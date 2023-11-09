https://ukraina.ru/20231109/1050885314.html

У трех российских банков возникли проблемы с работой сайтов

У трех российских банков возникли проблемы с работой сайтов - 09.11.2023 Украина.ру

У трех российских банков возникли проблемы с работой сайтов

Весь день клиенты не могут попасть в интернет-банкинг, сообщили местные телеграм-каналы

2023-11-09T11:48

2023-11-09T11:48

2023-11-09T11:48

новости

банки

взлом

симферополь

приложение

сайт

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На сайтах трех российских банков – ВБРР, БЖФ-Банка и Фора-банка – появились сообщения о приостановке выплат по вкладам клиентов, но через некоторое время сообщения были удалены. Об этом 9 ноября сообщили РИА Новости на своем телеграм-канале.Представители ВБРР заявили агентству, что сообщения не соответствуют действительности и что банк работает штатно. В БЖФ рассказали, что их взломали.Накануне клиенты ПСБ жаловались, что у банка не работало приложение. Банк сообщил, что в "настоящее время вход в личный кабинет недоступен" и что специалисты банка работают над тем, чтобы восстановить сервис в кратчайшие сроки.От жителей Севастополя поступила информация, что у банка ПСБ также не работает сайт."У банка ПСБ не работает приложение и сайт. Весь день клиенты не могут попасть в интернет-банкинг", - написала в своем телеграм-канале активистка из Севастополя Алиса Лазарева.Этот банк очень важен для жителей новых регионов. С 2022 года ПСБ приступил к работе в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Банк обеспечивает в том числе выплату пенсий и пособий гражданам этих регионов. Ко второй половине дня 8 ноября проблема была решена.

https://ukraina.ru/20230922/1049619469.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, банки, взлом, симферополь, приложение, сайт