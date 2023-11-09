https://ukraina.ru/20231109/1050889791.html
До 7 лет тюрьмы грозит офицеру, подарившему гранаты помощнику Залужного
До 7 лет тюрьмы грозит офицеру, подарившему гранаты помощнику Залужного - 09.11.2023 Украина.ру
До 7 лет тюрьмы грозит офицеру, подарившему гранаты помощнику Залужного
В отношении офицера, который подарил боевые гранаты помощнику главкома украинских войск Геннадию Частякову, возбудили уголовное дело. Об этом 9 ноября сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины
2023-11-09T13:38
2023-11-09T13:38
2023-11-09T13:38
помощник
валерий залужный
тюрьма
граната
новости
гбр
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"Установлено, что офицер приобрел без соответствующего на это разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51a2" и принес их в свой служебный кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик. Этот ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову", - говорится в телеграм-канале ГБР Украины.Еще две гранаты подозреваемый продолжил в шкаф своего рабочего кабинета.Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.В начале недели Частяков погиб в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой, а его сын попал в больницу в тяжелом состоянии.Глава МВД Украины Игорь Клименко указал, что гранату Частякову подарил коллега. Как позднее сообщила спикер МВД Украины Марьяна Рева, коллега предупредил его, что они боевые.
https://ukraina.ru/20231108/1050869031.html
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помощник, валерий залужный, тюрьма, граната, новости, гбр
помощник, Валерий Залужный, тюрьма, граната, Новости, ГБР
До 7 лет тюрьмы грозит офицеру, подарившему гранаты помощнику Залужного
В отношении офицера, который подарил боевые гранаты помощнику главкома украинских войск Геннадию Частякову, возбудили уголовное дело. Об этом 9 ноября сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины
"Установлено, что офицер приобрел без соответствующего на это разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51a2" и принес их в свой служебный кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик. Этот ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову", - говорится в телеграм-канале ГБР Украины.
Еще две гранаты подозреваемый продолжил в шкаф своего рабочего кабинета.
"Офицеру сообщено о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения", - указали в ведомстве.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
В начале недели Частяков погиб в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой, а его сын попал в больницу в тяжелом состоянии.
Глава МВД Украины Игорь Клименко указал, что гранату Частякову подарил коллега. Как позднее сообщила спикер МВД Украины Марьяна Рева, коллега предупредил его, что они боевые.