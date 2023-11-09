Против жителя Бердянска возбудили уголовное дело из-за призывов уничтожать российских солдат - 09.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231109/1050901097.html
Против жителя Бердянска возбудили уголовное дело из-за призывов уничтожать российских солдат
Против жителя Бердянска возбудили уголовное дело из-за призывов уничтожать российских солдат - 09.11.2023 Украина.ру
Против жителя Бердянска возбудили уголовное дело из-за призывов уничтожать российских солдат
Подозреваемый публиковал призывы к осуществлению террористической деятельности через свой аккаунт в соцсетях
2023-11-09T17:40
2023-11-09T17:40
новости
следственный комитет рф
запорожская область
бердянск
подозреваемый
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/80/1034008043_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c57323b6eb93c28083f1b9b672cb5b93.jpg
В отношении 35-летнего жителя Бердянска Следственные органы Запорожской области возбудили уголовное дело по факту публичных призывов к терроризму. Об этом Следственный комитет (СК) России сообщил 9 ноября в своем телеграм-канале.В феврале 2023 годна подозреваемый со своей личной страницы в социальной сети оставил комментарий в одном из сообществ в котором он призвал уничтожать российских военнослужащих. Также он положительно оценил действия запрещенного в России украинского украинского военизированного националистического объединения "Азов"*, отмечает Следственный комитет.К сообщению СК прилагается видео, в котором подозреваемый полностью признает свою вину.В сентябре к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен убийца мирного жителя Мариуполя. Осужденный приказал своим подчиненным расстрелять мирного жителя после допроса.*Организация, запрещенная на территории Российской Федерации
https://ukraina.ru/20231103/1050747297.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/80/1034008043_165:0:1125:720_1920x0_80_0_0_d3fe1816d04ab05c6f18ebf590569bc1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, следственный комитет рф, запорожская область, бердянск, подозреваемый, терроризм
Новости, Следственный Комитет РФ, Запорожская область, Бердянск, подозреваемый, терроризм

Против жителя Бердянска возбудили уголовное дело из-за призывов уничтожать российских солдат

17:40 09.11.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдача в плен последней группы украинских боевиков с "Азовстали"
Сдача в плен последней группы украинских боевиков с Азовстали
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Подозреваемый публиковал призывы к осуществлению террористической деятельности через свой аккаунт в соцсетях
В отношении 35-летнего жителя Бердянска Следственные органы Запорожской области возбудили уголовное дело по факту публичных призывов к терроризму. Об этом Следственный комитет (СК) России сообщил 9 ноября в своем телеграм-канале.
В феврале 2023 годна подозреваемый со своей личной страницы в социальной сети оставил комментарий в одном из сообществ в котором он призвал уничтожать российских военнослужащих. Также он положительно оценил действия запрещенного в России украинского украинского военизированного националистического объединения "Азов"*, отмечает Следственный комитет.
К сообщению СК прилагается видео, в котором подозреваемый полностью признает свою вину.
В сентябре к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен убийца мирного жителя Мариуполя. Осужденный приказал своим подчиненным расстрелять мирного жителя после допроса.
*Организация, запрещенная на территории Российской Федерации
Мариуполь разрушения
3 ноября, 15:12
Командир ВСУ приговорён к 20 годам за убийство жителя МариуполяВерховным судом ДНР вынесен обвинительный приговор командиру отделения третьего взвода первой роты отдельного разведывательного батальона ВСУ Артуру Пустовойту. Об этом 3 ноября сообщил Следком России.
 
НовостиСледственный Комитет РФЗапорожская областьБердянскподозреваемыйтерроризм
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Ко дню рождения Михаила Калашникова. Как крестьянский сын изобрел самый прибыльный автомат
11:12Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России
10:57Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США
10:48Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный
10:47Пентагон просит Конгресс выделить почти $12 млрд Украине
10:34Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС
10:33Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на Украине
10:33Германия развернет масштабную научно-исследовательскую деятельность на Украине
10:32"Нет избирателей": Bloomberg объяснил, почему власти Украины отменили выборы
10:15Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима
10:12ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков
09:47"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek
09:47Ермак и мясо, меньше миллиардеров. Главное на Украине на утро 10 ноября
09:42"Ростех" покажет в Дубае зарекомендовавшую себя в СВО ракету для вертолётов
09:10Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене
08:42СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины
08:30"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение
08:12Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи
08:00Леонид Брежнев и "днепропетровский клан"
07:56Россия обескровила ВСУ и нацелилась на Одессу – немецкий генерал
Лента новостейМолния