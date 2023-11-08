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СБУ пресекла вывоз авиазапчастей через Приднестровье
СБУ пресекла вывоз авиазапчастей через Приднестровье - 08.11.2023 Украина.ру
СБУ пресекла вывоз авиазапчастей через Приднестровье
СБУ задержала троих предпринимателей, намеревавшихся вывезти через Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) оборудование для истребителей МиГ-29. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба украинской спецслужбы.
2023-11-08T22:31
2023-11-08T22:31
2023-11-08T22:31
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"В результате комплексных мероприятий в Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье задержан организатор нелегального трафика и два его сообщника. Злоумышленники пытались незаконно продать азиатским заказчикам партию запчастей к авиадвигателям почти на 2,5 млн грн. По имеющимся данным, соответствующие комплектующие ранее были украдены с промышленного гиганта Мотор Сич", - сказано в официальном сообщении.Контрабанду пресекла контрразведка СБУ. Среди изъятого значится также радиолокационный блок для истребителей МиГ-29, который используется для распознавания самолётов в режиме "свой-чужой" системой ПВО."Также в Одесской области сотрудники СБУ задержали "на горячем" одного из фигурантов, который хотел переправить авиапродукцию в одну из стран Восточной Азии через непризнанноео Приднестровьея. Чтобы тайно вывезти товар, делец спрятал его в технологических полостях собственного автомобиля. По данным следствия, организатором "схемы" оказался коммерсант из Харькова", - сообщила СБУ.Она отметила также большое количество изъятых авиазапчастей украинского производства при обысках у фигурантов. Спецслужба устанавливает других участников преступной деятельности, в том числе причастных к хищению авиапродукции с украинских заводов.
https://ukraina.ru/20231018/1050296857.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, криминал, сбу, контрабанда, приднестровье, пмр, авиация, мотор сич, азия
Новости, Новости Украины, криминал, СБУ, контрабанда, Приднестровье, ПМР, авиация, мотор сич, Азия
СБУ пресекла вывоз авиазапчастей через Приднестровье
СБУ задержала троих предпринимателей, намеревавшихся вывезти через Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) оборудование для истребителей МиГ-29. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба украинской спецслужбы.
"В результате комплексных мероприятий в Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье задержан организатор нелегального трафика и два его сообщника. Злоумышленники пытались незаконно продать азиатским заказчикам партию запчастей к авиадвигателям почти на 2,5 млн грн. По имеющимся данным, соответствующие комплектующие ранее были украдены с промышленного гиганта Мотор Сич", - сказано в официальном сообщении.
Контрабанду пресекла контрразведка СБУ. Среди изъятого значится также радиолокационный блок для истребителей МиГ-29, который используется для распознавания самолётов в режиме "свой-чужой" системой ПВО.
"Также в Одесской области сотрудники СБУ задержали "на горячем" одного из фигурантов, который хотел переправить авиапродукцию в одну из стран Восточной Азии через непризнанноео Приднестровьея. Чтобы тайно вывезти товар, делец спрятал его в технологических полостях собственного автомобиля. По данным следствия, организатором "схемы" оказался коммерсант из Харькова", - сообщила СБУ.
Она отметила также большое количество изъятых авиазапчастей украинского производства при обысках у фигурантов. Спецслужба устанавливает других участников преступной деятельности, в том числе причастных к хищению авиапродукции с украинских заводов.