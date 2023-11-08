Небензя назвал украинский обстрел Донецка нарушением международного права - 08.11.2023 Украина.ру
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Небензя назвал украинский обстрел Донецка нарушением международного права
Небензя назвал украинский обстрел Донецка нарушением международного права - 08.11.2023 Украина.ру
Небензя назвал украинский обстрел Донецка нарушением международного права
Представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал украинский обстрел Донецка 7 октября нарушением международного права. На срочном заседании Совбеза, он рассказал о террористической атаке боевиков ВСУ на столицу ДНР
2023-11-08T23:41
2023-11-08T23:43
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Небензя продемонстрировал фотоснимки с места обстрела, который унёс жизни шести мирных жителей. Отметил постпред и тактику нанесения двойных ударов при которых жертвами становятся спасатели, медики, полиция и журналисты. Учитывая тот факт, что большая часть подобных ударов наносится дальнобойным высокоточным западным оружием, командование ВСУ точно знало, куда именно наносятся удары, подчеркнул российский представитель. Напомним, накануне в результате удара ВСУ по центру Донецка погибли шесть мирных жителей, ещё 11 получили ранения. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за массированного атаки на Донецк.
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новости, украина, россия, оон, небензя, обстрелы, сво, всу, донецкая народная республика, донецк
Новости, Украина, Россия, ООН, Небензя, обстрелы, СВО, ВСУ, Донецкая Народная Республика, Донецк

Небензя назвал украинский обстрел Донецка нарушением международного права

23:41 08.11.2023 (обновлено: 23:43 08.11.2023)
 
© AP / John Minchillo
- РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP / John Minchillo
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Представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал украинский обстрел Донецка 7 октября нарушением международного права. На срочном заседании Совбеза, он рассказал о террористической атаке боевиков ВСУ на столицу ДНР

"Киевский режим трижды в течение дня атаковал гражданские объекты в центре города, выпустив ракеты из РСЗО "HIMARS" и РСЗО "Ураган". Помимо жилых домов, под удары попали здание Управления труда и социальной защиты населения и маршрутное такси", – сказал простпред.

Небензя продемонстрировал фотоснимки с места обстрела, который унёс жизни шести мирных жителей. Отметил постпред и тактику нанесения двойных ударов при которых жертвами становятся спасатели, медики, полиция и журналисты.
"Террористическая практика нанесения повторных ударов по одному и тому же месту прочно закрепилась в арсенале ВСУ. Прекрасно зная, что на места нанесения огневого удара вскоре прибывают сотрудники оперативных служб (спасатели, медики, полиция), а также журналисты, ВСУ наносят повторные удары во время их работы, мешая эвакуировать раненых и погибших, а также не позволяя сотрудникам МЧС полноценно приступить к ликвидации последствий обстрелов", – сказал Небензя.
Учитывая тот факт, что большая часть подобных ударов наносится дальнобойным высокоточным западным оружием, командование ВСУ точно знало, куда именно наносятся удары, подчеркнул российский представитель.
Напомним, накануне в результате удара ВСУ по центру Донецка погибли шесть мирных жителей, ещё 11 получили ранения. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за массированного атаки на Донецк.
 
НовостиУкраинаРоссияООННебензяобстрелыСВОВСУДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
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