коллектив студенческой организации и сообщество студентов в целом", — указывалось в заявлении профкома студентов и аспирантов университета.Студенты и аспиранты "Львовской политехники" оставили за собой право "изучить поведение Фарион в контексте образовательно-учебного процесса, наличие подобных упрёков (в адрес русскоязычных военнослужащих. — Ред.) во время преподавательской деятельности и в работе со студентами Львовской политехники"."Вместе с тем, напоминаем, что статья 435-1 Уголовного кодекса Украины утверждает следующее: "Оскорбление чести и достоинства, угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества военнослужащему, ...его близким родственникам или членам семьи наказывается ограничением свободы на срок от трёх до пяти лет или лишением свободы на тот же срок". Призываем соответствующие правоохранительные органы рассмотреть ситуацию и установить факт нарушения УК или факт его отсутствия", — отмечалось в заявлении.При этом есть те, кто уверен, что Фарион сознательно инициировала языковой скандал."Наши источники из ОП рассказали, что новый виток языкового конфликта был санкционирован Офисом Президента, чтобы сместить акценты с конфликта Зеленский-Залужный. Фарион давно меткая политическая фигура, но все ее заявления активно разгоняли пропагандисты, а потом рефлексировали на них", - отмечалось в публикации популярного телеграм-канала "Резидент".Сама же Фарион выпустила 9 ноября видео, в котором обвинила власть в систематическом давлении, а также заявила о сговоре между партиями "Слуга народа" и "Европейская солидарность". Примечательно, что видео Фарион недоступно для просмотра незарегистрированным на YouTube пользователям, т.к. оно может быть "неприемлемым для некоторых пользователей".Подозрение помощнику ЗалужногоРаботники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении старшему помощнику заместителя главнокомандующего ВСУ Олегу Тимченко, который подарил гранаты погибшему коллеге Геннадию Частякову."Установлено, что офицер приобрел без соответствующего на это разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат DM 51A2 и принёс их в свой служебный кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя. Этот ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову по случаю его дня рождения. Этими действиями офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств. Ещё две гранаты он продолжил хранить в шкафу своего рабочего кабинета, где они были изъяты сотрудниками правоохранительных органов", - отмечалось в сообщении ГБР.Имя старшего помощника Валерия Залужного не называлось, однако ряд украинских СМИ сообщил, что речь идёт об Олеге Тимченко.Ему сообщили о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, что подпадает под действие части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.Сторона обвинения ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте Тимченко, однако Печерский районный суд Киева не избрал никакой меры пресечения для старшего помощника Залужного. Судья Елена Бусык не удовлетворила ходатайство стороны обвинения. При этом суд по мере пресечения проходил в закрытом режиме.Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук заявил, что Частякова могли подорвать. Он назвал случившееся "чёрной меткой Залужному"."Я вам признаюсь, я узнал о смерти Частякова за час до появления сообщений в СМИ. Я дал слово людям, которые меня информировали, что не буду первоисточником этой новости. И после этого мне пошли звонки чиновников разного уровня. Меня убеждали чиновники разного уровня из разных правоохранительных структур, что это граната: неосторожное обращение с оружием. Я им сказал: "Да, гранаты там были, но супруга, люди, которые видели, очевидцы этого всего сказали, что взрыв произошёл не так как вы рассказываете <...>, а при открытии подарка, при распечатывании коробки". То есть, вероятно внутри коробки была растяжка с гранатой и при открытии произошел взрыв. Действительно ли подарок был от человека, который прислал, это вопрос следствия. Я могу утверждать, что взрыв произошел при открытии коробки, а не при выдергивании чеки самим человеком. Второй момент: недоверие к расследованию политических смертей, я корректно скажу, зашкаливает. И я скажу почему: по версии следствия и политического руководства страны, народный депутат Антон Поляков хлестал виски, запивая им метадон, И так раз десять. Я, во-первых, знал Антона и общался с ним, и не замечал за ним повадок наркомана. Во-вторых, метадон — этого самого низшего сорта синтетический наркотик, которым пользуются конченные наркоманы", - вспомнил Мосийчук другую странную смерть.Бывший нардеп также напомнил о странном суициде бывшего главы Херсонской областной государственной администрации Геннадия Лагуты, который должен был свидетельствовать в суде о событиях в первые дни спецоперации ВС РФ и о том, почему Херсон так быстро был занят российскими войсками.Мосийчук заявил, что между главкомом ВСУ Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским существует конфликт, свидетельством которого стала медиа-кампания против главкома, а также резкая смена командующего Сил специальных операций.

https://ukraina.ru/20231109/1050887771.html

https://ukraina.ru/20231109/1050882440.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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