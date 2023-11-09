Зеленскому не удастся вычеркнуть из памяти украинцев героическое прошлое их предков – Захарова - 09.11.2023 Украина.ру
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Зеленскому не удастся вычеркнуть из памяти украинцев героическое прошлое их предков – Захарова
Зеленскому не удастся вычеркнуть из памяти украинцев героическое прошлое их предков – Захарова - 09.11.2023 Украина.ру
Зеленскому не удастся вычеркнуть из памяти украинцев героическое прошлое их предков – Захарова
Все попытки киевского режима и конкретно президента Владимира Зеленского стереть из памяти украинцев героическое прошлое их предков обречены на провал. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2023-11-09T18:27
2023-11-09T18:27
новости
украина
украинский неонацизм
мария захарова
мид рф
декоммунизация
сво
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Захарова напомнила как в начале ноября в Киеве надругались над обелиском Городу-герою, когда разрезали на части установленную на нём пятиконечную золотую звезду. Во время Великой Отечественной войны, вряд ли советские солдаты могли вообразить, что в будущем на Украине будут осквернять память тех, кому они обязаны своим существованием и чествовать нацистов, отметила представитель МИД РФ. Захарова считает, что рано или поздно наступит день освобождения Украины от засилья киевских наёмников, временщиков, которые продолжают опустошать страну ради собственных корыстных целей и по заказу.Ранее в министерстве иностранных дел России порекомендовали россиянам не посещать Латвию, где приняли поправки о конфискации зарегистрированных в РФ автомобилей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, украинский неонацизм, мария захарова, мид рф, декоммунизация, сво
Новости, Украина, украинский неонацизм, Мария Захарова, МИД РФ, декоммунизация, СВО

Зеленскому не удастся вычеркнуть из памяти украинцев героическое прошлое их предков – Захарова

18:27 09.11.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Все попытки киевского режима и конкретно президента Владимира Зеленского стереть из памяти украинцев героическое прошлое их предков обречены на провал. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
"Под флагом "декоммунизации" киевский режим продолжает курс на переписывание истории, агрессивную дерусификацию, разрушение всего, что связано не только с Россией, но и с их же собственной историей. Однако, как бы режим Зеленского ни старался вымарать из памяти народа его героическое прошлое, все эти попытки обречены на провал", – сказала она.
Захарова напомнила как в начале ноября в Киеве надругались над обелиском Городу-герою, когда разрезали на части установленную на нём пятиконечную золотую звезду. Во время Великой Отечественной войны, вряд ли советские солдаты могли вообразить, что в будущем на Украине будут осквернять память тех, кому они обязаны своим существованием и чествовать нацистов, отметила представитель МИД РФ.
Захарова считает, что рано или поздно наступит день освобождения Украины от засилья киевских наёмников, временщиков, которые продолжают опустошать страну ради собственных корыстных целей и по заказу.
"Нести разрушение и смерть – это едва ли не единственная способность режима Зеленского. К ней ещё можно добавить "уникальный дар" всё "распиливать", будь то советские звезды, монументы, которые символизируют священную историческую память народа. Не менее ретиво и талантливо они распиливают богатства и достояния Украины", – добавила она.
Ранее в министерстве иностранных дел России порекомендовали россиянам не посещать Латвию, где приняли поправки о конфискации зарегистрированных в РФ автомобилей.
 
НовостиУкраинаукраинский неонацизмМария ЗахароваМИД РФдекоммунизацияСВО
 
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