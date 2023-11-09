https://ukraina.ru/20231109/1050882440.html

Продолжение скандала с Фарион. Главное на Украине на утро 9 ноября

Продолжение скандала с Фарион. Главное на Украине на утро 9 ноября - 09.11.2023 Украина.ру

Продолжение скандала с Фарион. Главное на Украине на утро 9 ноября

Студенты и аспиранты Львовской политехники призвали проверить заявления филолога Ирины Фарион на соответствие уголовному законодательству Украины

2023-11-09T09:53

2023-11-09T09:53

2023-11-09T11:12

эксклюзив

хроники

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Коллегия и профком студентом и аспирантов Национального университета «Львовская политехника» опубликовали обращение, в котором призвали правоохранительные органы проверить заявления филолога и экс-нардепа Ирины Фарион на предмет нарушения статьи об «оскорблении чести и достоинства военных ВСУ».«У нас не могут быть допустимы оскорбления их (военнослужащих. — Ред.) чести и достоинства. Подыгрывание врагу и медийное распространение оскорбительных нарративов о русскоязычных военнослужащих не совпадает с ценностями и той волонтёрской поддержкой, которую делают наши студенты единолично, мы как коллектив студенческой организации и сообщество студентов в целом», — указывалось в заявлении профкома.Студенты и аспиранты «Львовской политехники» оставили за собой право «изучить поведение Фарион в контексте образовательно-учебного процесса, наличие подобных упрёков (в адрес русскоязычных военнослужащих. — Ред.) во время преподавательской деятельности и в работе со студентами Львовской политехники».«Вместе с тем, напоминаем, что статья 435-1 Уголовного кодекса Украины утверждает следующее: "Оскорбление чести и достоинства, угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества военнослужащему, ...его близким родственникам или членам семьи наказывается ограничением свободы на срок от трёх до пяти лет или лишением свободы на тот же срок". Призываем соответствующие правоохранительные органы рассмотреть ситуацию и установить факт нарушения УК или факт его отсутствия», — отмечалось в заявлении.Тем временем сама Фарион в своём телеграм-канале опубликовала сообщения в свою поддержку. Кроме того, она продолжила перепалку с членами запрещённого в РФ «Азова»*, а также с бойцами 3-й отдельной штурмовой бригады, в большинстве своём состоящей из бывших «азовцев»*.Ранее на одном из корпусов «Львовской политехники» появились листовки с надписями: «Фарион — вон из политехники», «Почему в политехе до сих пор работают осквернители чести украинских воинов?».При этом сама Фарион считала, что студенты и вуз её поддерживают.«Вижу, что последняя из политтехнологий, которую задействуют властно-"оппозиционные" и военные спорщики, натравить на меня "Политехнику" и студентов. Так вот: "Политехника" уже вас направила надлежащим образом, а студенты — это моя корона. И так будет всегда. Благодарю всех за поддержку. Победим. Ни одного шанса языку: ни в тылу, ни в блиндаже. Москва там, где её язык. Этого не понимают только враги и разновидность матюкливых жориных (один из командиров 3 ошбр. — Ред.). Не будье жориными, ведь это наибольшее унижение мужчины», — писала Фарион в своём телеграм-канале 8 ноября.Официальная позиция вуза была озвучена 7 ноября. Во «Львовской политехнике» подчеркнул, что университет не несёт ответственности за высказывания работников и студентов вне университета.«Безусловно, каждый воин, который защищает нашу землю и наш народ, независимо от вероисповедания или языка общения, заслуживает наивысшего уважения и благодарности. И это — незыблемая позиция нашего университета. Во "Львовской политехнике" действует кодекс корпоративной культуры, который определяет моральные принципы, правила и нормы общения и поведения участников академического сообщества нашего университета. Однако "Львовская политехника" не несёт ответственности за высказывания работников и студентов вне университета», — отмечалось в заявлении университета.Сама Фарион в комментарии телеканалу «Суспільне» заявила, что ожидает визита СБУ, после того, как в эту спецслужбу обратился омбудсмен Дмитрий Лубинец.«Выполняйте закон — 29-я статья закона «О Вооружённых силах Украины»; 13-я статья — закон "О функционировании украинского языка"; 10-я статья — Государственный статус украинского языка. Все, точка! Или, возможно, те, кто служит в армии, имеют индульгенцию на право не знать язык и презирать его? Для них это не закон? Они нарушают языковой закон. Что это за армия, где не соблюдаются законы? Мне очень хочется пообщаться со Службой безопасности Украины и напомнить ей, что существует 29-я статья. То есть язык в армии — украинский», — отметила Фарион.Ранее замкомандира 3-й ошбр Максим Жорин прокомментировал критику, которой Фарион подвергла русскоязычных бойцов бригады.«Внимание. Первый пост на русском на этом канале! Специально для Ирины Фарион. Никто тебе не давал права открывать рот в сторону бойцов "Азова"*, Третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии. Поэтому просто иди ты н***й!» — написал Жорин.Он также призвал правоохранительные органы обратить внимание на деятельность «этой конченной п***ы, которая раскалывает украинское общество».За соратников вступилась и Екатерина Полищук, известная под позывным «Пташка» — член «Азова»*, взятая в плен на «Азовстали», а затем возвращённая на Украину по обмену. Она призвала Фарион «прожить хотя бы один день в окопе под обстрелом, прежде чем оскорблять защитников» и также послала филолога. В другой записи Полищук назвала Фарион фУрион и обвинила её в том, что она играет в пользу врага. Полищук указала, что разговаривала на украинском языке всё время нахождения в плену.В ответ Фарион обвинила Полищук в связях с Виктором Медведчуком.«"Пташка" из "Азовстали" назвала меня проектом Кремля. Вижу, что у "Пташки" начался синдром Наденьки Савченко. А может, эта "Пташка" кофе с Гордоном выпила и он ей это в ушко шепнул из методички Медведчука... Бедная панночка. Свят. Свят. Свят. Спасите её кто-то. Интересно, что эта панночка читала из моих трудов, сколько моих программ видела, о скольких украиноцентричных проектах слышала? Хорошая подруга у Наденьки от Медведчука. Сочувствуют. И такие метаморфозы бывают», — отметила Фарион.В другой записи Фарион обвинила Полищук в разврате.«Эта "Пташка" — глупая шлюха. Всем известно, чем она там занималась с русскоязычными "защитниками". Ничего не делали. Снимали видео! Видео!!! И ещё виновны в том, что они распространяют пропаганду Путина и Зеленского. Девочка, бездомная, фанатка Наденьки Савченко, ты могла бы за три месяца пребывания в подземелье научить своих "защитников" "азовцев"* украинскому языку. Но ты отдала предпочтение заниматься с ними греховными вещами и записывать бессмысленные видео!» — негодовала Фарион.В ответ Полищук заявила, что у Фарион «осеннее обострение».В украинском обществе скандал с Фарион стал самым громким за последние дни. Многие украинские военные осудили филолога. При этом некоторые пытались оправдываться, заявив, что хоть сами они и русскоязычные, но со своими детьми разговаривают на украинском языке.* Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

https://ukraina.ru/20231108/1050851805.html

https://ukraina.ru/20231108/1050842726.html

https://ukraina.ru/20231107/1050828984.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники