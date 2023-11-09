https://ukraina.ru/20231109/1050883337.html

Украину ждёт раскол из-за отмены выборов - эксперт

Украину ждёт раскол из-за отмены выборов - эксперт - 09.11.2023 Украина.ру

Украину ждёт раскол из-за отмены выборов - эксперт

Украину ждёт ещё больший политический раскол после заявления об отмене выборов, заявил исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель на портале InfoBRICS

2023-11-09T10:21

2023-11-09T10:21

2023-11-09T10:21

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украина

владимир зеленский

президентские выборы

выборы

отмена

раскол

запад

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Президентские выборы на Украине проводятся каждые пять лет, а следующие запланированы на март 2024 года."Однако с приближением выборов становится очевидным, что вместо этого Зеленский предпочел сохранить свой диктаторский режим, а не рисковать проиграть выборы, которые он будет вынужден признать из-за давления со стороны Вашингтона и Брюсселя, направленных на продолжение иллюзии о том, что Украина является демократией", - пишет политолог.Адель пишет, что Зеленский использует конфликт ради укрепления своей власти и контроля своего режима над государством, добавив, что на Западе уже начинают замечать его диктаторское поведение.В понедельник, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выступил против проведения выборов на Украине, заявив, что они сейчас "не ко времени". По его словам, президентские выборы не нужны демократичной Украине, но выгодны "только России".До этого, в конце августа, Зеленский заявлял, что по закону выборы в условиях военного положения проводить нельзя, однако подчёркивал, что готов к изменению законодательства. Он добавил, что не хотел бы, чтобы партнёры Украины или представители разных партий упрекали его в боязни потерять власть.В октябре председатель Верховной Рады Украины заявлял, что в стране проведут выборы при решении пяти "проблемных вопросов".Для голосования на Украине намеревались решить вопросы, связанные с обеспечением прав на голосование для военнослужащих и украинских беженцев (которых заграницей сейчас около семи миллионов), организацией выборов в новых регионах России (которые Украина до сих пор считает своими), финансированием выборов, обеспечением возможности свободного доступа к медиа.

https://ukraina.ru/20231108/1050854108.html

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новости, украина, владимир зеленский, президентские выборы, выборы, отмена, раскол, запад