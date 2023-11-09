https://ukraina.ru/20231109/1050855578.html

Команда молодости нашей. Ко дню рождения Александры Пахмутовой

Команда молодости нашей. Ко дню рождения Александры Пахмутовой - 09.11.2023 Украина.ру

Команда молодости нашей. Ко дню рождения Александры Пахмутовой

В четверг, 9 ноября, Александре Пахмутовой исполняется 94 года. Она одна из любимых и известнейших композиторов СССР и всего русского пространства

2023-11-09T00:15

2023-11-09T00:15

2023-11-09T00:15

культура

эксклюзив

александра пахмутова

донбасс

луганск

культура

владимир путин

крым

ссср

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При этом в судьбе Александры Николаевны, длинной и бесконечно творческой, – множество небольших камерных эпизодов, которые отлично говорят о роли, которую эта наша выдающаяся современница играла в жизни русского народа и русской культуры.Луганск всех опередилНародная артистка СССР, Герой Социалистического Труда СССР, лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии РФ и премии Ленинского комсомола, автор более четырехсот песен, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка.Ныне это часть Волгограда. Но мало кто знает, что родной город присвоил великой землячке звание почетного гражданина только лишь в 1993 году. К тому времени композитор уже 22 года была почетным гражданином Луганска.В этом нет ничего удивительного.В 60−70-х годах вовсю шло строительство культурного слоя Донбасса. Быстрыми темпами возводились в промышленном регионе театры, дворцы культуры, концертные залы, спортивные сооружения, библиотеки, научно-исследовательские и учебные институты.Филармонии, консерватории, оперные театры Донецка и Луганска завлекали к себе молодых и перспективных актеров и певцов.Власти областных центров и самих областей донецкого края добивались права проведения у себя престижных тогда всесоюзных песенных мероприятий. Одним из них был популярный международный конкурс патриотической песни под эгидой ЦК ВЛКСМ "Красная гвоздика".Пахмутова более двадцати лет была бессменным председателем его жюри.Первая "Красная гвоздика" прошла в 1967 году в Сочи. Затем конкурс принимали многие города СССР: Днепропетровск, Киев, Новосибирск, Ленинград. В начале семидесятых пришел он в Луганск.Это было время, пожалуй, наибольшего влияния властей на культуру. В положительном смысле. Амбициозный "хозяин" области, первый секретарь обкома КПСС Владимир Шевченко хотел, чтобы у него в городе все было самое лучшее.Законно и не очень он, например, сделал так, чтобы местная футбольная команда "Заря" стала чемпионом СССР. Это был первый случай, когда золото всесоюзного первенства досталось нестоличной команде.Его же усилиями исполком Луганского (тогда Ворошиловградского) городского совета вынес решение о присвоении звания почетного гражданина Александре Пахмутовой.Ее слава к тому времени была уже столь всеобъемлющей, что повторить инициативу ворошиловградцев мог бы любой населенный пункт страны. Так, автор "400 симфоний", как назвал ее когда-то композитор Владимир Дашкевич ("Бумбараш", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Царская охота"), получила свое первое почетное гражданство.Пахмутова: Донбасс — Киев — ДонбассВ Донбасс творческие дороги последний раз привели Александру Николаевну, а также ее мужа и соавтора почти всех песен Николая Добронравова в 2002 году, когда знаменитого композитора пригласили быть председателем жюри конкурса молодых дарований "Отчий дом".Тогда же выяснилось, что в город миллиона роз семейно-творческий дуэт приехал впервые. Что в целом довольно странно выглядит. Ведь и Иосиф Кобзон, приятельствовавший с Пахмутовой, неоднократно мог зазвать ее и Добронравова на свою малую родину, и их близкий друг, великий русский голос Юрий Гуляев, который проработал шесть лет в Донецком оперном театре в 1955−1961 годах, для которого остался навсегда своим человеком.Зато по понятным причинам авторы любимых песен советских людей часто бывали в Киеве.Александра Николаевна до сих пор с теплом вспоминает бывшего первого секретаря ЦК ЛКСМУ Юрия Ельченко, с которым дружили семьями.Именно Ельченко придумал по приезду первого космонавта планеты Юрия Гагарина в Киев на съезд украинского комсомола начать мероприятие с торжественного шествия делегатов по Крещатику с Гагариным во главе.Юрию Алексеевичу Пахмутова посвятила цикл песен "Созвездие Гагарина", который исполнял Юрий Гуляев.Она там же, в Киеве, познакомила-подружила двух Юриев, "двух моих любимых Юрок", как говорила сама Пахмутова. Оба Юрия были людьми честными и обладали двумя самыми открытыми и обаятельными улыбками в Союзе.В пору порошенковской Украины скандально известный сайт "Миротворец" занес Пахмутову и Добронравова в черный список врагов. Причиной стали тихие и честные слова Пахмутовой, в 2014 году обращенные к Владимиру Путину: "Спасибо за Крым".И, наверное, горько ей, что сын того Ельченко, украинский дипломат Владимир Ельченко, стал одним из принципиальнейших врагов России.В одном из интервью Александра Пахмутова вспоминала, как в благословенной молодости на том самом съезде в Киеве она помогала Гагарину готовить автографы для областных и городских комсомольских организаций Харькова, Одессы, Херсона, Днепропетровска, Полтавы, Ужгорода и других.Ведь каждая делегация подходила к первому космонавту с просьбой что-то подписать.А на торжественном обеде каждая область звала Гагарина за свой столик. Он отказывался — ну невозможно со всеми даже пригубить спиртного, сопьешься. Но когда подошли комсомольцы Донецка, развел руками: "Донбассу я отказать не могу".Это не просто музыкаКогда-то давно, в советские еще времена, один из музыкальных критиков, рассуждая о феномене всепроникающей искренности песен Пахмутовой и Добронравова, говорил о том, что она в свое время правильно выбрала между исполнительской и композиторской карьерой в пользу последней. И это верно не только в музыкальном плане.Ее известность, сделавшись всеобъемлющей, толкнула ее и к общественной деятельности. И не только, конечно, в казенном смысле — входить в комиссии, заседать в президиумах (хотя и этого хватало). Но Пахмутова многие десятилетия неформально общалась с подростками, молодёжью, была педагогом и наставником.Ее природная доброта часто мешала ей на этом пути, но и помогала.Молодые люди обостренно чувствуют фальшь, неискренность, а в песнях и словах Пахмутовой этого нет и близко. Она проста и открыта, она трудолюбива и серьезна, она человек с потрясающим чувством юмора.Посмотрите любое ее интервью — не оторваться, не отделаться от ощущения, что сама воплощенная мудрость говорит с тобой доступными, лишенными и налета зауми словами. В этом и кроется сила и глубина ее песен. Их поет весь мир уже шесть десятков лет и будет петь еще очень долго.Старинная мудрость гласит: "Складывающий песни народа во всем равен тому, кто пишет его законы". Композитор Александра Пахмутова в таком случае написала сотни законов жизни своего народа. И один из них непреложен в любой ситуации — необходимо всегда оставаться собой и жить интересами людей.Это, по Пахмутовой, и право, и обязанность человека.

https://ukraina.ru/20230106/1038487500.html

https://ukraina.ru/20230206/1043193670.html

https://ukraina.ru/20230102/1042300134.html

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Олег Измайлов

Олег Измайлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Измайлов

эксклюзив, александра пахмутова, донбасс, луганск, культура, владимир путин, крым, ссср