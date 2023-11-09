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Над Севастополем уничтожена воздушная цель – Развожаев

Над Севастополем уничтожена воздушная цель – Развожаев - 09.11.2023 Украина.ру

Над Севастополем уничтожена воздушная цель – Развожаев

Вечером, 9 ноября, в Севастополе на внешнем рейде средства противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев

2023-11-09T18:08

2023-11-09T18:08

2023-11-09T18:08

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Развожаев ещё раз призвал доверять только официальной информации. Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина имеет "огромные успехи" на Крымском направлении. О чём конкретно идёт речь секретарь СНБО не уточнил. Ранее российские средства ПВО сбили над Геническом Херсонской области три ракеты, которые боевики украинской армии выпустили в сторону Крыма.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, михаил развожаев, пво, всу, сво