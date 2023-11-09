https://ukraina.ru/20231109/1050881134.html

"Не понимаю людей": Зеленский предложил доверить управление миром собакам

"Не понимаю людей": Зеленский предложил доверить управление миром собакам - 09.11.2023 Украина.ру

"Не понимаю людей": Зеленский предложил доверить управление миром собакам

Если бы миром правили собаки, в нем не было бы войн. Таким мнением поделился 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский, передает Reuters

2023-11-09T08:10

2023-11-09T08:10

2023-11-09T11:58

украина

владимир зеленский

новости

собаки

мир

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"Иногда я смотрю на войну на Ближнем Востоке, на военные действия на Украине и думаю, что было бы лучше, если этой планетой правили собаки. Иногда я действительно не понимаю людей", — сказал Зеленский.После этих слов журналисты рассмеялись.На фоне конфликта на Ближнем Востоке глава Украины не хочет, чтобы его страна осталась без западной помощи. 5 ноября Зеленский попросил, чтобы США и страны Европы дали Киеву вооружение в аренду для защиты энергообъектов. Причем средства ПВО должны поступить не в рамках уже обещанной военной помощи.При этом некоторые представители Конгресса США просят от административно-бюджетного управления Белого дома предоставить полную отчетность по тому, сколько страна уже потратила денег на Украину.

https://ukraina.ru/20231109/1050855933.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, владимир зеленский, новости, собаки, мир