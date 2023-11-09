У трех российских банков возникли проблемы с работой сайтов - 09.11.2023 Украина.ру
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У трех российских банков возникли проблемы с работой сайтов
У трех российских банков возникли проблемы с работой сайтов - 09.11.2023 Украина.ру
У трех российских банков возникли проблемы с работой сайтов
Весь день клиенты не могут попасть в интернет-банкинг, сообщили местные телеграм-каналы
2023-11-09T11:48
2023-11-09T11:48
новости
банки
взлом
симферополь
приложение
сайт
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На сайтах трех российских банков – ВБРР, БЖФ-Банка и Фора-банка – появились сообщения о приостановке выплат по вкладам клиентов, но через некоторое время сообщения были удалены. Об этом 9 ноября сообщили РИА Новости на своем телеграм-канале.Представители ВБРР заявили агентству, что сообщения не соответствуют действительности и что банк работает штатно. В БЖФ рассказали, что их взломали.Накануне клиенты ПСБ жаловались, что у банка не работало приложение. Банк сообщил, что в "настоящее время вход в личный кабинет недоступен" и что специалисты банка работают над тем, чтобы восстановить сервис в кратчайшие сроки.От жителей Севастополя поступила информация, что у банка ПСБ также не работает сайт."У банка ПСБ не работает приложение и сайт. Весь день клиенты не могут попасть в интернет-банкинг", - написала в своем телеграм-канале активистка из Севастополя Алиса Лазарева.Этот банк очень важен для жителей новых регионов. С 2022 года ПСБ приступил к работе в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Банк обеспечивает в том числе выплату пенсий и пособий гражданам этих регионов. Ко второй половине дня 8 ноября проблема была решена.
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новости, банки, взлом, симферополь, приложение, сайт
Новости, банки, взлом, Симферополь, приложение, сайт

У трех российских банков возникли проблемы с работой сайтов

11:48 09.11.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Весь день клиенты не могут попасть в интернет-банкинг, сообщили местные телеграм-каналы
На сайтах трех российских банков – ВБРР, БЖФ-Банка и Фора-банка – появились сообщения о приостановке выплат по вкладам клиентов, но через некоторое время сообщения были удалены. Об этом 9 ноября сообщили РИА Новости на своем телеграм-канале.
Представители ВБРР заявили агентству, что сообщения не соответствуют действительности и что банк работает штатно. В БЖФ рассказали, что их взломали.
Накануне клиенты ПСБ жаловались, что у банка не работало приложение. Банк сообщил, что в "настоящее время вход в личный кабинет недоступен" и что специалисты банка работают над тем, чтобы восстановить сервис в кратчайшие сроки.
От жителей Севастополя поступила информация, что у банка ПСБ также не работает сайт.
"У банка ПСБ не работает приложение и сайт. Весь день клиенты не могут попасть в интернет-банкинг", - написала в своем телеграм-канале активистка из Севастополя Алиса Лазарева.
Этот банк очень важен для жителей новых регионов. С 2022 года ПСБ приступил к работе в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Банк обеспечивает в том числе выплату пенсий и пособий гражданам этих регионов. Ко второй половине дня 8 ноября проблема была решена.
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