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ВКС России нанесли удар по сухогрузу в Одессе

ВКС России нанесли удар по сухогрузу в Одессе - 08.11.2023 Украина.ру

ВКС России нанесли удар по сухогрузу в Одессе

Российские военные вечером, 8 ноября, попали ракетой в судно под флагом Либерии во время захода корабля в порт в Одесской области. Об этом сообщает украинское оперативное командование "Юг"

2023-11-08T21:58

2023-11-08T21:58

2023-11-08T21:58

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Как отметил военный обозреватель Сергей Колясников, российская армия уничтожила очередную "крысу". По данным украинской стороны, в результате удара ранения получили трое членов экипажа и работник порта. Лоцман погиб. Напомним, Россия приостановила участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе, когда украинские беспилотники атаковали стоявшие на рейде корабли Черноморского флота и гражданские суда. Выяснилось, что Украина использует "зерновой коридор" в военных целях.В июле министерство обороны России объявило потенциальными военными целями все суда, идущие в украинские порты. Все они рассматриваются в качестве потенциальных перевозчиков военных грузов и считаются вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, одесса, порт, сво, всу