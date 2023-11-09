https://ukraina.ru/20231109/1050861293.html

Мощи преткновения. Зачем Украина собралась вскрыть гробницы Киево-Печерской Лавры

Мощи преткновения. Зачем Украина собралась вскрыть гробницы Киево-Печерской Лавры - 09.11.2023 Украина.ру

Мощи преткновения. Зачем Украина собралась вскрыть гробницы Киево-Печерской Лавры

Планы украинского Минкульта вскрыть мощи, хранящиеся в Киево-Печерской Лавре, и проверить их на подлинность вызвали острый конфликт. Верующие считают, что это очередной акт репрессий против УПЦ, государство и праворадикальные активисты связывают экспертизу с необходимостью удовлетворить запрос общества и разоблачить вранье "московских попов"

2023-11-09T05:22

2023-11-09T05:22

2023-11-09T05:22

украина

церковь

упц

пцу

киево-печерская лавра

мощи

репрессии

эксклюзив

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Украинский Минкульт планирует организовать экспертизу подлинности мощей в Киево-Печерской Лавре."Со стороны общества звучат подозрения, что какая-то часть святынь была либо подменена, либо похищена, — заявил гендиректор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко. — Чтобы дать ответ на этот вопрос и закрыть его, Министерство культуры вместе со специалистами разных отраслей проведет экспертизу, проверит эти святыни на подлинность. Мы хотим, чтобы потом не было против нас никаких обвинений, что мы храним не те святыни или что святыни украдены".О ревизии еще в марте говорил экс-глава Минкульта Александр Ткаченко. Бытует такая позиция, что юридические основания для вскрытия мощей сомнительны, поскольку церковь отделена от государства, конституция утверждает свободу совести, соответственно государству должно быть без разницы, подлинные мощи или неподлинные. Но эта позиция более сомнительна, чем указанные юридические основания. Киево-Печерская лавра принадлежит государству и мощи являются музейными экспонатами, которыми до недавнего времени монахи пользовались в религиозных целях на правах аренды. Так что в экспертизе самой по себе, без учета историко-политических обстоятельств, ничего особенного нет и чисто с исследовательской точки зрения вполне интересно узнать, а что там на самом деле лежит.Но историко-политические обстоятельства выводят эту ситуацию из сугубо научного ракурса. Об этом говорит и сам Остапенко:В контексте последних событий, заявление Остапенко нужно читать как поиск дополнительных основания для запрета УПЦ — в данном случае религиозных оснований (если мощи не подлинны, значит "московские попы" вам врут, слушайте лучше наших "национальных" — из ПЦУ).В самой УПЦ, как обычно вместо того, чтобы говорить о преследовании фашистским режимом на почве ненависти, дуют в ветхую, давно рассохшуюся от старости и некачественного материала, дуду сравнения нынешнего украинского режима с советской властью. Ну как же, большевики вскрывали мощи и эти вскрывают, у Сталина были усы и у Гитлера были — все же понятно. Почему при этом киевские власти маниакально запрещают и уничтожают все, что связано с советской исторической памятью, не важно. Главное — усы.Вера или суеверияАнтицерковные действия советской власти в годы гражданской войны не являлись антирелигиозными, а были связаны лишь с политической позицией церкви, которая, по большей части, поддержала контрреволюцию. Что касается конкретно вскрытия мощей, в циркуляре Комиссариата внутренних дел от 28 февраля 1919 года прямо сказано, что "разоблачение векового обмана не является поруганием свободы совести и не противоречит ни одному из законов Советской Республики. Наоборот, именно злостные и сознательные обманщики трудящихся должны быть привлечены к строгой и сугубой ответственности". Речь шла о том, что некоторые служители культа обманом выманивают у верующих деньги, об уголовно наказуемом мошенничестве.Мошенничество, по всей видимости впервые было вскрыто осенью 1918 года в Александро-Свирском монастыре, где в раке святого Александра Свирского вместо мощей нашли куклу. Монахи, конечно, в своей жалобе заявили, что куклу подложили специально, но даже они признали, что мощи не были нетленными, а в раке лежал "самый обыкновенный скелет".На самом деле, представление о том, что мощи обязательно должны быть нетленными столь же нелепы для православия, как и представления об особо чудотворном действии той или иной иконы, особенно древней и особенно той, к которой прикасался какой-нибудь святой. Это магические атавизмы, т.н. народное православие, то есть чистое суеверие.Еще в конце XIX в. церковный историк Евгений Голубинский убедительно показал, что в древности христиане почитали как тленные, так и нетленные останки подвижников, а кости и мощи в Древней Руси считались синонимами. Но церковных ученых верующие в основном не читают (в конце XIX века это оправдывается тем, что вообще мало кто умел читать, но чем оправдывается сегодня, трудно сказать) поэтому в вульгарном представлении о святости так до сих пор и остался миф о нетленных мощах.