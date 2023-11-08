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В Сумской области военный вручил повестку и получил по голове
В Сумской области военный вручил повестку и получил по голове - 08.11.2023 Украина.ру
В Сумской области военный вручил повестку и получил по голове
При попытке вручить повестку, сотрудник территориального центра комплектации был избит на одном из блокпостов в Сумской области. Не желающий мобилизоваться ударил военного головой в лицо и скрылся, информирует телеграм-канал национальной полиции Украины
2023-11-08T22:32
2023-11-08T22:32
2023-11-08T22:32
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По данным ведомства, нападавшим оказался 44-х летний водитель Opel Vivaro.Уточняется, что нападавшего нашли в Киеве, против него возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что Верховная рада поддержала законы о продлении на Украине военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток – до 14 февраля 2024 года.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мобилизация, уклонисты, сво, всу
Новости, Украина, мобилизация, уклонисты, СВО, ВСУ
В Сумской области военный вручил повестку и получил по голове
При попытке вручить повестку, сотрудник территориального центра комплектации был избит на одном из блокпостов в Сумской области. Не желающий мобилизоваться ударил военного головой в лицо и скрылся, информирует телеграм-канал национальной полиции Украины
По данным ведомства, нападавшим оказался 44-х летний водитель Opel Vivaro.
"В полицию города Глухов поступило сообщение о нападении на сотрудника территориального центра комплектования (прим. ред. – военкомата), который нёс службу на одном из блокпостов города. (...) После общения с водителем, работники военкомата предложили ему получить повестку, на что он ударил головой военного в лицо и скрылся с места", - говорится в видеосообщении, опубликованном правоохранителями.
Уточняется, что нападавшего нашли в Киеве, против него возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что Верховная рада поддержала законы о продлении на Украине военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток – до 14 февраля 2024 года.