России хватает денег, ей не хватает рабочей силы – Набиулина - 09.11.2023 Украина.ру
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России хватает денег, ей не хватает рабочей силы – Набиулина
России хватает денег, ей не хватает рабочей силы – Набиулина - 09.11.2023 Украина.ру
России хватает денег, ей не хватает рабочей силы – Набиулина
Острая нехватка кадров – основная проблема экономики РФ. Об этом заявила 9 ноября глава Банка России на совместном заседании комитетов ГД РФ по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике
2023-11-09T11:43
2023-11-09T11:43
новости
россия
набиуллина
российская экономика
рабочие
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По словам Эльвиры Набиуллиной, Россия на данный момент практически полностью задействовала все кадровые ресурсы – уровень безработицы не превышает 3%.Набиуллина отметила, что наиболее острая ситуация с кадрами в тех отраслях, которые перешагнули докризисный уровень – машиностроение, химическая промышленность.По ее мнению, для дальнейшего роста экономики России нужно работать над повышением производительности труда. Это позволит существенно снизить инфляцию в стране.
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новости, россия, набиуллина, российская экономика, рабочие
Новости, Россия, Набиуллина, российская экономика, рабочие

России хватает денег, ей не хватает рабочей силы – Набиулина

11:43 09.11.2023
 
© lug-info.com
© lug-info.com
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Острая нехватка кадров – основная проблема экономики РФ. Об этом заявила 9 ноября глава Банка России на совместном заседании комитетов ГД РФ по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике
По словам Эльвиры Набиуллиной, Россия на данный момент практически полностью задействовала все кадровые ресурсы – уровень безработицы не превышает 3%.

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше, – отметила глава банка России. – Главная проблема это не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. Мы это видим по опросам предприятий. 13 тысяч предприятий говорят не о недостатке кредитов и спроса, а о недостатке рабочей силы".

Набиуллина отметила, что наиболее острая ситуация с кадрами в тех отраслях, которые перешагнули докризисный уровень – машиностроение, химическая промышленность.
По ее мнению, для дальнейшего роста экономики России нужно работать над повышением производительности труда. Это позволит существенно снизить инфляцию в стране.
Встреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
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