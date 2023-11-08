США израсходовали 96% выделенных на поддержку Украины средств - 08.11.2023 Украина.ру
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США израсходовали 96% выделенных на поддержку Украины средств
США израсходовали 96% выделенных на поддержку Украины средств - 08.11.2023 Украина.ру
США израсходовали 96% выделенных на поддержку Украины средств
С начала проведения Специальной военной операции, Соединённый Штаты Америки израсходовали 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины, в том числе поставки оружия. Об этом в среду, 8 ноября, сообщили в пресс-службе Белого дома
2023-11-08T22:08
2023-11-08T22:08
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украина
военная помощь
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сша
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спецоперация
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Ранее помощник главы USAID по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявил, что без новых поступлений, гуманитарная помощь Украине от США может прекратиться, потому как сегодня у американского правительства закончились средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Киева. До того, Пентагон, минфин и госсекретарь призвали конгресс США выделить $11,8 млрд Украине. По данным СМИ на сентябрь 2023 года, общая сумма помощи, которую США выделили Украине с начала Специальной военной операции России, превысила 100 миллиардов долларов.
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новости, украина, военная помощь, военная техника, сша, сво, спецоперация
Новости, Украина, военная помощь, военная техника, США, СВО, Спецоперация

США израсходовали 96% выделенных на поддержку Украины средств

22:08 08.11.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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С начала проведения Специальной военной операции, Соединённый Штаты Америки израсходовали 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины, в том числе поставки оружия. Об этом в среду, 8 ноября, сообщили в пресс-службе Белого дома
"Что касается оставшихся денег, то из общих средств, выделенных Украине с начала военных действий — это не только военная поддержка, но и экономическая, финансовая и гуманитарная помощь — мы израсходовали около 96%", — поделился координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Ранее помощник главы USAID по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявил, что без новых поступлений, гуманитарная помощь Украине от США может прекратиться, потому как сегодня у американского правительства закончились средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Киева.
До того, Пентагон, минфин и госсекретарь призвали конгресс США выделить $11,8 млрд Украине.
По данным СМИ на сентябрь 2023 года, общая сумма помощи, которую США выделили Украине с начала Специальной военной операции России, превысила 100 миллиардов долларов.
 
НовостиУкраинавоенная помощьвоенная техникаСШАСВОСпецоперация
 
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