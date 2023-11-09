Против жителя Бердянска возбудили уголовное дело из-за призывов уничтожать российских солдат
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдача в плен последней группы украинских боевиков с "Азовстали"
© Пресс-служба Минобороны РФ
Подозреваемый публиковал призывы к осуществлению террористической деятельности через свой аккаунт в соцсетях
В отношении 35-летнего жителя Бердянска Следственные органы Запорожской области возбудили уголовное дело по факту публичных призывов к терроризму. Об этом Следственный комитет (СК) России сообщил 9 ноября в своем телеграм-канале.
В феврале 2023 годна подозреваемый со своей личной страницы в социальной сети оставил комментарий в одном из сообществ в котором он призвал уничтожать российских военнослужащих. Также он положительно оценил действия запрещенного в России украинского украинского военизированного националистического объединения "Азов"*, отмечает Следственный комитет.
К сообщению СК прилагается видео, в котором подозреваемый полностью признает свою вину.
В сентябре к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен убийца мирного жителя Мариуполя. Осужденный приказал своим подчиненным расстрелять мирного жителя после допроса.
*Организация, запрещенная на территории Российской Федерации