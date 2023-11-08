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ВКС России нанесли удар по сухогрузу в Одессе
ВКС России нанесли удар по сухогрузу в Одессе - 08.11.2023 Украина.ру
ВКС России нанесли удар по сухогрузу в Одессе
Российские военные вечером, 8 ноября, попали ракетой в судно под флагом Либерии во время захода корабля в порт в Одесской области. Об этом сообщает украинское оперативное командование "Юг"
2023-11-08T21:58
2023-11-08T21:58
2023-11-08T21:58
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Как отметил военный обозреватель Сергей Колясников, российская армия уничтожила очередную "крысу". По данным украинской стороны, в результате удара ранения получили трое членов экипажа и работник порта. Лоцман погиб. Напомним, Россия приостановила участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе, когда украинские беспилотники атаковали стоявшие на рейде корабли Черноморского флота и гражданские суда. Выяснилось, что Украина использует "зерновой коридор" в военных целях.В июле министерство обороны России объявило потенциальными военными целями все суда, идущие в украинские порты. Все они рассматриваются в качестве потенциальных перевозчиков военных грузов и считаются вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, одесса, порт, сво, всу
Новости, Украина, Одесса, порт, СВО, ВСУ
ВКС России нанесли удар по сухогрузу в Одессе
Российские военные вечером, 8 ноября, попали ракетой в судно под флагом Либерии во время захода корабля в порт в Одесской области. Об этом сообщает украинское оперативное командование "Юг"
"Враг коварно ударил противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесской области с самолетов тактической авиации в Черном море", – прокомментировали в ведомстве, упустив тот факт, что сегодня продолжает действовать запрет на заход сухогрузов в порты Одессы.
Как отметил военный обозреватель Сергей Колясников, российская армия уничтожила очередную "крысу".
"Очередное судно под флагом Либерии тихой крысой ползло в порт, но тут в надстройку случайно прилетела российская противорадиолокационная ракета Х-31П, которая вообще направлялась в Одессу", – написал он в телеграм-канале Zergulio.
По данным украинской стороны, в результате удара ранения получили трое членов экипажа и работник порта. Лоцман погиб.
Напомним, Россия приостановила участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе, когда украинские беспилотники атаковали стоявшие на рейде корабли Черноморского флота и гражданские суда. Выяснилось, что Украина использует "зерновой коридор" в военных целях.
В июле министерство обороны России объявило потенциальными военными целями все суда, идущие в украинские порты. Все они рассматриваются в качестве потенциальных перевозчиков военных грузов и считаются вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева.