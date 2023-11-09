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Зеленскому не удастся вычеркнуть из памяти украинцев героическое прошлое их предков – Захарова

Зеленскому не удастся вычеркнуть из памяти украинцев героическое прошлое их предков – Захарова - 09.11.2023 Украина.ру

Зеленскому не удастся вычеркнуть из памяти украинцев героическое прошлое их предков – Захарова

Все попытки киевского режима и конкретно президента Владимира Зеленского стереть из памяти украинцев героическое прошлое их предков обречены на провал. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

2023-11-09T18:27

2023-11-09T18:27

2023-11-09T18:27

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Захарова напомнила как в начале ноября в Киеве надругались над обелиском Городу-герою, когда разрезали на части установленную на нём пятиконечную золотую звезду. Во время Великой Отечественной войны, вряд ли советские солдаты могли вообразить, что в будущем на Украине будут осквернять память тех, кому они обязаны своим существованием и чествовать нацистов, отметила представитель МИД РФ. Захарова считает, что рано или поздно наступит день освобождения Украины от засилья киевских наёмников, временщиков, которые продолжают опустошать страну ради собственных корыстных целей и по заказу.Ранее в министерстве иностранных дел России порекомендовали россиянам не посещать Латвию, где приняли поправки о конфискации зарегистрированных в РФ автомобилей.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, украинский неонацизм, мария захарова, мид рф, декоммунизация, сво