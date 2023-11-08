https://ukraina.ru/20231108/1050872080.html
США израсходовали 96% выделенных на поддержку Украины средств
США израсходовали 96% выделенных на поддержку Украины средств - 08.11.2023 Украина.ру
США израсходовали 96% выделенных на поддержку Украины средств
С начала проведения Специальной военной операции, Соединённый Штаты Америки израсходовали 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины, в том числе поставки оружия. Об этом в среду, 8 ноября, сообщили в пресс-службе Белого дома
2023-11-08T22:08
2023-11-08T22:08
2023-11-08T22:08
новости
украина
военная помощь
военная техника
сша
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_f8e8f99b541b81e1cc1ad823fa2e71b4.jpg
Ранее помощник главы USAID по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявил, что без новых поступлений, гуманитарная помощь Украине от США может прекратиться, потому как сегодня у американского правительства закончились средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Киева. До того, Пентагон, минфин и госсекретарь призвали конгресс США выделить $11,8 млрд Украине. По данным СМИ на сентябрь 2023 года, общая сумма помощи, которую США выделили Украине с начала Специальной военной операции России, превысила 100 миллиардов долларов.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_0e3a0d6045a1fc7fce3ec7f6fdccd560.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, военная помощь, военная техника, сша, сво, спецоперация
Новости, Украина, военная помощь, военная техника, США, СВО, Спецоперация
США израсходовали 96% выделенных на поддержку Украины средств
С начала проведения Специальной военной операции, Соединённый Штаты Америки израсходовали 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины, в том числе поставки оружия. Об этом в среду, 8 ноября, сообщили в пресс-службе Белого дома
"Что касается оставшихся денег, то из общих средств, выделенных Украине с начала военных действий — это не только военная поддержка, но и экономическая, финансовая и гуманитарная помощь — мы израсходовали около 96%", — поделился координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Ранее помощник главы USAID по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявил, что без новых поступлений, гуманитарная помощь Украине от США может прекратиться, потому как сегодня у американского правительства закончились средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Киева.
До того, Пентагон, минфин и госсекретарь призвали конгресс США выделить $11,8 млрд Украине.
По данным СМИ на сентябрь 2023 года, общая сумма помощи, которую США выделили Украине с начала Специальной военной операции России, превысила 100 миллиардов долларов.