Над Севастополем уничтожена воздушная цель – Развожаев
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкПредставление врио губернатора Севастополя М. Развожаева
Вечером, 9 ноября, в Севастополе на внешнем рейде средства противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев
"Буквально 10 минут назад над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель. Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", – написал он в своём телеграм-канале.
Развожаев ещё раз призвал доверять только официальной информации.
Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина имеет "огромные успехи" на Крымском направлении. О чём конкретно идёт речь секретарь СНБО не уточнил.
Ранее российские средства ПВО сбили над Геническом Херсонской области три ракеты, которые боевики украинской армии выпустили в сторону Крыма.