Церковные иерархи, естественно, все это понимают, поэтому экспертизу мощей неоднократно проводили задолго для всяких большевиков. Например, "Духовный регламент" при Петре после таких экспертиз запретил почитать неверифицируемые мощи, безымянных святых и даже камни (да, такие суеверия тоже были распространены среди тех, кто искренне считал себя православными христианами). До революции был случай, когда Синод, несмотря на просьбы местных жителей, запретил перенос мощей Стефана Пермского из Москвы в Пермь — мощей в привычном смысле в месте погребения не нашли, там лежали разрозненные кости, идентифицировать которые никто не смог.Вскрытия гробниц, которые начались после революции, при патриархе Тихоне, и проводились при участии священников с фото, а иногда и кинофиксацией, показали, что часто под видом нетленных мощей хранились разрозненные кости, полусгнившие скелеты, восковые куклы, тряпки, вата, гвозди, сапоги, даже женские чулки. Патриарх был шокирован находками, пожалуй, больше светских властей, которые ожидали найти что-то подобное. Он разослал по епархиям указ "Об устранении поводов к глумлению и соблазну в отношении св. мощей" с требованием убрать из гробниц весь мусор.Но штука в том, что ничего не помогло. Среди верующих в "народное православие", а это абсолютное большинство, стали распространяться конспирологические легенды о том, что им показывают поддельные мощи, а настоящие специально прячут. Уже в 1918 году многие советские руководители обсуждали эффективность кампании по вскрытию гробниц в русле того, что в среде малограмотных верующих это лишь возбудило религиозный фанатизм, а в среде верующих интеллигентных привело к тотальному нигилизму и уходу в себя из серии "духовенство нам врало, что мощи нетленны, а большевики надругались над костями святых".Примерно такую позицию сегодня можно наблюдать и в среде украинских православных. Кто попроще, становится религиозным фанатиком, продуцирующим разнообразные конспирологические теории о бандеровско-большевистских сатанистах. Кто посложнее душевно страдает и не может найти для себя ответ на вопрос — в какую церковь идти, если в "российскую" не позволяют политические убеждения, а в раскольничью — религиозные нормы.Народ не поверит, а интеллигенция не верит и такСравнение нынешних украинских властей с большевиками на том основании, что и те, и другие проводят экспертизы мощей, не просто ложно (это бы еще полбеды) — оно мешает верующим понять, с чем они реально столкнулись. Большевики вскрывали мощи с целью развенчать религиозные мифы, которые мешали внедрению в обществе научного мировоззрения, без которого строить общество будущего было весьма проблематично.У украинских властей цели принципиально иные. Они не ведут кампании против религии за науку, они ведут кампанию против конкретной религиозной организации, в которой видят потенциальную возможность влияния России. Хотя УПЦ – организация в целом абсолютно лояльная украинским властям (если бы не томос и не создание ПЦУ, еще неизвестно, критиковала бы УПЦ киевский режим вообще, поскольку в декоммунизации она его вполне поддерживает), в ее рядах все же много людей со, скажем так, широкими взглядами, а это потенциально опасно.Итак, речь не о борьбе с религией, религию нынешний режим на Украине вполне умело использует для достижения своих политических целей. Речь исключительно об общественной легитимации запрета УПЦ, которая в первом чтении Верховной Радой уже запрещена.Историк-нумизмат Алексей Орешников в первые годы советской власти задавался вопросом о смысле вскрытия мощей.Простой народ, находящийся в плену суеверий и мало что понимающий в религии, к которой себя относит, не убедился. Не убедится он и сейчас. Но еще раз повторим, задачи украинских властей принципиально отличаются от задач большевиков. Им никого ни в чем не нужно убеждать. Им нужно только поддержать уже нормализованное ультранационалистической пропагандой представление об УПЦ как об организации, связанной с Россией (то есть вражеской), и как об организации, которой нельзя верить (говорят, что мощи нетленны, а там одни гнилые кости, а может и просто какой-то мусор). Если УПЦ такова, нацифицированное большинство с удовольствием примет ее запрет, а любая критика со стороны международных организаций упрется в простой факт жизни — так захотел народ.И если вдруг окажется, что в пещерах Лавры действительно хранятся нетленный мощи, это ничего не изменит. Государство обязательно найдет другой аргумент, потому что поставило перед собой цель найти.

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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украина, церковь, упц, пцу, киево-печерская лавра, мощи, репрессии, эксклюзив