https://ukraina.ru/20231109/1050884497.html

Россия обладает уникальной ракетой ПВО, превосходящей все мировые аналоги - MWM

Россия обладает уникальной ракетой ПВО, превосходящей все мировые аналоги - MWM - 09.11.2023 Украина.ру

Россия обладает уникальной ракетой ПВО, превосходящей все мировые аналоги - MWM

Россия обладает зенитной ракетой, не имеющей аналогов, и производит боеприпасов для ПВО больше, чем все страны НАТО вместе взятые. Об этом говорится в опубликованном 8 ноября материале американского журнала Military Watch Magazine

2023-11-09T11:00

2023-11-09T11:00

2023-11-09T11:01

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Загоризонтная ракета 40Н6 зенитного ракетного комплекса С-400 позволяет ПВО России успешно атаковать низколетящие самолёты и крылатые ракеты на предельно большой дистанции так, как не может ни одна другая система в мире, утверждают эксперты издания."Уникальная траектория ракеты, поднимающаяся на экстремальные высоты в ближнем космосе перед тем, как снизиться к цели, обеспечивает ей беспрецедентные возможности поражения за горизонтом и позволяет нейтрализовать цели вблизи пределов её дальности на высоте всего 5 метров от земли. Это позволяет батареям С-400 поражать самолёты на предельно низкой высоте полёта и крылатые ракеты на больших расстояниях, чего не может сделать ни одна зарубежная система ПВО из-за ограничений кривизны Земли для боеприпасов, следующих по обычным траекториям", - говорится в публикации.По данным экспертов, дальность поражения модифицированной российской ракеты может достигать 400 километров. А применение С-400 "Триумф" в тандеме с самолётом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 значительно повышает её эффективность, которую издание охарактеризовало как "бесподобную"."Сочетание высокой мобильности и высокой ситуационной осведомлённости С-400 с очень большой дальностью поражения позволило ей угрожать боевым самолётам противника на очень обширных территориях, а также обеспечило широкую зональную защиту от всех видов тактических ракетных атак, включая ракеты, летящие на более низких высотах и гиперзвуковых скоростях", - говорится в статье.Авторы материала также отметили способность Россия одновременно поставлять комплексы С-400 в Белоруссию и Индию и восполнять свой расход ракет в рамках СВО благодаря строительству новых производств и модернизации существующих, что "началось ещё в 2000-х"."Россия обладает "комфортным лидерством" над совокупными производственными мощностями [по выпуску зенитных ракет] всех стран НАТО", - резюмировали журналисты.

https://ukraina.ru/20231025/1050469288.html

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новости, россия, пво, ракеты, с-400, с-400 «триумф», впк, эксперты, сво