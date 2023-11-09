"Не понимаю людей": Зеленский предложил доверить управление миром собакам - 09.11.2023 Украина.ру
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"Не понимаю людей": Зеленский предложил доверить управление миром собакам
"Не понимаю людей": Зеленский предложил доверить управление миром собакам - 09.11.2023 Украина.ру
"Не понимаю людей": Зеленский предложил доверить управление миром собакам
Если бы миром правили собаки, в нем не было бы войн. Таким мнением поделился 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский, передает Reuters
2023-11-09T08:10
2023-11-09T11:58
украина
владимир зеленский
новости
собаки
мир
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"Иногда я смотрю на войну на Ближнем Востоке, на военные действия на Украине и думаю, что было бы лучше, если этой планетой правили собаки. Иногда я действительно не понимаю людей", — сказал Зеленский.После этих слов журналисты рассмеялись.На фоне конфликта на Ближнем Востоке глава Украины не хочет, чтобы его страна осталась без западной помощи. 5 ноября Зеленский попросил, чтобы США и страны Европы дали Киеву вооружение в аренду для защиты энергообъектов. Причем средства ПВО должны поступить не в рамках уже обещанной военной помощи.При этом некоторые представители Конгресса США просят от административно-бюджетного управления Белого дома предоставить полную отчетность по тому, сколько страна уже потратила денег на Украину.
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украина, владимир зеленский, новости, собаки, мир
Украина, Владимир Зеленский, Новости, собаки, мир

"Не понимаю людей": Зеленский предложил доверить управление миром собакам

08:10 09.11.2023 (обновлено: 11:58 09.11.2023)
 
© AP / Andreea Alexandru
- РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP / Andreea Alexandru
Читать в
Если бы миром правили собаки, в нем не было бы войн. Таким мнением поделился 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский, передает Reuters
"Иногда я смотрю на войну на Ближнем Востоке, на военные действия на Украине и думаю, что было бы лучше, если этой планетой правили собаки. Иногда я действительно не понимаю людей", — сказал Зеленский.
После этих слов журналисты рассмеялись.
На фоне конфликта на Ближнем Востоке глава Украины не хочет, чтобы его страна осталась без западной помощи. 5 ноября Зеленский попросил, чтобы США и страны Европы дали Киеву вооружение в аренду для защиты энергообъектов. Причем средства ПВО должны поступить не в рамках уже обещанной военной помощи.
При этом некоторые представители Конгресса США просят от административно-бюджетного управления Белого дома предоставить полную отчетность по тому, сколько страна уже потратила денег на Украину.
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