"Не понимаю людей": Зеленский предложил доверить управление миром собакам
08:10 09.11.2023 (обновлено: 11:58 09.11.2023)
© AP / Andreea Alexandru
© AP / Andreea Alexandru
Если бы миром правили собаки, в нем не было бы войн. Таким мнением поделился 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский, передает Reuters
"Иногда я смотрю на войну на Ближнем Востоке, на военные действия на Украине и думаю, что было бы лучше, если этой планетой правили собаки. Иногда я действительно не понимаю людей", — сказал Зеленский.
После этих слов журналисты рассмеялись.
На фоне конфликта на Ближнем Востоке глава Украины не хочет, чтобы его страна осталась без западной помощи. 5 ноября Зеленский попросил, чтобы США и страны Европы дали Киеву вооружение в аренду для защиты энергообъектов. Причем средства ПВО должны поступить не в рамках уже обещанной военной помощи.
При этом некоторые представители Конгресса США просят от административно-бюджетного управления Белого дома предоставить полную отчетность по тому, сколько страна уже потратила денег на Украину.
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