https://ukraina.ru/20231108/1050873731.html

В горах Абхазии ищут вооруженных людей

В горах Абхазии ищут вооруженных людей - 08.11.2023 Украина.ру

В горах Абхазии ищут вооруженных людей

Силовые структуры Абхазии ищут вооруженных автоматами людей в горах республики. Все они в чёрной форме, масках, хорошо экипированы, сообщает телеграм-канал 360tv

2023-11-08T23:17

2023-11-08T23:17

2023-11-08T23:17

новости

абхазия

мвд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050873605_0:291:3122:2047_1920x0_80_0_0_ac7df46d2f461e5cf45d4f8649ca3eb4.jpg

Вооружённых людей видели охотники у села Азанта в Гулрыпшском районе. Глава МВД добавил, что силовые структуры республики задействованы в поиске вооруженной группы. По его словам, под усиленную охрану взяты все подступы к городу Сухум.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, абхазия, мвд