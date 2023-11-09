https://ukraina.ru/20231109/1050886629.html

"В ЕС по трупам": Косачев о требованиях МИД Польши к Украине

"В ЕС по трупам": Косачев о требованиях МИД Польши к Украине - 09.11.2023 Украина.ру

"В ЕС по трупам": Косачев о требованиях МИД Польши к Украине

Украина в буквальном смысле "идёт в ЕС по трупам", написал 9 ноября вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своём телеграм-канале

2023-11-09T12:14

2023-11-09T12:14

2023-11-09T12:14

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Косачев прокомментировал недавнее заявление замглавы МИД Польши о том, что без покаяния за волынскую резню и эксгумации останков поляков, убитых на территории Украины, Киеву "нечего мечтать о вступлении в ЕС" и "без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной".Он напомнил, что в 2013 году МИД Польши активно поддерживал Евромайдан и госпереворот на Украине, не обращал внимание на последовательное вытеснение русскоязычного население и русского языка из страны."Никогда не будет работать схема "вот здесь Украина кается за волынскую резню", а "вот здесь Украина заживо сжигает в Одессе несогласных с госпереворотом людей", - подчеркнул вице-спикер СФ.Косачёв отметил, что не может быть выборочного уважения страны к праву какого-либо народа на жизнь, культуру и самоопределение в сочетании с полным отрицанием всего вышеперечисленного для другого.Вице-спикер провёл параллель, что как правила дорожного движения "написаны кровью", так и Всеобщая декларация прав человека составлена на основе трагического опыта двух мировых войн.И если какое-то государство решает отойти от "права каждого человека на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность", то оно делает шаг в пропасть, в которую, как известно, не стоит долго смотреть, резюмировал он.Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский 8 ноября сказал, что Киеву "нечего мечтать о вступлении в ЕС" без решения вопроса по эксгумации останков польских жертв Волынской резни.Вопрос Волынской резни является одним из самых сложных в польско-украинских отношениях, также, как и отношение руководства нынешней Украине к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА*.Польский парламент в 2016 году признал 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах.В октябре этого года польские и украинские специалисты нашли массовое захоронение жертв Волынской резни в Тернопольской области Украины. Тела погибших поляков от рук украинских националистов нашли в коллективной яме в бывшем селе Пужники. Польша попросила у украинских властей разрешить эксгумацию, исследование и достойное захоронение найденных останков. Следует отметить, что жертвами геноцида стали от 100 до 120 тысяч поляков.Эксперт-полонист Станислав Стремидловский обратил внимание на то, что сейчас в Польше формируется новая правящая коалиция."С помощью этого вопроса всегда можно портить любые переговоры на линии Варшава-Киев. По экономическим проблемам новое правительство может иметь широкое поле для маневра. А вопрос по Волынской резни абсолютно однозначен. Мы не будем забывать, что, когда президентом Украины был Петр Порошенко, та же "Право и справедливость" неоднократно заявляла, что с Бандерой Украина в Европу не войдет", - рассказал Стремидловский.Комментируя шансы Украины на вступление в Евросоюз, Стремидловский подчеркнул, что в первую очередь этот проект проталкивает блок из западноевропейских стран – на первом месте Германия, на втором Франция. При этом эти две страны связывают вопрос присоединения Украины и других стран-кандидатов с реформой самого ЕС.* Экстремистские организации, запрещенные на территории России.

https://ukraina.ru/20231108/1050865547.html

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новости, польша, россия, украина, зарубежье, косачев, константин косачев, ес, украина-ес, вступление