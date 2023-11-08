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США израсходовали 96% выделенных на поддержку Украины средств

США израсходовали 96% выделенных на поддержку Украины средств - 08.11.2023 Украина.ру

США израсходовали 96% выделенных на поддержку Украины средств

С начала проведения Специальной военной операции, Соединённый Штаты Америки израсходовали 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины, в том числе поставки оружия. Об этом в среду, 8 ноября, сообщили в пресс-службе Белого дома

2023-11-08T22:08

2023-11-08T22:08

2023-11-08T22:08

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Ранее помощник главы USAID по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявил, что без новых поступлений, гуманитарная помощь Украине от США может прекратиться, потому как сегодня у американского правительства закончились средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Киева. До того, Пентагон, минфин и госсекретарь призвали конгресс США выделить $11,8 млрд Украине. По данным СМИ на сентябрь 2023 года, общая сумма помощи, которую США выделили Украине с начала Специальной военной операции России, превысила 100 миллиардов долларов.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, военная помощь, военная техника, сша, сво, спецоперация