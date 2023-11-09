https://ukraina.ru/20231109/1050897238.html

Алексей Чадаев: России для победы в СВО нужно лишь оставить ВСУ без дронов и трижды ударить по Западу

Алексей Чадаев: России для победы в СВО нужно лишь оставить ВСУ без дронов и трижды ударить по Западу - 09.11.2023 Украина.ру

Алексей Чадаев: России для победы в СВО нужно лишь оставить ВСУ без дронов и трижды ударить по Западу

В основном ВСУ дали технику для наступления. А их способность держать оборону упадет несильно. По крайней мере, пока есть боекомплект к артиллерии, высокоточка и средства разведки

2023-11-09T16:53

2023-11-09T16:53

2023-11-09T16:53

интервью

россия

всу

сша

валерий залужный

сво

запад

европа

беспилотники

первая мировая война

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Вряд ли это даст нам возможность наступать. Поэтому не стоит надеяться на то, что из-за дыры в поставках ВСУ перестанут воевать. Обороняться они могут достаточно долго, считает военно-политический технолог Алексей Чадаев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Алексей Викторович, кому была адресована статья главкома ВСУ Валерия Залужного для The Economist?- Я скорее отвечу на вопрос, кто опубликовал ее в журнале The Economist и почему это произошло именно сейчас.Эта статья серьезно подбросила дровишек в сегодняшнюю разборку между трампистами и администрацией Байдена по поводу стратегии и дальнейшей помощи Украине. Там подробно описано, почему именно с военно-технической точки зрения главный пункт этой стратегии (достижение победы над Россией на поле боя) в нынешних условиях невозможен. В каком-то смысле публикация ставит точку в спорах о том, какое еще оружие надо передать Киеву и какие еще деньги на что надо потратить.Залужный говорит, что вопрос не в том, сколько вы передали Киеву оружия и какого оно качества, а в том, что при нынешнем паритете боевых технологий ни ВС РФ, ни ВСУ наступать не могут. На фронте сложился позиционный тупик времен Первой мировой, когда наступление одной из сторон приводит к неоправданному расходу сил и средств.- Залужный объясняет этот тупик тем, что современные дроны позволяют противникам видеть друг друга круглосуточно при любой погоде. Вы с этим согласны? Или никакого тупика нет?- В начале августа мы в результате мозгового штурма с военными экспертами сделали аналогичный доклад на форуме "Архипелаг". Мы там тоже говорили, что целый ряд факторов способствует возникновению позиционного тупика. Главный из них - проницаемость средствами разведки линии фронта на оперативную глубину, когда обе стороны все видят на 25-30 километров.Какой главный принцип перехода от позиционной войны к маневренной? Скрытое сосредоточение сил на направлении главного удара, прорыв укрепленной линии обороны и маневренные действия в глубине прорыва, когда твоя группировка, брошенная в прорыв, достигает своих целей быстрее, чем противник успевает купировать этот прорыв, подтянув туда резервы. Сегодня это невозможно.Невозможно скрытое сосредоточение, потому что все видно. Как только кто-то накапливает резервы, становится понятно, что готовится удар. Прорыв обороны без серьезных потерь невозможен. И даже если ты прорвал оборону противника, то возникает вопрос, как ты будешь двигаться в условиях высокоточного оружия, способного сжечь даже не саму ударную группировку, а логистику (все, что везет топливо и боекомплект).В этом смысле Залужный абсолютно прав.- Не поспособствует ли эта статья тому, что на Западе все чаще будут говорить о переговорах с Россией?- Мало кто об этом говорит. Но если начнется что-то похожее на переговорный процесс, тут же возникнет вопрос по поводу дальнейших поставок оружия на Украину. А здесь, как пишет Залужный, мы в неравной ситуации. Если Россия обеспечивает себя сама, то Киев критически зависит от поставок.Именно с этим связаны возражения команды Зеленского в лице Данилова и Ермака: "даже если это правда, писать такое не надо, потому что это сильно осложнит наши отношения с партнерами".Из офиса Ермака прямо был крик: "После публикации статьи Залужного нам звонят из администраций стран-партнеров и спрашивают: Что, у вас тупик? Что мне докладывать моему президенту?".Так что претензия к Залужному не в том, что он сказал неправду. А в том, что он это сказал.- Пока мы видим, что интерес к Украине падает. Израилю дали 14,3 миллиарда долларов, Киеву не выделили ничего. Скажется ли эта траншевая дыра на фронте?- К сожалению, тезисы статьи Залужного работают и в обратную сторону.В основном ВСУ дали технику для наступления. А их способность держать оборону упадет несильно. По крайней мере, пока есть боекомплект к артиллерии, высокоточка и средства разведки. Вряд ли это даст нам возможность наступать. Поэтому я бы не стал надеяться на то, что из-за дыры в поставках ВСУ перестанут воевать. Обороняться они могут достаточно долго.