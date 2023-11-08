СБУ пресекла вывоз авиазапчастей через Приднестровье - 08.11.2023 Украина.ру
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СБУ пресекла вывоз авиазапчастей через Приднестровье
СБУ пресекла вывоз авиазапчастей через Приднестровье - 08.11.2023 Украина.ру
СБУ пресекла вывоз авиазапчастей через Приднестровье
СБУ задержала троих предпринимателей, намеревавшихся вывезти через Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) оборудование для истребителей МиГ-29. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба украинской спецслужбы.
2023-11-08T22:31
2023-11-08T22:31
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"В результате комплексных мероприятий в Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье задержан организатор нелегального трафика и два его сообщника. Злоумышленники пытались незаконно продать азиатским заказчикам партию запчастей к авиадвигателям почти на 2,5 млн грн. По имеющимся данным, соответствующие комплектующие ранее были украдены с промышленного гиганта Мотор Сич", - сказано в официальном сообщении.Контрабанду пресекла контрразведка СБУ. Среди изъятого значится также радиолокационный блок для истребителей МиГ-29, который используется для распознавания самолётов в режиме "свой-чужой" системой ПВО."Также в Одесской области сотрудники СБУ задержали "на горячем" одного из фигурантов, который хотел переправить авиапродукцию в одну из стран Восточной Азии через непризнанноео Приднестровьея. Чтобы тайно вывезти товар, делец спрятал его в технологических полостях собственного автомобиля. По данным следствия, организатором "схемы" оказался коммерсант из Харькова", - сообщила СБУ.Она отметила также большое количество изъятых авиазапчастей украинского производства при обысках у фигурантов. Спецслужба устанавливает других участников преступной деятельности, в том числе причастных к хищению авиапродукции с украинских заводов.
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новости, новости украины, криминал, сбу, контрабанда, приднестровье, пмр, авиация, мотор сич, азия
Новости, Новости Украины, криминал, СБУ, контрабанда, Приднестровье, ПМР, авиация, мотор сич, Азия

СБУ пресекла вывоз авиазапчастей через Приднестровье

22:31 08.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / bomberpilot
- РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© commons.wikimedia.org / bomberpilot
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СБУ задержала троих предпринимателей, намеревавшихся вывезти через Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) оборудование для истребителей МиГ-29. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба украинской спецслужбы.
"В результате комплексных мероприятий в Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье задержан организатор нелегального трафика и два его сообщника. Злоумышленники пытались незаконно продать азиатским заказчикам партию запчастей к авиадвигателям почти на 2,5 млн грн. По имеющимся данным, соответствующие комплектующие ранее были украдены с промышленного гиганта Мотор Сич", - сказано в официальном сообщении.
Контрабанду пресекла контрразведка СБУ. Среди изъятого значится также радиолокационный блок для истребителей МиГ-29, который используется для распознавания самолётов в режиме "свой-чужой" системой ПВО.
"Также в Одесской области сотрудники СБУ задержали "на горячем" одного из фигурантов, который хотел переправить авиапродукцию в одну из стран Восточной Азии через непризнанноео Приднестровьея. Чтобы тайно вывезти товар, делец спрятал его в технологических полостях собственного автомобиля. По данным следствия, организатором "схемы" оказался коммерсант из Харькова", - сообщила СБУ.
Она отметила также большое количество изъятых авиазапчастей украинского производства при обысках у фигурантов. Спецслужба устанавливает других участников преступной деятельности, в том числе причастных к хищению авиапродукции с украинских заводов.
Мотор Сич - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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