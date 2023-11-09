https://ukraina.ru/20231109/1050896820.html

Тимофей Борисов: Германия перебрасывает танки в Литву, чтобы воевать с Россией под руководством США

Тимофей Борисов: Германия перебрасывает танки в Литву, чтобы воевать с Россией под руководством США - 09.11.2023 Украина.ру

Тимофей Борисов: Германия перебрасывает танки в Литву, чтобы воевать с Россией под руководством США

Германия начала перестройку своих вооруженных сил и перевод промышленности на военные рельсы. Если раньше немцы думали, что своя армия им не нужна, они находятся под зонтиком США, то сейчас произошел коренной слом этой позиции, считает политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов

2023-11-09T16:39

2023-11-09T16:39

2023-11-09T16:39

интервью

германия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.ФРГ выведет из Польши части ПВО, оснащенные комплексами Patriot, и обслуживающих эти системы военнослужащих. Системы Patriot располагаются в 50 км от украинской границы в польском городе Замосць.- Тимофей, почему НАТО ослабляет военное присутствие в Польше?- Комплексы ПВО были введены, когда в Польше упала украинская зенитная ракета, поразив мирно пашущий польский трактор и двух фермеров. Как знак солидарности с Польшей ЗРК Patriot были поставлены, когда еще было неясно, чья эта ракета, и будут ли наши ракеты залетать на территорию Польши.Сейчас окончательно стало ясно, что ракета была украинская, и никто территорию Польши обстреливать не собирается, поэтому можно убрать дорогостоящие комплексы в другое место. Об ослаблении польской границы речь не идет. Наоборот, на наших границах еще больше будет скапливаться войск НАТО, в том числе и немецких.Принято решение о том, что четыре тысячи бойцов Бундесвера, которые должны были расквартированы в Литве, будут усилены, и там развернут бригаду Бундесвера на постоянной основе.Это произойдет впервые в истории Германии с 9 мая 1945 года. Никогда еще базы Бундесвера не разворачивались в непосредственной близости от наших границ. Польша же укрепляет сама себя, и немецкие комплексы Patriot могут понадобиться в другом месте. Не удивлюсь, что в скором будущем они окажутся на Ближнем Востоке, в Израиле.- Сейчас речь идет о переброске танковых частях Бундесвера в Литве…- Танковая бригада будет базироваться в Рукле. Напомню, только в мирное время Бундесвер подчиняется немецкому министру оборону, а в военное время или в случае специальных операций, военных миссий переходит в подчинение американцам. В этом случае мы говорим о генерале Кристофере Каволи. Его официальная должность - командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.Затратное содержание танковой бригады в Литве ляжет на немецкий бюджет. Как только нужно будет воевать за интересы дяди Сэма, сразу все командование перейдет к НАТО. Войска НАТО в Европе всегда возглавляли только американские генералы.- Вот еще одна тревожная новость. НАТО планирует блокаду Калининграда в случае войны России и Прибалтики, а финны и эстонцы блокируют Санкт-Петербург, сообщил командующий силами альянса в Литве Петер Нильсен. Насколько реализуем такой план силами группировки НАТО?- Естественно, такие планы прорабатываются, НАТО готовится к войне с Россией. НАТО это не скрывает. Что тут скрывать, если они хотели превратить Балтийское море в свое внутреннее море. Совершенно очевидно, против кого разворачивают танковые батальоны Бундесвера в Литве.Германия начала перестройку своих вооруженных сил и перевод промышленности на военные рельсы. Если раньше немцы думали, что своя армия им не нужна, они находятся под зонтиком США, то сейчас произошел коренной слом этой позиции. Сейчас Германия, как и 80 лет назад, начинает перевооружаться. В немецкой прессе одна за одной идут статьи о ом, что нужно серьезно взяться за Бундесвер, вернуть срочную службу по призыву. Политики и военные высокого уровня говорят, что нужно вернуть эту систему и перевооружить армию. Прозвучала идея выделить на перевооружение армии еще 300 млрд евро, уверен, они будут выделены.Среди немецких юношей предлагают всячески пропагандировать привлекательность службы в Бундесвере. Такого никогда не было с 1945 года. Нам нужно отслеживать эти процессы и учитывать их.- А в чем суть претензий немецких политиков к России?- Нет никаких претензий, но субъектность самой Германии находится под большим вопросом. Она не самостоятельна в политических вопросах, это составная часть НАТО. Германию в политическом и военном смысле следует рассматривать как очень важную часть НАТО.Мы находимся в состоянии необъявленной войны с НАТО. Когда глава МИД ФРГ Анналена Бербок произнесла свои знаменитые слова о войне с Россией, она была совершенно права, потому что слышала эти речи на многочисленных закрытых совещаниях и просто озвучила это по своей глупости.- Как Россия может ответить на военные приготовления НАТО?- Предотвратить войну мы не можем, она уже идет. Нам нужно побеждать на всех фронтах и укреплять балтийский и северный фланг. Финляндия - уже страна НАТО, а граница у нас с ней протяженностью 1200 км не прикрыта. Уверен, руководство нашей страны и генералитет осознают все эти риски, но нужно время, чтобы на них ответить.

https://ukraina.ru/20231030/1050560963.html

https://ukraina.ru/20231109/1050875965.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, германия, сша, литва, россия, танки, нато, фрг, анналена бербок, зрк patriot