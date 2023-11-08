В горах Абхазии ищут вооруженных людей - 08.11.2023 Украина.ру
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В горах Абхазии ищут вооруженных людей
В горах Абхазии ищут вооруженных людей - 08.11.2023 Украина.ру
В горах Абхазии ищут вооруженных людей
Силовые структуры Абхазии ищут вооруженных автоматами людей в горах республики. Все они в чёрной форме, масках, хорошо экипированы, сообщает телеграм-канал 360tv
2023-11-08T23:17
2023-11-08T23:17
новости
абхазия
мвд
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Вооружённых людей видели охотники у села Азанта в&nbsp;Гулрыпшском районе. Глава МВД добавил, что силовые структуры республики задействованы в поиске вооруженной группы. По его словам, под усиленную охрану взяты все подступы к городу Сухум.
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новости, абхазия, мвд
Новости, Абхазия, МВД

В горах Абхазии ищут вооруженных людей

23:17 08.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк.
. - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Силовые структуры Абхазии ищут вооруженных автоматами людей в горах республики. Все они в чёрной форме, масках, хорошо экипированы, сообщает телеграм-канал 360tv
Вооружённых людей видели охотники у села Азанта в Гулрыпшском районе.

"Местные охотники увидели семерых вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков. Они были вооружены иностранным оружием, предположительно, автоматами М-4, в чёрной форме, в масках, касках, хорошо экипированы", – сообщил РИА Новости министр внутренних дел Роберт Киут.

Глава МВД добавил, что силовые структуры республики задействованы в поиске вооруженной группы. По его словам, под усиленную охрану взяты все подступы к городу Сухум.
 
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