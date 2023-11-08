https://ukraina.ru/20231108/1050871164.html
Зеленский пообещал, что ВСУ добьются успеха до конца 2023 года
Зеленский пообещал, что ВСУ добьются успеха до конца 2023 года - 08.11.2023 Украина.ру
Зеленский пообещал, что ВСУ добьются успеха до конца 2023 года
До конца этого года украинская армия будет ещё контратаковать и добьётся результатов на фронтах Специальной военной операции. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке
2023-11-08T20:36
2023-11-08T20:36
2023-11-08T20:36
новости
украина
владимир зеленский
сво
спецоперация
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По словам Зеленского, у Украины существует некий "план продолжения боевых действий", который будет реализован, несмотря на трудности с контрнаступлением Вооружённых сил страны. ВСУ добьются успеха даже в условиях занятости стран партнёров Киева конфликтом на Ближнем Востоке, заверил президент. Помимо этого украинский лидер отметил, что его страна может гарантировать: послевоенное восстановление Украины будет свободным от коррупции. Ранее президент России Владимир Путин и министр обороны РФ заявляли, что контрнаступление украинской армии обернулось высокими потерями и минимальными территориальными приобретениями. В начале ноября советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что у Киева есть "стратегия победы" над Россией, основу которой составляют дестабилизация обстановки и внутренние беспорядки в РФ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, сво, спецоперация
Новости, Украина, Владимир Зеленский, СВО, Спецоперация
Зеленский пообещал, что ВСУ добьются успеха до конца 2023 года
До конца этого года украинская армия будет ещё контратаковать и добьётся результатов на фронтах Специальной военной операции. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке
По словам Зеленского, у Украины существует некий "план продолжения боевых действий", который будет реализован, несмотря на трудности с контрнаступлением Вооружённых сил страны.
ВСУ добьются успеха даже в условиях занятости стран партнёров Киева конфликтом на Ближнем Востоке, заверил президент.
Помимо этого украинский лидер отметил, что его страна может гарантировать: послевоенное восстановление Украины будет свободным от коррупции.
Ранее президент России Владимир Путин и министр обороны РФ заявляли, что контрнаступление украинской армии обернулось высокими потерями и минимальными территориальными приобретениями.
В начале ноября советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что у Киева есть "стратегия победы" над Россией, основу которой составляют дестабилизация обстановки и внутренние беспорядки в РФ.