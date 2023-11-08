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США заявили намерение "задушить" российский проект Arctic LNG 2

США заявили намерение "задушить" российский проект Arctic LNG 2 - 08.11.2023 Украина.ру

США заявили намерение "задушить" российский проект Arctic LNG 2

США ввели новые санкции против российской газовой отрасли и ставят своей целью уничтожить проекта Arctic LNG 2 ("Арктик СПГ 2"). Об этом 8 ноября заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.

2023-11-08T22:59

2023-11-08T22:59

2023-11-08T22:59

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"На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта "Арктик СПГ 2"... Наша цель - задушить его", - сказал представитель Госдепа США на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.Пайатт отметил "критичную важность" нанесения ущерба Российской Федерации. Пор его словам, над этим работают специалисты правительства США."Арктик СПГ 2" – проект российской компании "Новатэк", добывающей природный газ и производящей СПГ для экспорта не только в Евросоюз. В проекте на долю российской компании приходится около 60%, остальная часть – у компаний из Японии, Китая и других стран.

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новости, спг, российский газ, сжиженный природный газ, экспорт, антироссийские санкции, сша, вто, ес, вредитель, госдеп сша, международные отношения, международное право, международная политика, газовая война