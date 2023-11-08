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Зеленский пообещал, что ВСУ добьются успеха до конца 2023 года

Зеленский пообещал, что ВСУ добьются успеха до конца 2023 года - 08.11.2023 Украина.ру

Зеленский пообещал, что ВСУ добьются успеха до конца 2023 года

До конца этого года украинская армия будет ещё контратаковать и добьётся результатов на фронтах Специальной военной операции. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке

2023-11-08T20:36

2023-11-08T20:36

2023-11-08T20:36

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По словам Зеленского, у Украины существует некий "план продолжения боевых действий", который будет реализован, несмотря на трудности с контрнаступлением Вооружённых сил страны. ВСУ добьются успеха даже в условиях занятости стран партнёров Киева конфликтом на Ближнем Востоке, заверил президент. Помимо этого украинский лидер отметил, что его страна может гарантировать: послевоенное восстановление Украины будет свободным от коррупции. Ранее президент России Владимир Путин и министр обороны РФ заявляли, что контрнаступление украинской армии обернулось высокими потерями и минимальными территориальными приобретениями. В начале ноября советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что у Киева есть "стратегия победы" над Россией, основу которой составляют дестабилизация обстановки и внутренние беспорядки в РФ.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, сво, спецоперация