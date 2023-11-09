Эксперимент с дровами: украинцы получат до 16 тыс. гривен на покупку топлива
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Об эксперименте по дополнительному обеспечению граждан дровами сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина
Кабмин запускает экспериментальный проект по дополнительному обеспечению граждан дровами. Предельный размер субсидии на приобретение твердого бытового топлива вырастет более чем вдвое – до 16,2 тыс. гривен в год для одной семьи. Инновация будет относиться к домохозяйствам, где отопление осуществляется благодаря дровам.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил, что сейчас субсидии в Украине получают 1,3 миллиона семей. В октябре средний показатель льгот составил 760 гривен, в год – около 7 тыс.
В рамках эксперимента объем выделяемых средств на приобретение дров вырастет вдвое: размер льгот на семью составит 16 200 гривен в год.
В конце октября стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" не будет продолжать транзит российского газа после окончания срока действия контракта 31 декабря 2024 года. По словам председателя правления компании Алексея Чернышова, Украина якобы готова отказаться от транзита газа. Однако отказ от продления контракта обернется прекращением поставок газа в некоторые страны Евросоюза, в частности Венгрию и Словакию. Сами страны ЕС готовы полностью отказаться от газа к 2027 году, поэтому не настаивают на продолжении украинского транзита.