России хватает денег, ей не хватает рабочей силы – Набиулина

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше, – отметила глава банка России. – Главная проблема это не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. Мы это видим по опросам предприятий. 13 тысяч предприятий говорят не о недостатке кредитов и спроса, а о недостатке рабочей силы".