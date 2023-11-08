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В Сумской области военный вручил повестку и получил по голове

В Сумской области военный вручил повестку и получил по голове - 08.11.2023 Украина.ру

В Сумской области военный вручил повестку и получил по голове

При попытке вручить повестку, сотрудник территориального центра комплектации был избит на одном из блокпостов в Сумской области. Не желающий мобилизоваться ударил военного головой в лицо и скрылся, информирует телеграм-канал национальной полиции Украины

2023-11-08T22:32

2023-11-08T22:32

2023-11-08T22:32

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По данным ведомства, нападавшим оказался 44-х летний водитель Opel Vivaro.Уточняется, что нападавшего нашли в Киеве, против него возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что Верховная рада поддержала законы о продлении на Украине военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток – до 14 февраля 2024 года.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мобилизация, уклонисты, сво, всу