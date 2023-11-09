https://ukraina.ru/20231109/1050889791.html

До 7 лет тюрьмы грозит офицеру, подарившему гранаты помощнику Залужного

До 7 лет тюрьмы грозит офицеру, подарившему гранаты помощнику Залужного - 09.11.2023 Украина.ру

До 7 лет тюрьмы грозит офицеру, подарившему гранаты помощнику Залужного

В отношении офицера, который подарил боевые гранаты помощнику главкома украинских войск Геннадию Частякову, возбудили уголовное дело. Об этом 9 ноября сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины

2023-11-09T13:38

2023-11-09T13:38

2023-11-09T13:38

помощник

валерий залужный

тюрьма

граната

новости

гбр

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"Установлено, что офицер приобрел без соответствующего на это разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51a2" и принес их в свой служебный кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик. Этот ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову", - говорится в телеграм-канале ГБР Украины.Еще две гранаты подозреваемый продолжил в шкаф своего рабочего кабинета.Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.В начале недели Частяков погиб в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой, а его сын попал в больницу в тяжелом состоянии.Глава МВД Украины Игорь Клименко указал, что гранату Частякову подарил коллега. Как позднее сообщила спикер МВД Украины Марьяна Рева, коллега предупредил его, что они боевые.

https://ukraina.ru/20231108/1050869031.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

помощник, валерий залужный, тюрьма, граната, новости, гбр