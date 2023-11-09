Над Севастополем уничтожена воздушная цель – Развожаев - 09.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231109/1050901735.html
Над Севастополем уничтожена воздушная цель – Развожаев
Над Севастополем уничтожена воздушная цель – Развожаев - 09.11.2023 Украина.ру
Над Севастополем уничтожена воздушная цель – Развожаев
Вечером, 9 ноября, в Севастополе на внешнем рейде средства противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев
2023-11-09T18:08
2023-11-09T18:08
новости
крым
михаил развожаев
пво
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102447/21/1024472139_0:0:2786:1567_1920x0_80_0_0_e15da124cba1a0fbce70d91c5366544e.jpg
Развожаев ещё раз призвал доверять только официальной информации. Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина имеет "огромные успехи" на Крымском направлении. О чём конкретно идёт речь секретарь СНБО не уточнил. Ранее российские средства ПВО сбили над Геническом Херсонской области три ракеты, которые боевики украинской армии выпустили в сторону Крыма.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102447/21/1024472139_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_8a49c0deb1ee78488c1c1308c55c0bab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, михаил развожаев, пво, всу, сво
Новости, Крым, Михаил Развожаев, ПВО, ВСУ, СВО

Над Севастополем уничтожена воздушная цель – Развожаев

18:08 09.11.2023
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкПредставление врио губернатора Севастополя М. Развожаева
Представление врио губернатора Севастополя М. Развожаева - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Читать в
Вечером, 9 ноября, в Севастополе на внешнем рейде средства противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев
"Буквально 10 минут назад над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель. Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", – написал он в своём телеграм-канале.
Развожаев ещё раз призвал доверять только официальной информации.
Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина имеет "огромные успехи" на Крымском направлении. О чём конкретно идёт речь секретарь СНБО не уточнил.
Ранее российские средства ПВО сбили над Геническом Херсонской области три ракеты, которые боевики украинской армии выпустили в сторону Крыма.
 
НовостиКрымМихаил РазвожаевПВОВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Ко дню рождения Михаила Калашникова. Как крестьянский сын изобрел самый прибыльный автомат
11:12Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России
10:57Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США
10:48Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный
10:47Пентагон просит Конгресс выделить почти $12 млрд Украине
10:34Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС
10:33Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на Украине
10:33Германия развернет масштабную научно-исследовательскую деятельность на Украине
10:32"Нет избирателей": Bloomberg объяснил, почему власти Украины отменили выборы
10:15Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима
10:12ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков
09:47"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek
09:47Ермак и мясо, меньше миллиардеров. Главное на Украине на утро 10 ноября
09:42"Ростех" покажет в Дубае зарекомендовавшую себя в СВО ракету для вертолётов
09:10Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене
08:42СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины
08:30"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение
08:12Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи
08:00Леонид Брежнев и "днепропетровский клан"
07:56Россия обескровила ВСУ и нацелилась на Одессу – немецкий генерал
Лента новостейМолния