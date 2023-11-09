https://ukraina.ru/20231109/1050901097.html

Против жителя Бердянска возбудили уголовное дело из-за призывов уничтожать российских солдат

Против жителя Бердянска возбудили уголовное дело из-за призывов уничтожать российских солдат - 09.11.2023 Украина.ру

Против жителя Бердянска возбудили уголовное дело из-за призывов уничтожать российских солдат

Подозреваемый публиковал призывы к осуществлению террористической деятельности через свой аккаунт в соцсетях

2023-11-09T17:40

2023-11-09T17:40

2023-11-09T17:40

новости

следственный комитет рф

запорожская область

бердянск

подозреваемый

терроризм

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В отношении 35-летнего жителя Бердянска Следственные органы Запорожской области возбудили уголовное дело по факту публичных призывов к терроризму. Об этом Следственный комитет (СК) России сообщил 9 ноября в своем телеграм-канале.В феврале 2023 годна подозреваемый со своей личной страницы в социальной сети оставил комментарий в одном из сообществ в котором он призвал уничтожать российских военнослужащих. Также он положительно оценил действия запрещенного в России украинского украинского военизированного националистического объединения "Азов"*, отмечает Следственный комитет.К сообщению СК прилагается видео, в котором подозреваемый полностью признает свою вину.В сентябре к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен убийца мирного жителя Мариуполя. Осужденный приказал своим подчиненным расстрелять мирного жителя после допроса.*Организация, запрещенная на территории Российской Федерации

https://ukraina.ru/20231103/1050747297.html

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новости, следственный комитет рф, запорожская область, бердянск, подозреваемый, терроризм