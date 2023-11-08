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Деньги для Киева у Вашингтона закончились – USAID

Деньги для Киева у Вашингтона закончились – USAID - 08.11.2023 Украина.ру

Деньги для Киева у Вашингтона закончились – USAID

Без новых поступлений, гуманитарная помощь Украине от США может прекратиться, потому как сегодня у американского правительства закончились средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Киева. Об этом заявил помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки

2023-11-08T19:14

2023-11-08T19:14

2023-11-08T19:14

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В ходе слушаний в комитете Сената по иностранным делам Макки отметил, что при отсутствии дальнейших ассигнований киевскому режиму придётся задействовать чрезвычайные меры. По словам представителя USAID, если Конгресс США не утвердит дополнительное финансирование на нужды Киева, то организациям-партнёрам США на Украине придётся либо сократить число получателей гуманитарной помощи на Украине на 75%, либо полностью прекратить реализацию программ гуманитарной помощи. Ранее Пентагон, минфин и госсекретарь призвали конгресс США выделить $11,8 млрд Украине.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, военная помощь, гуманитарная помощь, сша, киев, вашингтон