В горах Абхазии ищут вооруженных людей
Силовые структуры Абхазии ищут вооруженных автоматами людей в горах республики. Все они в чёрной форме, масках, хорошо экипированы, сообщает телеграм-канал 360tv
Вооружённых людей видели охотники у села Азанта в Гулрыпшском районе.
"Местные охотники увидели семерых вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков. Они были вооружены иностранным оружием, предположительно, автоматами М-4, в чёрной форме, в масках, касках, хорошо экипированы", – сообщил РИА Новости министр внутренних дел Роберт Киут.
Глава МВД добавил, что силовые структуры республики задействованы в поиске вооруженной группы. По его словам, под усиленную охрану взяты все подступы к городу Сухум.