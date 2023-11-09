России хватает денег, ей не хватает рабочей силы – Набиулина
Острая нехватка кадров – основная проблема экономики РФ. Об этом заявила 9 ноября глава Банка России на совместном заседании комитетов ГД РФ по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике
По словам Эльвиры Набиуллиной, Россия на данный момент практически полностью задействовала все кадровые ресурсы – уровень безработицы не превышает 3%.
"Сейчас мы находимся в ситуации, когда экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше, – отметила глава банка России. – Главная проблема это не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. Мы это видим по опросам предприятий. 13 тысяч предприятий говорят не о недостатке кредитов и спроса, а о недостатке рабочей силы".
Набиуллина отметила, что наиболее острая ситуация с кадрами в тех отраслях, которые перешагнули докризисный уровень – машиностроение, химическая промышленность.
По ее мнению, для дальнейшего роста экономики России нужно работать над повышением производительности труда. Это позволит существенно снизить инфляцию в стране.