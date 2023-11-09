Россия обладает уникальной ракетой ПВО, превосходящей все мировые аналоги - MWM - 09.11.2023 Украина.ру
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Россия обладает уникальной ракетой ПВО, превосходящей все мировые аналоги - MWM
Россия обладает уникальной ракетой ПВО, превосходящей все мировые аналоги - MWM - 09.11.2023 Украина.ру
Россия обладает уникальной ракетой ПВО, превосходящей все мировые аналоги - MWM
Россия обладает зенитной ракетой, не имеющей аналогов, и производит боеприпасов для ПВО больше, чем все страны НАТО вместе взятые. Об этом говорится в опубликованном 8 ноября материале американского журнала Military Watch Magazine
2023-11-09T11:00
2023-11-09T11:01
новости
россия
пво
ракеты
с-400
с-400 «триумф»
впк
эксперты
сво
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Загоризонтная ракета 40Н6 зенитного ракетного комплекса С-400 позволяет ПВО России успешно атаковать низколетящие самолёты и крылатые ракеты на предельно большой дистанции так, как не может ни одна другая система в мире, утверждают эксперты издания."Уникальная траектория ракеты, поднимающаяся на экстремальные высоты в ближнем космосе перед тем, как снизиться к цели, обеспечивает ей беспрецедентные возможности поражения за горизонтом и позволяет нейтрализовать цели вблизи пределов её дальности на высоте всего 5 метров от земли. Это позволяет батареям С-400 поражать самолёты на предельно низкой высоте полёта и крылатые ракеты на больших расстояниях, чего не может сделать ни одна зарубежная система ПВО из-за ограничений кривизны Земли для боеприпасов, следующих по обычным траекториям", - говорится в публикации.По данным экспертов, дальность поражения модифицированной российской ракеты может достигать 400 километров. А применение С-400 "Триумф" в тандеме с самолётом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 значительно повышает её эффективность, которую издание охарактеризовало как "бесподобную"."Сочетание высокой мобильности и высокой ситуационной осведомлённости С-400 с очень большой дальностью поражения позволило ей угрожать боевым самолётам противника на очень обширных территориях, а также обеспечило широкую зональную защиту от всех видов тактических ракетных атак, включая ракеты, летящие на более низких высотах и гиперзвуковых скоростях", - говорится в статье.Авторы материала также отметили способность Россия одновременно поставлять комплексы С-400 в Белоруссию и Индию и восполнять свой расход ракет в рамках СВО благодаря строительству новых производств и модернизации существующих, что "началось ещё в 2000-х"."Россия обладает "комфортным лидерством" над совокупными производственными мощностями [по выпуску зенитных ракет] всех стран НАТО", - резюмировали журналисты.
https://ukraina.ru/20231025/1050469288.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, пво, ракеты, с-400, с-400 «триумф», впк, эксперты, сво
Новости, Россия, ПВО, ракеты, С-400, С-400 «Триумф», ВПК, эксперты, СВО

Россия обладает уникальной ракетой ПВО, превосходящей все мировые аналоги - MWM

11:00 09.11.2023 (обновлено: 11:01 09.11.2023)
 
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Россия и Белоруссия начала совместные учения Союзная решимость - 2022
© Министерство обороны РФ
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Россия обладает зенитной ракетой, не имеющей аналогов, и производит боеприпасов для ПВО больше, чем все страны НАТО вместе взятые. Об этом говорится в опубликованном 8 ноября материале американского журнала Military Watch Magazine
Загоризонтная ракета 40Н6 зенитного ракетного комплекса С-400 позволяет ПВО России успешно атаковать низколетящие самолёты и крылатые ракеты на предельно большой дистанции так, как не может ни одна другая система в мире, утверждают эксперты издания.
"Уникальная траектория ракеты, поднимающаяся на экстремальные высоты в ближнем космосе перед тем, как снизиться к цели, обеспечивает ей беспрецедентные возможности поражения за горизонтом и позволяет нейтрализовать цели вблизи пределов её дальности на высоте всего 5 метров от земли. Это позволяет батареям С-400 поражать самолёты на предельно низкой высоте полёта и крылатые ракеты на больших расстояниях, чего не может сделать ни одна зарубежная система ПВО из-за ограничений кривизны Земли для боеприпасов, следующих по обычным траекториям", - говорится в публикации.
По данным экспертов, дальность поражения модифицированной российской ракеты может достигать 400 километров. А применение С-400 "Триумф" в тандеме с самолётом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 значительно повышает её эффективность, которую издание охарактеризовало как "бесподобную".
"Сочетание высокой мобильности и высокой ситуационной осведомлённости С-400 с очень большой дальностью поражения позволило ей угрожать боевым самолётам противника на очень обширных территориях, а также обеспечило широкую зональную защиту от всех видов тактических ракетных атак, включая ракеты, летящие на более низких высотах и гиперзвуковых скоростях", - говорится в статье.
Авторы материала также отметили способность Россия одновременно поставлять комплексы С-400 в Белоруссию и Индию и восполнять свой расход ракет в рамках СВО благодаря строительству новых производств и модернизации существующих, что "началось ещё в 2000-х".
"Россия обладает "комфортным лидерством" над совокупными производственными мощностями [по выпуску зенитных ракет] всех стран НАТО", - резюмировали журналисты.
Глава Минобороны РФ С. Шойгу проверил передовой пункт группировки Восток
25 октября, 11:53
"Сбили 24 самолёта за 5 дней". Шойгу рассказал о новых комплексах ВС РФУ России появились комплексы, которые за пять дней сбили 24 украинских самолёта, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время беседы с военнослужащими группировки "Восток" в зоне специальной военной операции.
 
НовостиРоссияПВОракетыС-400С-400 «Триумф»ВПКэкспертыСВО
 
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