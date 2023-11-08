США заявили намерение "задушить" российский проект Arctic LNG 2 - 08.11.2023 Украина.ру
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США заявили намерение "задушить" российский проект Arctic LNG 2
США заявили намерение "задушить" российский проект Arctic LNG 2 - 08.11.2023 Украина.ру
США заявили намерение "задушить" российский проект Arctic LNG 2
США ввели новые санкции против российской газовой отрасли и ставят своей целью уничтожить проекта Arctic LNG 2 ("Арктик СПГ 2"). Об этом 8 ноября заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.
2023-11-08T22:59
2023-11-08T22:59
новости
спг
российский газ
сжиженный природный газ
экспорт
антироссийские санкции
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"На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта "Арктик СПГ 2"... Наша цель - задушить его", - сказал представитель Госдепа США на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.Пайатт отметил "критичную важность" нанесения ущерба Российской Федерации. Пор его словам, над этим работают специалисты правительства США."Арктик СПГ 2" – проект российской компании "Новатэк", добывающей природный газ и производящей СПГ для экспорта не только в Евросоюз. В проекте на долю российской компании приходится около 60%, остальная часть – у компаний из Японии, Китая и других стран.
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новости, спг, российский газ, сжиженный природный газ, экспорт, антироссийские санкции, сша, вто, ес, вредитель, госдеп сша, международные отношения, международное право, международная политика, газовая война
Новости, СПГ, российский газ, сжиженный природный газ, экспорт, антироссийские санкции, США, ВТО, ЕС, вредитель, Госдеп США, международные отношения, международное право, Международная политика, газовая война

США заявили намерение "задушить" российский проект Arctic LNG 2

22:59 08.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПодписание меморандумов главами Total и НОВАТЭК в присутствии премьер-министра РФ Владимира Путина в Ново-Огарево
Подписание меморандумов главами Total и НОВАТЭК в присутствии премьер-министра РФ Владимира Путина в Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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США ввели новые санкции против российской газовой отрасли и ставят своей целью уничтожить проекта Arctic LNG 2 ("Арктик СПГ 2"). Об этом 8 ноября заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.
"На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта "Арктик СПГ 2"... Наша цель - задушить его", - сказал представитель Госдепа США на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.
Пайатт отметил "критичную важность" нанесения ущерба Российской Федерации. Пор его словам, над этим работают специалисты правительства США.
"Арктик СПГ 2" – проект российской компании "Новатэк", добывающей природный газ и производящей СПГ для экспорта не только в Евросоюз. В проекте на долю российской компании приходится около 60%, остальная часть – у компаний из Японии, Китая и других стран.
Танкер-газовоз Гранд Анива на территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ) - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
30 августа, 11:25
Импорт российского СПГ в страны ЕС увеличился на 40% после начала СВОТакие данные приводит международная неправительственная организация Global Witness, ссылаясь на результаты собственного исследования
 
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