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Больница Калинина в Донецке попала под обстрел ВСУ

Больница Калинина в Донецке попала под обстрел ВСУ - 08.11.2023 Украина.ру

Больница Калинина в Донецке попала под обстрел ВСУ

Украинская армия вновь целенаправленно обстреляла медицинское учреждение ДНР. Под удар в этот раз попала больница имени Калинина, расположенная в Калининском районе Донецка, сообщает Представительство республики в совместном центре по контролю и координации преступлений Украины

2023-11-08T18:38

2023-11-08T18:38

2023-11-08T18:38

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По данным на вечер, 8 ноября, ранения также получили рабочие по ремонту дорог в Тельмановском районе ДНР. Сообщается также, что в Горловке боевики ВСУ повредили обстрелом газопровод и частные жилые дома. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать. Напомним, 7 ноября не менее 20-ти мирных жителей в Донецке стали жертвами обстрелов Вооружённых сил Украины. Накануне боевики открыли огонь по центру Донецка с позиций, расположенных в районе Селидово. ВСУ применили американскую РСЗО "Himars".

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2023

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новости, донецк, обстрелы, всу, украина, днр