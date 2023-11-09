https://ukraina.ru/20231109/1050875965.html

Херсонский фронт. Почему ВСУ удается создавать свои плацдармы на левом берегу Днепра

Херсонский фронт. Почему ВСУ удается создавать свои плацдармы на левом берегу Днепра - 09.11.2023 Украина.ру

Херсонский фронт. Почему ВСУ удается создавать свои плацдармы на левом берегу Днепра

ВСУ создали небольшой плацдарм на левом берегу Днепра в районе села Крынки, находящегося между Казачьими Лагерями и Новой Каховкой. Пока российской армии не удается ликвидировать этот плацдарм

2023-11-09T13:44

2023-11-09T13:44

2023-11-09T16:23

эксклюзив

сво

спецоперация

херсонское направление

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Это уже не первая попытка создания силами ВСУ таких плацдармов. Почему ВСУ удается десантировать через Днепр свои подразделения и создавать там небольшие плацдармы?Есть несколько причин. Первый — природно-географический. Российские линии обороны на левом берегу Днепра строились с учетом полноводности Днепра и большой ширины его русла, что являлось серьезным препятствием для переправы штурмовых подразделений ВСУ через реку.Однако после того как в этом году была взорвана дамба Каховской ГЭС, Днепр в своем нижнем течении стал мелеть, а береговая линия «ушла» вперед от российских передовых позиций. Расстояние между левым и правым берегами местами составляет до 1 километра. Поэтому ВСУ стало легче переправляться на левый берег, а российским передовым подразделениям — труднее контролировать побережье.Второе — подготовка личного состава. Штурмовые мероприятия у ВСУ проводят Силы специальных операций, а им с российской стороны противостоят морская пехота, добровольческие подразделения и мобилизованные.«Это большая разница. Украинские ССО годами тренируют и оттачивают свои навыки и улучшают свою квалификацию, постоянно сдавая "экзамены" на те или иные береты — оливковые и так далее. Наши морпехи тоже молодцы. Но если тех и других сравнить, то первые — это олимпийская сборная, а наши — городские чемпионы. У ССО серьезный отбор. Бойцы годами там тренируют выносливость, владеют любым оружием, у них отличная меткость при стрельбе — из 10 выстрелов по мишени ни одного выстрела в молоко, они на высоком уровне владеют навыками рукопашного боя. Плюс ко всему этому — отличная экипировка.Тактика у них такая: малыми группами — отделение в 10–13 бойцов — они с правого берега сначала переправляются на острова, а ночью скрытно переправляются на левый берег. Прячутся в камышах, под деревьями и так далее. Очень хорошо маскируются.В случае успеха к ним присоединяются другие группы ССО. Когда их накапливается достаточное количество, они берут какой-нибудь небольшой населенный пункт типа Крынок, а потом командование ВСУ к ним с правого берега переправляет обычную пехоту и пытается расширить захваченный плацдарм.Наибольшее количество бойцов ВСУ в районе Крынок составляло порядка 300 человек. Сейчас — после работы нашей арты — где-то 250», — рассказал изданию Украина.ру один из командиров добровольческого подразделения, с весны воюющего не Херсонском фронте.Третий фактор — натовская артиллерия, которая стоит на вооружении ВСУ. Она дальнобойнее, чем российская. Из-за этого украинцы могут организовать, с одной стороны, «зонтик» вокруг плацдарма со своими бойцами, не давая российским подразделениям и тяжелой технике подойти к их позициям, а с другой, это не дает возможность российской артиллерии добить до украинской.Но в то же время фактор артиллерии не дает ВСУ расширить захваченный плацдарм. Как только украинцы хотят продвинуться вперед, остаются без прикрытия своей артиллерии, которая уже не может добивать по российским подразделениям и артиллерии. Поэтому украинцы становятся легкой мишенью как для российской тяжелой техники, так и для артиллерии.Ситуацию для ВСУ могло бы спасти переправка тяжелой техники через Днепр, но без понтонной переправы это сделать невозможно сделать. Как только это будет сделано, переправа сразу же будет разнесена российской авиацией.Даже если украинская техника и переброшена на левый берег, она буквально сразу становится первейшей целью для дронов-камикадзе и «ланцетов». Так, на днях было сожжено два украинских БТР, которые украинское командование смогло переправить через Днепр в помощь своим в районе Крынок.Четвертый фактор — просчеты прежнего командования группировки «Днепр», которая обороняет левый берег. В конце октября произошла смена командования: вместо генерал-полковника Олега Макаревича теперь командует генерал-полковник Михаил Теплинский, в подчинении которого находятся десантные войска РФ.Теплинского, уроженца Донецкой области, в войсках уважают за умение навести дисциплину, наладить снабжение вверенных ему войск и воевать по уму, руководствуясь здравым смыслом.Чего добиваются ВСУ?По мнению собеседников издания Украина.ру, вряд ли сейчас речь идет о полноценной наступательной операции по захвату Таврии и Крыма. ВСУ преследуют две задачи. Первая — ослабить давление на Авдеевку и на Времевском выступе, добившись переброски российских резервов с этих фронтов на херсонский фронт. Вторая — дальнейшее прощупывание российской обороны и отработка тактики десантирования через большое водное препятствие.

https://ukraina.ru/20231107/1050825083.html

https://ukraina.ru/20231102/1050711370.html

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2023

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, херсонское направление