https://ukraina.ru/20231109/1050901978.html
Зеленскому не удастся вычеркнуть из памяти украинцев героическое прошлое их предков – Захарова
Зеленскому не удастся вычеркнуть из памяти украинцев героическое прошлое их предков – Захарова - 09.11.2023 Украина.ру
Зеленскому не удастся вычеркнуть из памяти украинцев героическое прошлое их предков – Захарова
Все попытки киевского режима и конкретно президента Владимира Зеленского стереть из памяти украинцев героическое прошлое их предков обречены на провал. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2023-11-09T18:27
2023-11-09T18:27
2023-11-09T18:27
новости
украина
украинский неонацизм
мария захарова
мид рф
декоммунизация
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103355/02/1033550219_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_eeb334004523288bb91a1578d47622a5.jpg
Захарова напомнила как в начале ноября в Киеве надругались над обелиском Городу-герою, когда разрезали на части установленную на нём пятиконечную золотую звезду. Во время Великой Отечественной войны, вряд ли советские солдаты могли вообразить, что в будущем на Украине будут осквернять память тех, кому они обязаны своим существованием и чествовать нацистов, отметила представитель МИД РФ. Захарова считает, что рано или поздно наступит день освобождения Украины от засилья киевских наёмников, временщиков, которые продолжают опустошать страну ради собственных корыстных целей и по заказу.Ранее в министерстве иностранных дел России порекомендовали россиянам не посещать Латвию, где приняли поправки о конфискации зарегистрированных в РФ автомобилей.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103355/02/1033550219_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_5de1ee97428b071b60c16f8835509314.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, украинский неонацизм, мария захарова, мид рф, декоммунизация, сво
Новости, Украина, украинский неонацизм, Мария Захарова, МИД РФ, декоммунизация, СВО
Зеленскому не удастся вычеркнуть из памяти украинцев героическое прошлое их предков – Захарова
Все попытки киевского режима и конкретно президента Владимира Зеленского стереть из памяти украинцев героическое прошлое их предков обречены на провал. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
"Под флагом "декоммунизации" киевский режим продолжает курс на переписывание истории, агрессивную дерусификацию, разрушение всего, что связано не только с Россией, но и с их же собственной историей. Однако, как бы режим Зеленского ни старался вымарать из памяти народа его героическое прошлое, все эти попытки обречены на провал", – сказала она.
Захарова напомнила как в начале ноября в Киеве надругались над обелиском Городу-герою, когда разрезали на части установленную на нём пятиконечную золотую звезду. Во время Великой Отечественной войны, вряд ли советские солдаты могли вообразить, что в будущем на Украине будут осквернять память тех, кому они обязаны своим существованием и чествовать нацистов, отметила представитель МИД РФ.
Захарова считает, что рано или поздно наступит день освобождения Украины от засилья киевских наёмников, временщиков, которые продолжают опустошать страну ради собственных корыстных целей и по заказу.
"Нести разрушение и смерть – это едва ли не единственная способность режима Зеленского. К ней ещё можно добавить "уникальный дар" всё "распиливать", будь то советские звезды, монументы, которые символизируют священную историческую память народа. Не менее ретиво и талантливо они распиливают богатства и достояния Украины", – добавила она.
Ранее в министерстве иностранных дел России порекомендовали россиянам не посещать Латвию, где приняли поправки о конфискации зарегистрированных в РФ автомобилей.