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Деньги для Киева у Вашингтона закончились – USAID
Деньги для Киева у Вашингтона закончились – USAID - 08.11.2023 Украина.ру
Деньги для Киева у Вашингтона закончились – USAID
Без новых поступлений, гуманитарная помощь Украине от США может прекратиться, потому как сегодня у американского правительства закончились средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Киева. Об этом заявил помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки
2023-11-08T19:14
2023-11-08T19:14
2023-11-08T19:14
новости
украина
военная помощь
гуманитарная помощь
сша
киев
вашингтон
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В ходе слушаний в комитете Сената по иностранным делам Макки отметил, что при отсутствии дальнейших ассигнований киевскому режиму придётся задействовать чрезвычайные меры. По словам представителя USAID, если Конгресс США не утвердит дополнительное финансирование на нужды Киева, то организациям-партнёрам США на Украине придётся либо сократить число получателей гуманитарной помощи на Украине на 75%, либо полностью прекратить реализацию программ гуманитарной помощи. Ранее Пентагон, минфин и госсекретарь призвали конгресс США выделить $11,8 млрд Украине.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, военная помощь, гуманитарная помощь, сша, киев, вашингтон
Новости, Украина, военная помощь, гуманитарная помощь, США, Киев, Вашингтон
Деньги для Киева у Вашингтона закончились – USAID
Без новых поступлений, гуманитарная помощь Украине от США может прекратиться, потому как сегодня у американского правительства закончились средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Киева. Об этом заявил помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки
В ходе слушаний в комитете Сената по иностранным делам Макки отметил, что при отсутствии дальнейших ассигнований киевскому режиму придётся задействовать чрезвычайные меры.
"Без дальнейших ассигнований правительству Украины придется задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссию денег и невыплату зарплат критически важным служащим, что может привести к гиперинфляции и нанести серьезный ущерб усилиям в военной сфере", - цитирует эксперта РИА Новости.
По словам представителя USAID, если Конгресс США не утвердит дополнительное финансирование на нужды Киева, то организациям-партнёрам США на Украине придётся либо сократить число получателей гуманитарной помощи на Украине на 75%, либо полностью прекратить реализацию программ гуманитарной помощи.
Ранее Пентагон, минфин и госсекретарь призвали конгресс США выделить $11,8 млрд Украине.