Зеленский пообещал, что ВСУ добьются успеха до конца 2023 года - 08.11.2023 Украина.ру
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Зеленский пообещал, что ВСУ добьются успеха до конца 2023 года
Зеленский пообещал, что ВСУ добьются успеха до конца 2023 года - 08.11.2023 Украина.ру
Зеленский пообещал, что ВСУ добьются успеха до конца 2023 года
До конца этого года украинская армия будет ещё контратаковать и добьётся результатов на фронтах Специальной военной операции. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке
2023-11-08T20:36
2023-11-08T20:36
новости
украина
владимир зеленский
сво
спецоперация
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По словам Зеленского, у Украины существует некий "план продолжения боевых действий", который будет реализован, несмотря на трудности с контрнаступлением Вооружённых сил страны. ВСУ добьются успеха даже в условиях занятости стран партнёров Киева конфликтом на Ближнем Востоке, заверил президент. Помимо этого украинский лидер отметил, что его страна может гарантировать: послевоенное восстановление Украины будет свободным от коррупции. Ранее президент России Владимир Путин и министр обороны РФ заявляли, что контрнаступление украинской армии обернулось высокими потерями и минимальными территориальными приобретениями. В начале ноября советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что у Киева есть "стратегия победы" над Россией, основу которой составляют дестабилизация обстановки и внутренние беспорядки в РФ.
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новости, украина, владимир зеленский, сво, спецоперация
Новости, Украина, Владимир Зеленский, СВО, Спецоперация

Зеленский пообещал, что ВСУ добьются успеха до конца 2023 года

20:36 08.11.2023
 
© AP / Fermin Rodriguez
- РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP / Fermin Rodriguez
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До конца этого года украинская армия будет ещё контратаковать и добьётся результатов на фронтах Специальной военной операции. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке
По словам Зеленского, у Украины существует некий "план продолжения боевых действий", который будет реализован, несмотря на трудности с контрнаступлением Вооружённых сил страны.
ВСУ добьются успеха даже в условиях занятости стран партнёров Киева конфликтом на Ближнем Востоке, заверил президент.
Помимо этого украинский лидер отметил, что его страна может гарантировать: послевоенное восстановление Украины будет свободным от коррупции.
Ранее президент России Владимир Путин и министр обороны РФ заявляли, что контрнаступление украинской армии обернулось высокими потерями и минимальными территориальными приобретениями.
В начале ноября советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что у Киева есть "стратегия победы" над Россией, основу которой составляют дестабилизация обстановки и внутренние беспорядки в РФ.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийСВОСпецоперация
 
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