- А в какой степени на ситуации на фронте или переговорном процессе скажутся возможные выборы на Украине?- Зеленский уже сказал, что выборов не будет, потому что военное положение. Мол, сначала закончится война, а потом - выборы. Другое дело, что западная поддержка Украины строилась на нескольких столпах.Первый столп. "Украина – это демократия, Россия – это диктатура". В этом смысле отмена выборов – это больно. У нас же выборы не отменяется. Получается, что в "диктаторской" России выборы идут, а в "демократической" Украине и парламент, и президент нелегитимные.Второй столп. "Война России приводит к жертвам среди гражданского населения". Но уже есть статистика, что в Газе за 1,5 месяца мирных жителей погибло больше, чем за 1,5 года СВО. Очень сложно объяснить, почему Израилю можно бомбить Газу, а России нельзя бомбить Украину.Так что размывается пропагандистская доктрина, на которой была основана проукраинская и антироссийская коалиция. Из нее выбили две опоры, но она еще держится на нескольких остальных.Третий столп. "Если Украина проиграет, Россия пойдет захватывать Европу". Мол, украинцы умирают, чтобы были живы натовские солдаты. Нам это кажется дикостью. Какая новая война? Нам бы эту хоть как-то закончить. Но на Западе это логично. Поэтому они поставили ВС РФ на первое место в рейтинге армий мира. Этот тезис работает.Кстати, недавно появился четвертый столп, которого раньше не было. "Если Россия победит, в Европе будет много людей, которые будут подражать Путину и ориентироваться на Путина". То есть появится новый тип лидерства в Европе, который будет не исключением из правил (Орбан и Фицо). А что объединяет этих политиков? То, что они ставят национальные интересы выше глобалистского набора ценностей, за который идет война.И это все венчается пятым столпом. "Запад не должен проиграть, потому что после этого никто не поверит, что он гегемон".- Но эти последние три тезиса пока не подталкивают Европу к тому, чтобы воевать с Россией напрямую.- Мне кажется, что Европа радикально вписалась в поддержку Украины только потому, чтобы конфликт как можно скорее закончить. Понятно, что им бы хотелось завершения конфликта на их условиях. Но для них сейчас гораздо важнее, чтобы конфликт закончился в принципе.Это США извлекают выгоду из долгой войны (работает ОПК, европейские предприятия уезжают в Америку из-за цен на энергоносители). А Европа - в сплошном минусе. Европейцы хотят закончить войну, но не хотят быть проигравшими. Поэтому они вынуждены были вписаться в план Борреля о "победе России на поле боя". Не вышло. А плана "Б" у них нет.- Хотя привычка исторически проигрывать есть.- Да.- Отдельно хотел задать вам вопрос как специалисту по беспилотникам. Мы давно не слышали резонансных новостей, как украинский дрон, например, врезался в Москва-Сити. Действительно ли мы улучшили тактику борьбы с ними?- Я сейчас занимаюсь созданием защиты от атак беспилотников.Если это какие-то одиночные атаки, самое главное – своевременно их обнаружить. Если ты заметил, что что-то летит, ты успеваешь сманеврировать средствами ПВО и сбить это на дальних подступах. Проблемы наступают в двух случаях.Первый – когда атака становится массовой и возникает перегрузка ПВО. Это мы это видим в Израиле, когда "хамасовцы" перегружают "Железный купол".Второй – когда дрон запускается не с территории Украины, а привозится в РФ и летит откуда-то из-за забора. Короче говоря, в результате диверсионно-террористической атаки.Средств против этих двух случаев пока нет.- А используется для их подавления РЭБ? Или только ПВО?- РЭБ занимается установкой помех, которые блокируют канал управления и канал передачи видеосигнала. Оператор не может управлять дроном и видеть то, что фиксирует камера.Но это все в формате соперничества брони и снарядов. РЭБ глушит стандартные частоты, на которых летают дроны. В ответ появляются полетные контролеры, которые работают на нестандартных частотах. Заглушить все частоты невозможно.Основная тенденция состоит в том, чтобы сделать устройство полностью автономным вообще без внешнего оператора, когда искусственный интеллект на борту сам смотрит в камеру, компьютерным зрением отбирает объекты, ориентируется без карты и прилетает к запрограммированной цели. Против такого устройства никакой РЭБ не сработает. Поэтому нам остается физическое поражение беспилотников.А тут мы сталкиваемся с другой проблемой. Сбить можно что угодно. Но в большинстве случаев то, чем ты сбиваешь, дороже того, что ты сбиваешь. И наши конструкторы должны разработать такое средство физического поражения БПЛА, которое не стоило бы космических денег. Хорошо, если дрон летит один. А если их сто прилетит?Над этим надо работать.

https://ukraina.ru/20230330/1044858915.html

https://ukraina.ru/20231109/1050872500.html

https://ukraina.ru/20231108/1050853839.html

https://ukraina.ru/20231108/1050831539.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, всу, сша, валерий залужный, сво, запад, европа, беспилотники, первая мировая война