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Небензя назвал украинский обстрел Донецка нарушением международного права

Небензя назвал украинский обстрел Донецка нарушением международного права - 08.11.2023 Украина.ру

Небензя назвал украинский обстрел Донецка нарушением международного права

Представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал украинский обстрел Донецка 7 октября нарушением международного права. На срочном заседании Совбеза, он рассказал о террористической атаке боевиков ВСУ на столицу ДНР

2023-11-08T23:41

2023-11-08T23:41

2023-11-08T23:43

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Небензя продемонстрировал фотоснимки с места обстрела, который унёс жизни шести мирных жителей. Отметил постпред и тактику нанесения двойных ударов при которых жертвами становятся спасатели, медики, полиция и журналисты. Учитывая тот факт, что большая часть подобных ударов наносится дальнобойным высокоточным западным оружием, командование ВСУ точно знало, куда именно наносятся удары, подчеркнул российский представитель. Напомним, накануне в результате удара ВСУ по центру Донецка погибли шесть мирных жителей, ещё 11 получили ранения. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за массированного атаки на Донецк.

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новости, украина, россия, оон, небензя, обстрелы, сво, всу, донецкая народная республика, донецк