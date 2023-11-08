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Больница Калинина в Донецке попала под обстрел ВСУ
Больница Калинина в Донецке попала под обстрел ВСУ - 08.11.2023 Украина.ру
Больница Калинина в Донецке попала под обстрел ВСУ
Украинская армия вновь целенаправленно обстреляла медицинское учреждение ДНР. Под удар в этот раз попала больница имени Калинина, расположенная в Калининском районе Донецка, сообщает Представительство республики в совместном центре по контролю и координации преступлений Украины
2023-11-08T18:38
2023-11-08T18:38
2023-11-08T18:38
новости
донецк
обстрелы
всу
украина
днр
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По данным на вечер, 8 ноября, ранения также получили рабочие по ремонту дорог в Тельмановском районе ДНР. Сообщается также, что в Горловке боевики ВСУ повредили обстрелом газопровод и частные жилые дома. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать. Напомним, 7 ноября не менее 20-ти мирных жителей в Донецке стали жертвами обстрелов Вооружённых сил Украины. Накануне боевики открыли огонь по центру Донецка с позиций, расположенных в районе Селидово. ВСУ применили американскую РСЗО "Himars".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецк, обстрелы, всу, украина, днр
Новости, Донецк, обстрелы, ВСУ, Украина, ДНР
Больница Калинина в Донецке попала под обстрел ВСУ
Украинская армия вновь целенаправленно обстреляла медицинское учреждение ДНР. Под удар в этот раз попала больница имени Калинина, расположенная в Калининском районе Донецка, сообщает Представительство республики в совместном центре по контролю и координации преступлений Украины
По данным на вечер, 8 ноября, ранения также получили рабочие по ремонту дорог в Тельмановском районе ДНР.
"Во время проведения дорожных работ в результате сброса ВОП (прим. ред. – взрывоопасного предмета) с БпЛА ранения получили четверо рабочих: мужчины 1984, 1976, 1968 и 1980 годов рождения", – говорится в телеграм-канале Представительства.
Сообщается также, что в Горловке боевики ВСУ повредили обстрелом газопровод и частные жилые дома. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
Напомним, 7 ноября не менее 20-ти мирных жителей в Донецке стали жертвами обстрелов Вооружённых сил Украины. Накануне боевики открыли огонь по центру Донецка с позиций, расположенных в районе Селидово. ВСУ применили американскую РСЗО "Himars".